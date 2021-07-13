Pimtaş, yıllık 400 ton tasarruf sağlayan perlatör üretti

Bildiğiniz gibi su, bireylerin en temel gereksinimi olma ve ekonomik faaliyetlere kaynaklık etme özelliğiyle, yaşamsal faaliyetlerin devamlılığı için çok önemli bir kaynak. Su ve su kaynaklarının korunması, ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesine ve refah düzeyinin artmasına da büyük katkı sağlıyor. Fakat sularımız bilinçsiz kullanım nedeniyle gün geçtikçe kirleniyor ve azalıyor… Nüfus artışı, ekonomik faaliyetler, iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama buna neden olan en büyük etmenlerden. Bilinçsiz su kullanımına, kalıcı çözümler bulmak amacıyla birçok çalışma gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, hedeflere daha hızlı ulaşabilmek ve su yönetimindeki çatışmaları önlemek amacıyla, mecliste su kanunu hazırladıklarını açıklamıştı. Su kanunu yürürlüğe girerse, su israfının önlenmesi, su kirliliğinin önüne geçilmesi ve mevcut kaynaklardan azami derecede istifade edilmesine büyük fayda sağlayacak.

Birleşmiş Miletler (BM) Dünya Su Gelişim raporuna göre, dünyada 2.1 milyar insan temiz suya erişemiyor, her 10 kişiden 3’ü de kirli su tüketiyor. Dünyada 263 milyon insan ise temiz suya erişmek için her gün evlerinden yarım saat uzaklıktaki yerlerden su taşıyor. 2025’e kadar dünya nüfusunun yarısının, su kaynaklarının yetersiz olduğu bölgelerde yaşayacağı tahmin ediliyor. 2030’a kadar 700 milyon kişinin ise susuzluktan göç edebileceği öngörülüyor.

Dünyada yaşanan bu sıkıntılara dikkat çekmek isteyen Pimtaş Plastik’in, bu konuda imza attığı değerli projelere değinmek istiyorum. Pimtaş, suyun tasarruflu kullanılması için, yıllık yaklaşık 400 ton tasarruf sağlayacak bir perlatör üretti. Bu ürün dünyada bio plastik hammaddeden oluşan tek perlatör olarak, Pimtaş’ın kuruluşlarından HGT Tarım ve PİMARGE’nin imzasını taşıyor.

Su tüketiminde tasarruf sağlamak için harekete geçen Pimtaş, musluklara takılabilen bu ürünle günlük 2 saat sürekli kullanılan bir muslukta yıllık 300-400 ton arasında su tasarrufu yapıyor. 1 yılda sebze ve meyveleri açık musluk altında yıkanan sudan 16 ton su tasarrufu ve dişlerimizi fırçalarken açık bıraktığımız musluktan 1 yılda 10,5 ton su tasarrufu sağlıyor. Perlatör sayesinde, herhangi bir kimyasal işleme gerek kalmadan doğada kompost işlem de yapılabiliyor. Bu denli ince düşünülmüş ve işlenmiş olan bu ürünün, her ev, okul, hastane ve sanayi tesisleri gibi kurumlarda bulunması gerektiğini ve suyun geleceğini önemli ölçüde koruyacağını düşünüyorum.

Yazıma başlarken, tarımsal sulamanın da suyun bilinçsiz kullanımına neden olduğundan bahsetmiştim. Tarımdaki yanlış sulama yöntemleri yani vahşi sulama dediğimiz yöntem, hem fazla su kullanımına neden oluyor hem de toprak ve ürün verimliliğini düşürüyor. Pimtaş, bu soruna da çözüm olabilmek için, modern sulama sistemlerine yönelerek, ürettiği damla sulama borularını sarılabilir yapabilmek için Ar-Ge çalışmaları yürütüyor.

Pimtaş ve HGT Tarım aynı zamanda, çiftçiyi verimli tarım ve tasarruflu su kullanımı konularında bilgilendiriyor. Şimdiye kadar 150 bin çiftçiyi bilgilendiren Pimtaş, böylelikle bilinçsiz tarım faaliyetleri ve vahşi sulamanın da önüne geçmek istiyor. HGT Tarım, kuracağı dikey tarım fabrikasında kullanacağı dikey tarım sistemi sayesinde de, tarım arazisine ihtiyaç duymadan, suyun devir daim sistemiyle sürekli kullanılmasını sağlayacak. Yani, daha az su kullanımıyla daha çok verim elde edecek. Pimtaş’ın, su dostu projeleriyle hem ekonomiyi canlandıracağına hem de en büyük hazinemiz olan suyun korunmasında dünyaya model olacağına inanıyorum.