Pınar Süt, “toplumsal katkı modeli”nin izinde

Pınar Süt, 1973 yılından bu yana süt çiftçiliğini destekleyerek, İzmir, Eskişehir ve Şanlıurfa Fabrikaları ile bulunduğu bölgenin sosyoekonomik gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor. Marka bu yıl, İtibar Akademisi tarafından düzenlenen araştırmada süt sektörünün en itibarlı markası seçildi.

Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, 1970’li yılların başında Selçuk Yaşar’ın temellerini attığı “toplumsal katkı modeli” izinde, Pınar Süt’ün oluşturduğu ekosistemin, Türkiye için önemli bir sürdürülebilirlik örneği olduğunu söylüyor. Bu modeli şöyle anlatıyor İdil Yiğitbaşı:

Sürdürülebilir süt hayvancılığı

“Pınar Süt, bugün İzmir’in sahip olduğu ‘Sütün Başkenti’ sıfatına ve Ege Bölgesi’nin sütçülük alanındaki kalkınmasında merkezde yer alıyor. İzmir’den sonra gelen Eskişehir ve Şanlıurfa yatırımlarımız ise Anadolu’nun ve hatta Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal gelişiminde önemli rol oynuyor. Pınar Süt olarak, bulunduğumuz bölgelerdeki süt üretimine canlılık kazandırırken, aynı zamanda et ve yem ticaretinin gelişimine de katkı sağlıyoruz. Böylece, süt hayvancılığının sürdürülebilir bir şekilde gelişmesine destek olurken; bölge halkı için de birçok alanda istihdam sağlıyoruz.

24 ilden süt alımı

“Gıda güvenliği, kalite, hayvan sağlığı ve beslenmedeki uzmanlığımızın yanı sıra inovasyon ve yenilikçiliğe verdiğimiz önem sayesinde 49 yıldır sektörün dinamiklerini ayakta tutuyor; üreticilerimiz, tedarikçilerimiz, bayilerimiz ile birlikte 500 bin kişilik bir ekosistem yaratıyoruz. Türkiye’nin 7 bölgesinde 24 ilden süt alımı yapıyoruz. Bu sayede süt üretimi dışında yem, yem dışı çiftlik ticareti, et üretimi gibi alanları da besliyoruz.”

Genç çiftçi projesi

“Sütün verimliliğinin, kalitesinin artması için Pınar Süt’ün kurulduğu ilk günden bu yana düzenlediğimiz çiftçi eğitimlerimizi 9 yıldır Pınar Enstitüsü çatısı altında, ‘Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde’ projesi ile devam ettiriyoruz. Bu kapsamda şimdiye kadar, 14 farklı ilde 8 binin üzerinde üreticiye hayvan sağlığı, hayvan besleme ve hijyen eğitimleri verdik. Birleşmiş Milletler’in 2019-2028 yılları arasını “Aile Çiftçiliğinin Geliştirilmesi ve Genişletilmesi Dönemi” olarak ilan etmesinden yola çıkarak Genç Çiftçi projesini başlattık. Ayrıca beslenme bilincinin küçük yaşta oluşturulması ve sağlıklı bireyler yetiştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde “Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim” projesini başlattık. Proje kapsamında 2016 yılından bu yana 15 ilde 475 öğretmen aracılığıyla 22.128 çocuğa ulaştık. Dijitalleşen dünyaya uyum sağlayarak geliştirdiğimiz mobil uygulamamız ‘’Süt Uzmanı’’nda süt çiftçilerimizin bilgi birikimlerini arttırarak hayvancılıkta doğru uygulamaların hayata geçirilmesini amaçlıyoruz. Kaliteli ham madde tedariğine yönelik 110 çiftlikle sözleşmeli olarak çalışıyoruz ve ürdürülebilir ve güçlü ilişkiler içinde bulunduğumuz 20 bini aşkın üreticimizi destekliyoruz.”

Toplumsal gelişime destek

“Sürdürülebilirlik adına çalışmalar gerçekleştirdiğimiz bir diğer alan kurumsal sosyal sorumluluk. Toplumsal gelişimin eğitimli, kültürlü, sporla iç içe büyüyen, çevreye ve topluma duyarlı nesiller ile mümkün olabileceğine inanarak sağlıklı ve mutlu nesiller yetiştirme misyonunu benimsiyoruz. 1981 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz “Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması” ile bu güne kadar 4 milyondan fazla çocuğun resimleriyle kendilerini ifade etmelerini sağladı. Uluslararası Stevie Ödüllü Pınar Çocuk Tiyatrosu ile 1987 yılından bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yanındaki çocukları tiyatronun ilham veren dünyası ile buluşturuyoruz. Sağlıklı ve mutlu nesiller yetiştirme misyonumuz ile spora desteğimizi sürdürüyoruz. Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı’na sağladığımız desteğin yanı sıra 24 yılda Pınar KSK Basketbol şubesiyle birlikte altyapıda ve Çiğli Selçuk Yaşar tesisleri ile ülkemizin farklı şehirlerindeki 10 spor okulunda 30 binin üzerinde çocuğa spor yapma imkânı sağlandık.”

Markaları dünyaya açılıyor

“2021 yılında AB standartlarında üretim yaparak 2,7 milyar TL ciro elde ettik. Böylelikle bir önceki yıla oranla yüzde 32,2 büyüme kaydettik. Yenileme ve modernizasyon çalışmalarımız kapsamında 56 milyon TL yatırım yaptık. 2021 yılında yaklaşık 47,5 milyon dolar ihracat rakamına ulaştık. Toplam 32 ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracata yeni ürünler ekleyerek Birleşik Krallık, Fransa, Romanya ve Somali gibi yeni pazarları Pınar markası ile tanıştırdık. Böylelikle 2021’de süt ve süt mamulleri kategorisinde Türkiye’den perakende markalı ürün ihracatının yüzde 18,9’unu gerçekleştirdik. Markalarımızın dünyaya açılması konusunda yatırımlarımız devam ediyor. Yurt dışı satışlarımızda ilk sırada yüzde 35’lik pay ile Körfez ülkeleri yer alıyor. 2021 yılında ihracat kanalımızda Birleşik Krallık, Fransa, Romanya ve Somali pazarlarına giriş yaptık. En büyük süt ürünleri pazarlarından Çin Halk Cumhuriyeti’ne ilk ihracatımızı 2020 yılında gerçekleştirdik.”

TÜKETTİĞİMİZ HER ŞEY DÜNYAYI ETKİLİYOR

“2050 yılında karbon nötr olma hedefi doğrultusunda her alanda karbon salımının ve su kullanımının azaltılması önceliğimize aldık. Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda Karbon Saydamlık Projesi-Carbon Disclosure Project (CDP) kapsamında geçen sene “Yönetim” seviyelendirmesi içinde yer alıp su güvenliği alanında B, iklim değişikliği alanında B- notu ile derecelendirildik. TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi belgelendirme denetimini başarı ile tamamladık. Tüm fabrikalarımız için ‘Sıfır Atık Sertifikası’ almaya hak kazandık. Tükettiğimiz her şey dünya kaynaklarını etkiliyor. Ürün yelpazemizin gelişimine katkı sağlarken bir yanda da kullandığımız ambalajlardaki plastiklerin azaltılmasından doğada çözünebilir ve geri dönüştürülebilir ambalajlara kadar çevremiz adına birçok çalışma gerçekleştiriyoruz.”