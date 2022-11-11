Pirot Köyü’nden çıktı Enterprise dünya liginde ‘memnuniyet lideri’ oldu

ENTERPRISE Türkiye CEO’su Özarslan Tangün’e, 100 ülkede faaliyet gösteren ABD’li şirketin global merkezinden davet geldi:

- Bu yılki “Müşteri Memnuniyeti” ödül törenimizi Malta’da gerçekleştireceğiz. Sizleri de bekliyoruz.

Özarslan Tangün, tören için Malta’ya giderken düşündü:

- Geçen yıl Enterprise’ın EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde“Müşteri Memnuniyeti” birincisi olmuştuk. Bakalım bu yıl sonuç ne çıkacak.

Derken Malta’daki törende sonuç açıklandı:

- Bu yılın “Müşteri Memnuniyeti Dünya Birincisi Enterprise Türkiye” oldu…

Tangün, ödül için sahneye çıkarken Enterprise Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir’in araç kiralama işine girdikleri ilk günlerden itibaren anlattığı öyküsü geldi:

- Malatya İzollu’nun Pirot Köyü’ndeniz. 1970’li yılların başında üniversite sınav sonucunu beklerken ehliyet almaya karar verdim. Elimde başvuru dosyasını görenler, “Araban yok, ehliyeti ne yapacaksın” diye dalga geçmişti. Bugün filomuzda binlerle ifade edilen araç var.

Adnan Başdemir, liseyi bitirdiğinde babası şöyle demişti:

- Sizi daha fazla okutacak gücüm yok. Benden bu kadar.

Kendisinden önce aynı sahneyi yaşayan abisi Mustafa Başdemir, pes etmemiş İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne girmişti. Adnan Başdemir de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı.

Mustafa Başdemir ve Adnan Başdemir, üniversite yıllarında önce çay ocağında çalıştı. Sonra kendi çay ocaklarının sahibi oldular. Oto lastiği, akü lastiği derken iş dünyasına adım attılar. Otomotiv bayiliği, tekstil sektörü derken işleri büyüdü.

Oğulları Selim Başdemir ve Özkan Başdemir başta olmak üzere ailenin ikinci kuşağı da şirketlerde görev aldı. Ailenin ikinci kuşağı araç kiralama işinde dünyanın önde gelen ABD’li şirketi Enterprise ile bağlantı kurdu. Araç kiralama işleri Enterprise Türkiye’ye dönüştü. Özarslan Tangün de işin direksiyonuna geçti.

Tangün’le Malta’dan ödülle döndükten sonra buluşup sohbet ettik:

- Enterprise, bağımsız bir kuruma 100 ülkede “Müşteri Memnuniyeti”araştırması yaptırıyor. Araştırmada iki soru temel alınıyor ve ikisinden de tam puan almak gerekiyor. Aksi halde “sıfır” çekmek söz konusu olabiliyor.

Enterprise’ın ana mottosu üzerinde durdu:

- Enterprise grup çalışanlarını, “Müşteriyi memnun et, gerisi gelir” yaklaşımına yönlendirir. Bu yaklaşım bizdeki, “Müşteri velinimetimizdir” bakışıyla aynıdır. Yani, bizim kültürümüzle tam örtüşüyor.

2015 yılına döndü:

- 2015 yılında Enterprise Türkiye olarak “Müşteri Memnuniyeti” puanımız 66 dolayındaydı. Zamanla 100’e doğru taşıdık. Bir yıl önce dünya sıralamasında İtalya bizim önümüzde idi. Biz ilk 3’te idik.

Malta’daki ödül töreninde Enterprise üst yönetiminin diğer ülkeleri Türkiye’ye yönlendirdiğini belirtti:

- “Gidin, Enterprise Türkiye ekibi ‘Müşteri Memnuniyeti’ liderliğini nasıl elde etmiş anlayın. Sizler de onları örnek alın” tavsiyesinde bulundular. Bu doğrultuda ilk gelen ekip İsviçre oldu. Başka ülkelerden de incelemeye gelen konuklarımız olacak sanıyorum.

Tangün, Enterprise’ı kuran ve halen sahibi olan Taylor Ailesi'nin ABD’de St. Louis County’de (Missouri) yaşadığının altını çizdi:

- Biz St. Louis’i BD’nin Malatyası gibi görüyoruz.

Enterprise Türkiye’nin öyküsü Malatya İzollu Pirot Köyü’ne uzanıyor…

Özarslan Tangün’ün kaptanlığında “Enterprise Dünya Ligi”nde birinci sıraya yerleşmek, grup içinde başarılı adımlar attıklarını ortaya koyuyor…

10 bin araçlık filo var, franchise liginde ilk 3’te yer alıyor

ENTERPRISE Türkiye CEO’su Özarslan Tangün’e araç filosunun büyüklüğünü sordum, önce global verileri aktardı:

- Enterprise, 100 ülkede 10 bin ofis, 2.1 milyon araçla hizmet veriyor. 30 milyar dolarlık araç kiralama cirosu söz konusu.

Ardından kendi verilerini paylaştı:

- 80’i aşkın ofiste toplam 580 kişilik kadromuzla hizmet veriyoruz. Kiraladığımız araç filomuz pik sezonda 10 bini buluyor.

Enterprise Türkiye’nin dünyadaki yerini merak ettim, anlattı:

- Enterprise Grubu, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İrlanda ve İspanya’yı doğrudan kendisi yönetiyor. Geri kalan ülkeler bizim gibi franchise. Biz iş hacmimizle franchise olan ülkeler arasında ilk 3’te yer alıyoruz.

Enterprise Türkiye’nin araç filosuyla ilgili şu noktanın altını çizdi:

- Filomuzun yüzde 45’i hibrit ve elektrikli araçlardan oluşuyor. Toyota ile hibrit araçlarla ilgili 2018 yılında bir işbirliği yaptık. 2018’de önce Toyota CHR (hibrit) filomuza girdi. Sonra arkadan hibrit Toyota Corola geldi.

Elektrikli araçla ilgili müşteri davranışını sordum, yanıtladı:

- Elektrikli araç konusunda genelde, “Şarj bitince yolda kalır mıyım” endişesi yaşanıyor. Aslında şarj noktaları hızla yayılıyor. O konuda da endişe edecek bir şey kalmıyor.

Türkiye’nin ciddi potansiyeli var

ENTERPRISE Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, araç kiralama sektörüyle ilgili beklentisini paylaştı:

- Ülkemizde mobilite konusunda ihtiyaç artıyor. Bu da bizim sektör için potansiyel yaratıyor.

Nüfusumuzun 85 milyon dolayında olduğunu anımsattı:

- Yılda 50 milyon da turist geliyor. Onların da araç kiralama ihtiyaçları oluyor. Dolayısıyla ülkemizde çok ciddi potansiyel görüyoruz.