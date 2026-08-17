Piyasa gecelik fonlama indirimine odaklandı!
Piyasalarda faiz indirimi beklentileri ekim ayına yoğunlaştı. Ancak yüzde 40 seviyesindeki gecelik fonlama faizinin indirilmesine yönelik beklentiler daha kısa vadeli. Gecelik fonlamada yaşanacak düşüş, faiz indirimi sinyali olarak algılanacak.
Piyasalar geçen hafta dışarıda ABD ve İran’ın ateşkes konusunda anlaşıp süreyi uzatma haberini, içeride ise Merkez Bankası’nın yılın üçüncü Enflasyon Raporu toplantısını takip etti. ABD’de çekirdek enflasyonun temmuz ayında yavaşlaması Fed’in eylül ayında faiz artırımına gitmeyeceği beklentilerini güçlendirdi. Ilımlı gelen enflasyon rakamları ve Fed’in eylül ayında faiz artırmayacağı beklentileri Wall Street’te endeksleri yeni tarihi zirvelerine taşıdı. Yine ABD’de açıklanan işsizlik maaşı başvuruları iş gücü piyasasındaki yavaşlamaya işaret etti. 8 Ağustos haftasında ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 9 bin artarak 209 bine yükselerek 202 bin olan beklentiyi aştı. Temmuz ayında tarım dışı istihdam 23 bin azalırken önceki aylara ilişkin aşağı yönlü revizyonlar Fed'in faiz politikasında daha temkinli hareket edebileceği beklentisini destekledi.
Yıl sonu enflasyon tahmini arttı
İçeride en önemli gündem maddesi Merkez Bankası’nın düzenlediği Enflasyon Raporu toplantısıydı. Başkan Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 26’dan yüzde 28'e yükseltildiğini açıkladı. 2027 yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi. Raporda 2026 yılı ara hedefi yüzde 24, 2027 ara hedefi de yüzde 15 olarak kaldı. 2026 gıda enflasyonu tahmini yüzde 28,5'e yükseltildi. Karahan ara hedefle uyumlu şekilde gereken sıkılığın sağlanacağını bildirdi. Son aylarda dezenflasyon sürecinin yavaşladığı bir dönemden geçildiğini belirten Karahan "Yılın geri kalanında talep koşullarında dezenflasyonist sürecin devamını öngörüyoruz" dedi. Merkez Bankası’nın sıkı para politikasını koruyacağı ancak ilave sıkılaştırma ihtiyacının azaldığı yönündeki mesajı, piyasalarda faiz indirimlerinin yılın son çeyreğinde başlayabileceği beklentilerini kuvvetlendirdi.
Eylül ayında pas geçebilir
ABD-İsrail-İran cephesinde tansiyonun yeniden yükselmemesi durumunda, yılın geri kalan döneminde Merkez Bankası’nın faiz kararları piyasalarda ana yönü belirlemesi bekleniyor. Piyasalardaki genel beklenti, Merkez Bankası’nın eylül ayında yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde (1 haftalık repo) bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Ancak her ne kadar politika faizinde bir indirim şu aşamada beklenmese de gecelik fonlama maliyetlerinde ‘eski’ seviyeye dönüş beklentisi gücünü koruyor. Merkez Bankası’nın yüzde 40 seviyesinde olan gecelik fonlama faizini yüzde 37’ye düşürmesi, politika faizinde de bir sonraki toplantıda indirime gidilebileceği görüşlerini artıracağı söyleniyor. Şu an politika faizinde ilk indirimin 22 Ekim’de yapacağı toplantıda olacağı görüşü hakim.
Gecelikte indirim olumlu algılanır
Merkez Bankası’nın kasım ayında PPK toplantısı yok. Yılın son toplantı tarihi ise 10 Aralık. Dolayısıyla Merkez Bankası’nın gecelik fonlama oranlarında yapacağı indirim, özellikle hisse senedi piyasasında yukarı yönlü bir hareketin başlamasına neden olabileceği ifade ediliyor. Ekim ve aralık aylarındaki toplantılarında politika faizinde toplam 300 baz puanlık indirim bekleyenler olduğu gibi yılın geri kalanında 100-150 baz puanlık sınırlı bir indirim bekleyenler de var. Özellikle okul döneminin başlayacak olması nedeniyle eylül ayı enflasyon verileri oldukça kritik. Ancak politika faizinden önce gecelik fonlamada yapılacak bir indirimin piyasalarda olumlu hava yaratacağının altı çiziliyor.
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