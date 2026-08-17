Piyasa gecelik fonlama indirimine odaklandı!

Piyasalarda faiz indirimi beklentileri ekim ayına yoğunlaştı. Ancak yüzde 40 seviyesindeki gecelik fonlama faizinin indirilmesine yönelik beklentiler daha kısa vadeli. Gecelik fonlamada yaşanacak düşüş, faiz indirimi sinyali olarak algılanacak.

Piyasalar geçen hafta dışarıda ABD ve İran’ın ateşkes konu­sunda anlaşıp süreyi uzatma haberini, içeride ise Merkez Banka­sı’nın yılın üçüncü Enflasyon Rapo­ru toplantısını takip etti. ABD’de çe­kirdek enflasyonun temmuz ayında yavaşlaması Fed’in eylül ayında faiz artırımına gitmeyeceği beklentile­rini güçlendirdi. Ilımlı gelen enflas­yon rakamları ve Fed’in eylül ayında faiz artırmayacağı beklentileri Wall Street’te endeksleri yeni tarihi zirve­lerine taşıdı. Yine ABD’de açıklanan işsizlik maaşı başvuruları iş gücü pi­yasasındaki yavaşlamaya işaret etti. 8 Ağustos haftasında ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 9 bin artarak 209 bine yükselerek 202 bin olan beklen­tiyi aştı. Temmuz ayında tarım dışı istihdam 23 bin azalırken önceki ay­lara ilişkin aşağı yönlü revizyonlar Fed'in faiz politikasında daha tem­kinli hareket edebileceği beklentisi­ni destekledi.

Yıl sonu enflasyon tahmini arttı

İçeride en önemli gündem mad­desi Merkez Bankası’nın düzenle­diği Enflasyon Raporu toplantısıy­dı. Başkan Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 26’dan yüzde 28'e yükseltildiği­ni açıkladı. 2027 yıl sonu enflas­yon tahmini değişmedi. Raporda 2026 yılı ara hedefi yüzde 24, 2027 ara hedefi de yüzde 15 olarak kal­dı. 2026 gıda enflasyonu tahmini yüzde 28,5'e yükseltildi. Karahan ara hedefle uyumlu şekilde gere­ken sıkılığın sağlanacağını bildir­di. Son aylarda dezenflasyon süre­cinin yavaşladığı bir dönemden ge­çildiğini belirten Karahan "Yılın geri kalanında talep koşullarında dezenf­lasyonist sürecin devamını öngörü­yoruz" dedi. Merkez Bankası’nın sıkı para politikasını koruyacağı ancak ilave sıkılaştırma ihtiyacının azaldı­ğı yönündeki mesajı, piyasalarda faiz indirimlerinin yılın son çeyreğinde başlayabileceği beklentilerini kuv­vetlendirdi.

Eylül ayında pas geçebilir

ABD-İsrail-İran cephesinde tan­siyonun yeniden yükselmemesi du­rumunda, yılın geri kalan dönemin­de Merkez Bankası’nın faiz kararla­rı piyasalarda ana yönü belirlemesi bekleniyor. Piyasalardaki genel bek­lenti, Merkez Bankası’nın eylül ayın­da yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizin­de (1 haftalık repo) bir değişikliğe gitmeyeceği yönünde. Ancak her ne kadar politika faizinde bir indirim şu aşamada beklenmese de gecelik fonlama maliyetlerinde ‘eski’ sevi­yeye dönüş beklentisi gücünü koru­yor. Merkez Bankası’nın yüzde 40 seviyesinde olan gecelik fonlama fa­izini yüzde 37’ye düşürmesi, politi­ka faizinde de bir sonraki toplantıda indirime gidilebileceği görüşlerini artıracağı söyleniyor. Şu an politika faizinde ilk indirimin 22 Ekim’de ya­pacağı toplantıda olacağı görüşü ha­kim.

Gecelikte indirim olumlu algılanır

Merkez Bankası’nın kasım ayın­da PPK toplantısı yok. Yılın son top­lantı tarihi ise 10 Aralık. Dolayısıyla Merkez Bankası’nın gecelik fonlama oranlarında yapacağı indirim, özel­likle hisse senedi piyasasında yukarı yönlü bir hareketin başlamasına ne­den olabileceği ifade ediliyor. Ekim ve aralık aylarındaki toplantıların­da politika faizinde toplam 300 baz puanlık indirim bekleyenler olduğu gibi yılın geri kalanında 100-150 baz puanlık sınırlı bir indirim bekleyen­ler de var. Özellikle okul döneminin başlayacak olması nedeniyle eylül ayı enflasyon verileri oldukça kritik. Ancak politika faizinden önce gece­lik fonlamada yapılacak bir indiri­min piyasalarda olumlu hava yarata­cağının altı çiziliyor.