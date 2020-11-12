Piyasa makulü çok özlemiş

Dün en yetkili ağızdan bir dizi belirsizliğe açıklık getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine değişikliği veya bakanlıkların yapısına dair spekülasyonlara son verdi, masa başı uydurma haberlere dikkat çekti. Bu ve benzeri makule dönüş açıklamaları, etkisini anında gösterdi ve eski bakanın 8,50’de bıraktığı dolar, 7,85’lere kadar düştü.

Fiyat istikrarı konusunda Merkez’in önemi bir kez daha dile döküldü ve her türlü dedikodu, yalan haber, söylentilerin karşılık bulmaması istendi. Öngörülebilirlik, makulün en belirgin neticesidir ve şu anda piyasaların satın aldığı da budur.

Belirsizlik ve güven… En fazla ihtiyaç duyduğumuz iki kavram… Belirsizliklerden yurtdışı kaynaklı olanlar, ABD seçimleriyle şiddetini azaltmışa benziyor. En azından şimdilik… Güven ise son 2 atama ve dünkü Erdoğan konuşması ile fiyatlanmaya başladı.

Makulün bir diğer etkisi, yabancıların olumlu söylemlerine yansımış durumda. Risk puanı diyebileceğimiz CDS düşüşü, özlenen makulün bir başka göstergesi… Kısaca piyasa; ekonomideki bu yeni döneme kredi açtığını gösterdi.

Bize düşen, bu krediyi iyi kullanmaktır. 19 Kasım’da Merkez Bankası toplantısı dâhil, atılacak cesur, kapsayıcı ve gerçekçi adımlar, yönetime açılan krediyi ya arttıracak ya da eksiltecek. Beklentimiz, hukuk alanındaki reformlar dahil, ekonominin gerçeklerine dayanan tüm makul adımların atılmasıdır.

YENİ DÖNEME AÇILAN KREDİYİ İYİ KULLANIN



Ekonomi yönetiminde makule dönüş, etkisini anında gösterdi. Normalleşme sürecinde yönetimin ne kadar önemli olduğuna bir kez daha tanık olduk. Şimdi bize düşen yeni yönetime piyasanın ve yabancıların açtığı bu krediyi harcamamak…



Yapılması gerekenler net; 1-Gerçekçi Tedbir, 2- Kapsayıcı Çözüm, 3-Güvenilir uygulayıcı…