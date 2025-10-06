Piyasada da barış umutları yeşerdi!
Gazze’de savaşı sona erdirmeye yönelik atılan adımlar tüm dünyada olduğu gibi piyasalarda da umutları artırdı. Ortadoğu’dan gelecek haberler bu hafta yakından takip edilecek. Ay genelinde TCMB, Fed’in faiz kararları ve 20 Ekim’den sonra gelecek üçüncü çeyrek bilançoları önemli gündem maddeleri olarak öne çıkıyor.
Yıllardır zulmün devam ettiği Gazze’de barışa yönelik verilen mesajlar umutları artırdı. ABD Başkanı Trump’ın Gazze planı Hamas tarafından ‘şartlı’ kabul edildi. Müzakereler Mısır’da devam edecek. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 8 ülke ortak açıklama yayımlayarak ABD Başkanı Trump’ın “Gazze’deki savaşı sona erdirmeye yönelik samimi çabalarının memnuniyetle karşılandığını” bildirdi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından piyasalar yeni haftaya pozitif bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Cuma günü gelen eylül ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin oldukça üzerinde gelmesi moralleri bozmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonun eylül ayında yüzde 3.23 arttığını açıkladı. Piyasalardaki genel beklenti enflasyonun yüzde 2.5 civarı geleceği yönündeydi.
Enflasyon rakamları moral bozdu
Son gelen verinin ardından yıllık enflasyon da yüzde 32.95’ten yüzde 33.29’a yükseldi. Yılın ilk 9 ayında enflasyonda birikimli artış yüzde 25.4’e ulaşırken enflasyon üzerinde gıda tarafının baskısı sürüyor. Gıda fiyatları eylül ayında aylık yüzde 4.6, işlenmemiş gıdada yüzde 5.5 arttı. Gıda enflasyonu son verilerle yıllık yüzde 36.1 oldu. Beklentileri aşan eylül ayı enflasyonu kurumların yılın geri kalanına ilişkin tahminlerini yukarı yönlü revize etmelerine neden oldu.
Citibank, yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 civarında gerçekleşeceğini, politika faizinin ise kademeli indirimlerle yüzde 37’ye ineceğini öngörüyor. Yılsonu enflasyon tahminini yüzde 29.5’ten yüzde 31.5’e çıkartan JPMorgan ise Merkez Bankası’nın 23 Ekim’de yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında beklediği faiz indirimi miktarını 200 baz puandan 150 baz puana çekti. Kurum aralık ayında da 100 baz puanlık indirim bekliyor. Yani JPMorgan politika faizini yılsonunda yüzde 38 olacağını tahmin ediyor.
Takip edilecek gündem maddeleri
Haftanın geneline bakıldığında CHP merkezli siyasi gelişmeler yakından takip edilirken halka açık bazı şirketlere TMSF tarafından kayyım atanması yine piyasaların gündem maddeleri arasında yer aldı. Yurtdışında ise ABD’de federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre’nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapandı. Demokratlarla bütçe konusundan uzlaşma sağlanamaması nedeniyle federal hükümet yaklaşık 7 yıldır ilk kez kapanıyor. ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Trump’ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u kovma talebiyle ilgili ocak ayında yapılacak duruşmaya kadar Cook’un görevde kalmasına izin verdi. Küresel piyasalar yeni haftada ABD›de federal hükümetin yeniden açılmasına ilişkin belirsizliğin giderilip giderilmeyeceği ve Fed toplantı tutanaklarını takip edecek.
Borsa İstanbul’da kritik seviyeler
Cuma günü beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi Borsa İstanbul tarafında satışları hızlandırdı ve endeks günü yüzde 2.02’lik kayıpla 10 bin 858 puan seviyesinden tamamladı. Endekste haftalık kayıp ise yüzde 2.62 oldu. Yeni haftada borsa Ortadoğu’da yıllardır süren çatışmaların sona erebileceği beklentisini satın almak isteyebileceği düşünülüyor. Teknik olarak endeksin 10 bin 850 puanın üzerinde kalması halinde ilk aşamada 11 bin 100 puan seviyelerine doğru bir tepki yükselişi görülebilir.
Aksi halde yani 10 bin 850 puanın altına inilmesi durumunda 10 bin 600-10 bin 700 puan seviyeleri ilk destek noktası. Bu seviyelerin altında ise 10 bin 400 puan seviyesi oldukça güçlü bir destek noktası olarak öne çıkıyor. Bu ay hem Fed hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararlarının yanında 20 Ekim’den sonra üçüncü çeyrek bilançoları takip edilecek.
|Borsa
|10.858,52
|-2,02 %
|Dolar
|41,6820
|-0,01 %
|Euro
|48,9169
|-0,13 %
|Euro/Dolar
|1,1730
|-0,09 %
|Altın (GR)
|5.209,11
|-0,01 %
|Altın (ONS)
|3.886,83
|-0,01 %
|Brent
|64,2600
|0,05 %