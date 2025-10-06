Piyasada da barış umutları yeşerdi!

Gazze’de savaşı sona erdirmeye yönelik atılan adımlar tüm dünyada olduğu gibi piyasalarda da umutları artırdı. Ortadoğu’dan gelecek haberler bu hafta yakından takip edilecek. Ay genelinde TCMB, Fed’in faiz kararları ve 20 Ekim’den sonra gelecek üçüncü çeyrek bilançoları önemli gündem maddeleri olarak öne çıkıyor.

Yıllardır zulmün devam ettiği Gazze’de barı­şa yönelik verilen me­sajlar umutları artırdı. ABD Başkanı Trump’ın Gazze pla­nı Hamas tarafından ‘şartlı’ kabul edildi. Müzakereler Mı­sır’da devam edecek. Araların­da Türkiye’nin de bulunduğu 8 ülke ortak açıklama yayımla­yarak ABD Başkanı Trump’ın “Gazze’deki savaşı sona erdir­meye yönelik samimi çabala­rının memnuniyetle karşılan­dığını” bildirdi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından piyasa­lar yeni haftaya pozitif bir baş­langıç yapmaya hazırlanıyor. Cuma günü gelen eylül ayı enf­lasyon rakamlarının beklenti­lerin oldukça üzerinde gelme­si moralleri bozmuştu. Türki­ye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyonun eylül ayında yüz­de 3.23 arttığını açıkladı. Piya­salardaki genel beklenti enf­lasyonun yüzde 2.5 civarı gele­ceği yönündeydi.

Enflasyon rakamları moral bozdu

Son gelen verinin ardın­dan yıllık enflasyon da yüzde 32.95’ten yüzde 33.29’a yüksel­di. Yılın ilk 9 ayında enflasyon­da birikimli artış yüzde 25.4’e ulaşırken enflasyon üzerinde gıda tarafının baskısı sürüyor. Gıda fiyatları eylül ayında ay­lık yüzde 4.6, işlenmemiş gıda­da yüzde 5.5 arttı. Gıda enflas­yonu son verilerle yıllık yüzde 36.1 oldu. Beklentileri aşan ey­lül ayı enflasyonu kurumların yılın geri kalanına ilişkin tah­minlerini yukarı yönlü revize etmelerine neden oldu.

Citibank, yıl sonu enflasyo­nunun yüzde 30 civarında ger­çekleşeceğini, politika faizinin ise kademeli indirimlerle yüz­de 37’ye ineceğini öngörüyor. Yılsonu enflasyon tahminini yüzde 29.5’ten yüzde 31.5’e çı­kartan JPMorgan ise Merkez Bankası’nın 23 Ekim’de ya­pacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bekledi­ği faiz indirimi miktarını 200 baz puandan 150 baz puana çekti. Kurum aralık ayında da 100 baz puanlık indirim bek­liyor. Yani JPMorgan politika faizini yılsonunda yüzde 38 olacağını tahmin ediyor.

Takip edilecek gündem maddeleri

Haftanın geneline bakıldı­ğında CHP merkezli siyasi ge­lişmeler yakından takip edi­lirken halka açık bazı şirket­lere TMSF tarafından kayyım atanması yine piyasaların gün­dem maddeleri arasında yer al­dı. Yurtdışında ise ABD’de fe­deral hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre’nin geçici bütçe tasarısını onayla­yamaması nedeniyle kapandı. Demokratlarla bütçe konusun­dan uzlaşma sağlanamama­sı nedeniyle federal hükümet yaklaşık 7 yıldır ilk kez kapanı­yor. ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Trump’ın, ABD Mer­kez Bankası (Fed) Yönetim Ku­rulu Üyesi Lisa Cook’u kovma talebiyle ilgili ocak ayında ya­pılacak duruşmaya kadar Co­ok’un görevde kalmasına izin verdi. Küresel piyasalar yeni haftada ABD›de federal hükü­metin yeniden açılmasına iliş­kin belirsizliğin giderilip gide­rilmeyeceği ve Fed toplantı tu­tanaklarını takip edecek.

Borsa İstanbul’da kritik seviyeler

Cuma günü beklentilerin üzerinde gelen enflasyon ve­risi Borsa İstanbul tarafında satışları hızlandırdı ve endeks günü yüzde 2.02’lik kayıpla 10 bin 858 puan seviyesinden ta­mamladı. Endekste haftalık kayıp ise yüzde 2.62 oldu. Yeni haftada borsa Ortadoğu’da yıl­lardır süren çatışmaların sona erebileceği beklentisini satın almak isteyebileceği düşünü­lüyor. Teknik olarak endeksin 10 bin 850 puanın üzerinde kalması halinde ilk aşamada 11 bin 100 puan seviyelerine doğru bir tepki yükselişi görü­lebilir.

Aksi halde yani 10 bin 850 puanın altına inilmesi du­rumunda 10 bin 600-10 bin 700 puan seviyeleri ilk destek noktası. Bu seviyelerin altın­da ise 10 bin 400 puan seviyesi oldukça güçlü bir destek nok­tası olarak öne çıkıyor. Bu ay hem Fed hem Türkiye Cum­huriyet Merkez Bankası’nın faiz kararlarının yanında 20 Ekim’den sonra üçüncü çey­rek bilançoları takip edilecek.