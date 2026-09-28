Piyasada haftanın üç büyük sınavı
Yeni haftada piyasalarının önünde üç kritik gelişme var. İlki fon piyasasındaki gelişmeler, ikincisi petrolün 100 doların üzerinde kalıp kalmayacağı. Üçüncüsü ise ABD istihdam ve enflasyon verilerinin Fed’in ekim toplantısına ilişkin beklentileri nasıl değiştireceği.
Borsa İstanbul açısından oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktık. Fon piyasasında başlayan likidite sorunu BIST’e yayılırken, endeks haftalık bazda yaklaşık yüzde 3 geriledi. Ancak haftanın hikâyesi yalnızca Borsa İstanbul’daki satışlardan ibaret değildi. Küresel piyasalarda petrol fiyatları, ABD tahvil faizleri ve Fed’in faiz patikası da fiyatlamaların ana belirleyicileri oldu. 5 yıllık Türkiye CDS primi 233 baz puandan 247 baz puana yükselirken, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar sınırında hareket etti. Borsa tarafında haftanın en önemli gelişmesi ise fon piyasasındaki likidite probleminin hisse senetlerine yansıması oldu. Bazı fonların düşük likiditeye sahip hisselerdeki pozisyonlarını azaltmak zorunda kalması, yatırımcıların fonlardan çıkış talepleriyle birleşerek satış baskısını artırdı. Bu nedenle yeni haftaya girerken piyasaların ilk baktığı yer yine fonlara yönelik haber akışlarında olacak.
Küresel tarafta petrol başrolde
Borsa İstanbul’un önümüzdeki haftalarda yapacağı endeks değişiklikleri de bu açıdan dikkat çekiyor. BIST 100’de şirketlerin dörtte birinden fazlasının değişmesi beklenirken, yeni kriterlerin düşük likidite ve piyasa yapısına ilişkin sorunları azaltması amaçlanıyor. Değişiklikler ekim ayında yürürlüğe girecek.
Geçen haftanın ikinci büyük hikâyesi petrol oldu. Orta Doğu’daki gelişmeler Brent petrolü 100 doların üzerine taşırken, alternatif taşıma güzergâhlarına ilişkin beklentiler fiyatların bir miktar gerilemesini sağladı. Ancak petrol halen 100 doların üzerinde ve enerji fiyatlarındaki yüksek seyir küresel enflasyon beklentileri açısından önemli bir risk olmaya devam ediyor. Petrolün seyri bu nedenle yalnızca enerji şirketleri açısından önemli değil. Petrol yükseldikçe enflasyon beklentileri güçleniyor, merkez bankalarının faiz indirim alanı daralıyor ve tahvil faizleri üzerindeki baskı artıyor.
Yeni haftanın ana testi ABD istihdamı
28 Eylül haftasında piyasaların en kritik verisi cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam rakamı olacak. Yatırımcılar bu veriyi özellikle Fed’in ekim toplantısında yeniden faiz artırıp artırmayacağına ilişkin beklentileri şekillendirmek için kullanacak. ABD’de güçlü bir istihdam tablosu, yüksek faiz politikasının daha uzun süre devam edebileceği beklentisini güçlendirebilir. Zayıf bir veri ise bunun tersine faiz beklentilerini yeniden aşağı çekebilir. Aynı hafta ABD’nin çekirdek PCE enflasyon verisi de açıklanacak. Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergelerinden biri olması nedeniyle PCE, istihdam verisiyle birlikte değerlendirilecek. Kısaca yeni haftada piyasalarının önünde üç kritik gelişme var. İlki fon piyasasındaki gelişmeler, ikincisi petrolün 100 doların üzerinde kalıp kalmayacağı. Üçüncüsü ise ABD istihdam ve enflasyon verilerinin Fed’in ekim toplantısına ilişkin beklentileri nasıl değiştireceği.
Borsa İstanbul rahatlayabilir
Fon satışlarının azalması, petrolün gerilemesi ve ABD verilerinin Fed’in daha fazla sıkılaşmasına ihtiyaç bırakmadığını göstermesi Borsa İstanbul açısından rahatlatıcı bir kombinasyon oluşturabilir. Tersi durumda ise özellikle yüksek oynaklık devam edebilir.
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