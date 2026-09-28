Piyasada haftanın üç büyük sınavı

Yeni haftada piyasalarının önünde üç kritik gelişme var. İlki fon piyasasındaki gelişmeler, ikincisi petrolün 100 doların üzerinde kalıp kalmayacağı. Üçüncüsü ise ABD istihdam ve enflasyon verilerinin Fed’in ekim toplantısına ilişkin beklentileri nasıl değiştireceği.

Borsa İstanbul açısın­dan oldukça hareketli bir haftayı geride bı­raktık. Fon piyasasında baş­layan likidite sorunu BIST’e yayılırken, endeks haftalık bazda yaklaşık yüzde 3 ge­riledi. Ancak haftanın hikâ­yesi yalnızca Borsa İstan­bul’daki satışlardan ibaret değildi. Küresel piyasalar­da petrol fiyatları, ABD tah­vil faizleri ve Fed’in faiz pa­tikası da fiyatlamaların ana belirleyicileri oldu. 5 yıllık Türkiye CDS primi 233 baz puandan 247 baz puana yük­selirken, Brent petrolün va­ril fiyatı 100 dolar sınırında hareket etti. Borsa tarafında haftanın en önemli gelişme­si ise fon piyasasındaki liki­dite probleminin hisse se­netlerine yansıması oldu. Bazı fonların düşük likidite­ye sahip hisselerdeki pozis­yonlarını azaltmak zorunda kalması, yatırımcıların fon­lardan çıkış talepleriyle bir­leşerek satış baskısını artır­dı. Bu nedenle yeni haftaya girerken piyasaların ilk bak­tığı yer yine fonlara yönelik haber akışlarında olacak.

Küresel tarafta petrol başrolde

Borsa İstanbul’un önü­müzdeki haftalarda yapaca­ğı endeks değişiklikleri de bu açıdan dikkat çekiyor. BIST 100’de şirketlerin dörtte bi­rinden fazlasının değişmesi beklenirken, yeni kriterlerin düşük likidite ve piyasa yapı­sına ilişkin sorunları azalt­ması amaçlanıyor. Değişik­likler ekim ayında yürürlüğe girecek.

Geçen haftanın ikinci bü­yük hikâyesi petrol oldu. Orta Doğu’daki gelişmeler Brent petrolü 100 doların üzerine taşırken, alternatif taşıma güzergâhlarına iliş­kin beklentiler fiyatların bir miktar gerilemesini sağladı. Ancak petrol halen 100 dola­rın üzerinde ve enerji fiyat­larındaki yüksek seyir kü­resel enflasyon beklentileri açısından önemli bir risk ol­maya devam ediyor. Petro­lün seyri bu nedenle yalnız­ca enerji şirketleri açısından önemli değil. Petrol yüksel­dikçe enflasyon beklentileri güçleniyor, merkez bankala­rının faiz indirim alanı dara­lıyor ve tahvil faizleri üzerin­deki baskı artıyor.

Yeni haftanın ana testi ABD istihdamı

28 Eylül haftasında piya­saların en kritik verisi cu­ma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam rakamı olacak. Yatırımcılar bu veri­yi özellikle Fed’in ekim top­lantısında yeniden faiz artı­rıp artırmayacağına ilişkin beklentileri şekillendirmek için kullanacak. ABD’de güç­lü bir istihdam tablosu, yük­sek faiz politikasının daha uzun süre devam edebilece­ği beklentisini güçlendire­bilir. Zayıf bir veri ise bunun tersine faiz beklentilerini ye­niden aşağı çekebilir. Aynı hafta ABD’nin çekirdek PCE enflasyon verisi de açıklana­cak. Fed’in tercih ettiği enf­lasyon göstergelerinden biri olması nedeniyle PCE, istih­dam verisiyle birlikte değer­lendirilecek. Kısaca yeni haftada piyasalarının önün­de üç kritik gelişme var. İlki fon piyasasındaki gelişmeler, ikincisi petrolün 100 doların üzerinde kalıp kalmayaca­ğı. Üçüncüsü ise ABD istih­dam ve enflasyon verilerinin Fed’in ekim toplantısına iliş­kin beklentileri nasıl değiş­tireceği.

Borsa İstanbul rahatlayabilir

Fon satışlarının azalması, petrolün gerilemesi ve ABD verilerinin Fed’in daha fazla sıkılaşmasına ihtiyaç bırakmadığını göstermesi Borsa İstanbul açısından rahatlatıcı bir kombinasyon oluşturabilir. Tersi durumda ise özellikle yüksek oynaklık devam edebilir.