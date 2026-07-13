Piyasalar İran’la asansöre döndü

Piyasalar açısından geride ka­lan hafta günde­mi en yoğun haf­talardan biriydi. Bir tarafta An­kara’da yapılan NATO Liderler Zirvesi’nde ve­rilen mesajlar diğer tarafta ABD-İran ara­sında artan tansiyonun yeni­den sıcak çatışmaya dönme­si…

NATO Zirvesi için Tür­kiye’ye gelen ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhur­başkanı Recep Tayyip Erdo­ğan ile gerçekleştirdiği görüş­mede önemli mesajlar verildi. Trump, Türkiye’ye uygula­nan CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını ifade ederken F-35 ve jet motoru satışına yönelik de yapıcı açıklama­larda bulundu.

CAATSA yap­tırımları, F-35 ve jet moto­ru satışının önünün açılması için daha önce Rusya’dan alı­nan S-400 hava savunma sis­temi yeniden gündeme geldi. Çünkü yaptırımların kaldırıl­ması için S-400’lerin ya Rus­ya’ya geri iade edilmesi ya da üçüncü bir ülkeye devredil­mesi gerektiğinin altı çizildi.

Bu kapsamda Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus­ya’nın Türkiye’ye tedarik et­tiği S-400 uçaksavar füze sis­temlerinin üçüncü ülkelere satışı konusunda Türkiye ile temas halinde olduklarını ifa­de ederek, “Son derece hassas bir konu. Rusya ile Türkiye te­mas halinde” dedi.

ABD-İran hattında tansiyon arttı

Trump’ın NATO Zirvesi’n­de yaptığı “İran’la ateşkes bit­ti, İran’ı vurabiliriz” açıkla­ması gerçekleşti ve ABD ile İran arasında çatışmalar ye­niden alevlendi. İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğa­zı’nı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını açıkladı. ABD ve İran cephesinden gelen açık­lamaların etkisiyle piyasalar bir aşağı bir yukarı hareket et­ti. Brent türü petrolün varil fi­yatı 72 dolar seviyelerinden hızla 80 dolar sınırına kadar çıktı ve haftayı 75,5 dolar sevi­yelerinden tamamladı.

Petrol fiyatlarına bağlı olarak enflas­yon riskini fiyatlayan borsa­lar da yine önce düştü, cuma günü ise kayıplarının bir kıs­mını telafi etmeye çalıştı. Pi­yasalardaki risk iştahını ölçen ve Korku Endeksi olarak ad­landırılan VIX Endeksi’nde­ki hareket ise oldukça dikkat çekici. Ortadoğu’da artan tan­siyona rağmen VIX Endeksi haftayı 15,02 seviyesinden ka­pattı. Böylece 28 Şubat’ta baş­layan savaş öncesinde 19 pu­an seviyelerinde bulunan VIX Endeksi, savaş öncesi seviye­lerinin de altına geriledi.

İçeride piyasalar bir taraf­tan NATO Zirvesi’nde verilen mesajları ve ABD-İran arasın­da artan gerginliği takip eder­ken diğer taraftan endeks sağ­layıcı MSCI’dan Türk hissele­riyle ilgili gelen yeni uyarısını izledi.

Türk hisselerinin fiili dolaşım oranlarını gözden ge­çirebileceğini ifade eden MS­CI, belirli fonların elindeki paylar da dahil olmak üzere bazı hissedarları serbest dola­şımdaki pay kapsamından çı­kararak “fiili dolaşım dışı” ola­rak yeniden sınıflandırabile­ceğini belirtti. Son 2 haftada yapılan toplam 7 halka arz da yine Borsa İstanbul yatırım­cısının gündem maddelerin­dendi.

Yeni haftada piyasalar ana gündemi ABD-İran cephe­sinden gelecek açıklamalar ve petrol fiyatlarının seyri olacak. Haber akışı Merkez Banka­sı’nın 23 Temmuz’da yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alacağı faiz kara­rına yönelik beklentileri de şe­killendirmesi bekleniyor.

Borsada dar bant hareketi

Mevcut durumda Merkez Bankası’nın bu ayki toplantısında faiz değişikliğine gitmeyeceği beklentisi hakim görüş durumunda. Merkez Bankası’nın bir sonraki PPK toplantısı eylül ayında yapılacak. Borsa İstanbul tarafındaki teknik görünüm ise, dar bant hareketinin devam edebileceği yönünde. Yukarıda 14 bin 500 direncini aşmakta zorlanan BIST 100 Endeksi’nin 14 bin puanın altına inmekte istekli olmadığı ifade ediliyor.

Endeksin 14 bin 100- 14 bin 200 puan seviyelerindeki destek noktalarının altında kapanış yapması halinde 13 bin 750 puan seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşanabileceği söyleniyor. Yukarı yönlü hareketin hızlanabilmesi içinse 14 bin 500 -14 bin 600 puan seviyelerinin aşılması gerekiyor.