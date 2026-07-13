Piyasalar İran’la asansöre döndü
Piyasalar açısından geride kalan hafta gündemi en yoğun haftalardan biriydi. Bir tarafta Ankara’da yapılan NATO Liderler Zirvesi’nde verilen mesajlar diğer tarafta ABD-İran arasında artan tansiyonun yeniden sıcak çatışmaya dönmesi…
NATO Zirvesi için Türkiye’ye gelen ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede önemli mesajlar verildi. Trump, Türkiye’ye uygulanan CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını ifade ederken F-35 ve jet motoru satışına yönelik de yapıcı açıklamalarda bulundu.
CAATSA yaptırımları, F-35 ve jet motoru satışının önünün açılması için daha önce Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemi yeniden gündeme geldi. Çünkü yaptırımların kaldırılması için S-400’lerin ya Rusya’ya geri iade edilmesi ya da üçüncü bir ülkeye devredilmesi gerektiğinin altı çizildi.
Bu kapsamda Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Türkiye’ye tedarik ettiği S-400 uçaksavar füze sistemlerinin üçüncü ülkelere satışı konusunda Türkiye ile temas halinde olduklarını ifade ederek, “Son derece hassas bir konu. Rusya ile Türkiye temas halinde” dedi.
ABD-İran hattında tansiyon arttı
Trump’ın NATO Zirvesi’nde yaptığı “İran’la ateşkes bitti, İran’ı vurabiliriz” açıklaması gerçekleşti ve ABD ile İran arasında çatışmalar yeniden alevlendi. İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını açıkladı. ABD ve İran cephesinden gelen açıklamaların etkisiyle piyasalar bir aşağı bir yukarı hareket etti. Brent türü petrolün varil fiyatı 72 dolar seviyelerinden hızla 80 dolar sınırına kadar çıktı ve haftayı 75,5 dolar seviyelerinden tamamladı.
Petrol fiyatlarına bağlı olarak enflasyon riskini fiyatlayan borsalar da yine önce düştü, cuma günü ise kayıplarının bir kısmını telafi etmeye çalıştı. Piyasalardaki risk iştahını ölçen ve Korku Endeksi olarak adlandırılan VIX Endeksi’ndeki hareket ise oldukça dikkat çekici. Ortadoğu’da artan tansiyona rağmen VIX Endeksi haftayı 15,02 seviyesinden kapattı. Böylece 28 Şubat’ta başlayan savaş öncesinde 19 puan seviyelerinde bulunan VIX Endeksi, savaş öncesi seviyelerinin de altına geriledi.
İçeride piyasalar bir taraftan NATO Zirvesi’nde verilen mesajları ve ABD-İran arasında artan gerginliği takip ederken diğer taraftan endeks sağlayıcı MSCI’dan Türk hisseleriyle ilgili gelen yeni uyarısını izledi.
Türk hisselerinin fiili dolaşım oranlarını gözden geçirebileceğini ifade eden MSCI, belirli fonların elindeki paylar da dahil olmak üzere bazı hissedarları serbest dolaşımdaki pay kapsamından çıkararak “fiili dolaşım dışı” olarak yeniden sınıflandırabileceğini belirtti. Son 2 haftada yapılan toplam 7 halka arz da yine Borsa İstanbul yatırımcısının gündem maddelerindendi.
Yeni haftada piyasalar ana gündemi ABD-İran cephesinden gelecek açıklamalar ve petrol fiyatlarının seyri olacak. Haber akışı Merkez Bankası’nın 23 Temmuz’da yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alacağı faiz kararına yönelik beklentileri de şekillendirmesi bekleniyor.
Borsada dar bant hareketi
Mevcut durumda Merkez Bankası’nın bu ayki toplantısında faiz değişikliğine gitmeyeceği beklentisi hakim görüş durumunda. Merkez Bankası’nın bir sonraki PPK toplantısı eylül ayında yapılacak. Borsa İstanbul tarafındaki teknik görünüm ise, dar bant hareketinin devam edebileceği yönünde. Yukarıda 14 bin 500 direncini aşmakta zorlanan BIST 100 Endeksi’nin 14 bin puanın altına inmekte istekli olmadığı ifade ediliyor.
Endeksin 14 bin 100- 14 bin 200 puan seviyelerindeki destek noktalarının altında kapanış yapması halinde 13 bin 750 puan seviyelerine kadar bir geri çekilme yaşanabileceği söyleniyor. Yukarı yönlü hareketin hızlanabilmesi içinse 14 bin 500 -14 bin 600 puan seviyelerinin aşılması gerekiyor.
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