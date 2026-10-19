Piyasalar Merkez’in faiz kararına kilitlendi
Fon soruşturması sonrasında Borsa İstanbul’da satış baskısı sürerken Merkez Bankası’nın 22 Ekim’deki faiz kararı haftanın en kritik gündem maddesi. Piyasalarda genel beklenti Merkez Bankası’nın politika faizinde 100 baz puanlık indirime gideceği yönünde.
Fon piyasasında yaşanan gelişmeler ve petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde seyrine devam etmesi beklentilerin altında gelen eylül ayı enflasyon rakamlarını yaratacağı olumlu havayı engelledi. Borsa İstanbul’da enflasyon verisinin ardından alımlar görülse de sonraki işlemlerde satışlar öne çıktı. Yurt dışında ise petrol fiyatlarının 100 doların üzerinde kalması, tahvil getirilerindeki yükseliş ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz patikasına ilişkin belirsizlik gündemdeki yerini korudu. ABD’de bilanço sezonunun başlamasıyla şirket kârlılıkları da yatırımcıların odağına girdi. Önümüzdeki hafta Türkiye’de Merkez Bankası’nın faiz kararı, küresel piyasalarda ise büyüme ve enflasyon göstergeleri fiyatlamaların yönünü belirleyecek. Eylül ayında tüketici fiyatlarının aylık yüzde 1.84 artması, yıllık enflasyonu yüzde 29.73’e indirdi. Beklentilerin altında kalan veri, dezenflasyon sürecinin devam ettiği yönündeki görüşleri destekledi. Ancak enerji fiyatlarındaki yükseliş ve hizmet enflasyonunun seyri, önümüzdeki aylarda fiyat artışlarının hızını belirleyecek temel unsurlar arasında.
Piyasanın faiz beklentisi
Bu hafta piyasaların en önemli gündem maddesi, 22 Ekim Perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı. Politika faizini eylül toplantısında yüzde 37’de sabit tutan Merkez Bankası’nın ekim ayında nasıl bir adım atacağı fiyatlamalar üzerinde etkili olacak. Piyasalardaki genel beklenti, Merkez Bankası’nın bu haftaki toplantıda politika faizinde 100 baz puan indirime gideceği yönünde. Goldman Sachs, Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutması beklerken Citi, JP Morgan, Morgan Stanley ve Bank of America (BofA) 100 baz puanlık indirim olacağını tahmin ediyor. Faiz indirimi beklentisini destekleyen unsur, yıllık enflasyondaki gerileme. Buna karşılık enerji maliyetleri, rezervlerdeki hareket ve fon piyasasındaki belirsizlikler daha temkinli bir yaklaşımı gündemde tutuyor.
Fon gelişmeleri etkisini koruyor
Borsa İstanbul açısından faiz beklentileri önemli bir destek unsuru olsa da tek başına kalıcı yükseliş için yeterli olmadığı söyleniyor. Fon piyasasındaki tasfiye sürecinin ardından yatırımcıların risk alma isteği ve likiditesi düşük hisselerdeki satış baskısı yakından izleniyor. Fon çıkışlarının mevduata yöneldiğine ilişkin açıklamalar, paranın bütünüyle finansal sistemden ayrılmasından çok yatırım araçları arasında yeniden dağıldığına işaret ediyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine başlamasının tahvil ve hisse senedi piyasalarını destekleyebileceği ifade ediliyor. Ancak yabancı yatırımcı ilgisinin güçlenmesi, rezerv görünümünün istikrar kazanması ve fon piyasasında güvenin yeniden tesis edilmesi kalıcı iyileşmenin şartları olarak sıralanıyor.
Petrol ve tahvil faizleri izlenecek
Küresel piyasalarda petrol fiyatları ve ABD tahvil getirileri risk iştahının seyrinde etkili olmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı’ndaki yüksek tansiyonun arz endişelerini artırmasıyla Brent türü petrolün varil fiyatının 100 doların üzerinde kalması, enflasyonun yeniden hızlanabileceği kaygısını canlı tutuyor. ABD’de açıklanacak konut başlangıçları ve inşaat izinleri, İngiltere’nin enflasyon verisi ve 23 Ekim’de yayımlanacak öncü imalat ve hizmet PMI göstergeleri, küresel ekonominin gücüne ilişkin yeni sinyaller verecek. Özellikle PMI verileri, yüksek faiz ve enerji maliyetlerinin ekonomik faaliyet üzerindeki etkisini değerlendirmek açısından önemli olacak. Borsa İstanbul’da kalıcı toparlanma için faiz indiriminin yanında güvenin ve sermaye akımlarının güçlenmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Küresel piyasalarda ise petrolün enflasyon üzerindeki etkisi, tahvil getirilerinin yönü açısından belirleyici olacak.
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