Piyasalar Merkez’in faiz kararına kilitlendi

Fon soruşturması sonrasında Borsa İstanbul’da satış baskısı sürerken Merkez Bankası’nın 22 Ekim’deki faiz kararı haftanın en kritik gündem maddesi. Piyasalarda genel beklenti Merkez Bankası’nın politika faizinde 100 baz puanlık indirime gideceği yönünde.

Fon piyasasında yaşanan ge­lişmeler ve petrol fiyatla­rının 100 doların üzerinde seyrine devam etmesi beklentilerin altında gelen eylül ayı enflasyon ra­kamlarını yaratacağı olumlu havayı engelledi. Borsa İstanbul’da enflas­yon verisinin ardından alımlar gö­rülse de sonraki işlemlerde satışlar öne çıktı. Yurt dışında ise petrol fi­yatlarının 100 doların üzerinde kal­ması, tahvil getirilerindeki yükseliş ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz patikasına ilişkin belirsizlik gündemdeki yerini korudu. ABD’de bilanço sezonunun başlamasıy­la şirket kârlılıkları da yatırımcıla­rın odağına girdi. Önümüzdeki haf­ta Türkiye’de Merkez Bankası’nın faiz kararı, küresel piyasalarda ise büyüme ve enflasyon göstergeleri fiyatlamaların yönünü belirleye­cek. Eylül ayında tüketici fiyatla­rının aylık yüzde 1.84 artması, yıl­lık enflasyonu yüzde 29.73’e indir­di. Beklentilerin altında kalan veri, dezenflasyon sürecinin devam et­tiği yönündeki görüşleri destekledi. Ancak enerji fiyatlarındaki yükse­liş ve hizmet enflasyonunun seyri, önümüzdeki aylarda fiyat artış­larının hızını belirleyecek temel unsurlar arasında.

Piyasanın faiz beklentisi

Bu hafta piyasaların en önemli gündem maddesi, 22 Ekim Per­şembe günü açıklanacak Türki­ye Cumhuriyet Merkez Banka­sı’nın (TCMB) faiz kararı. Poli­tika faizini eylül toplantısında yüzde 37’de sabit tutan Merkez Bankası’nın ekim ayında nasıl bir adım atacağı fiyatlamalar üzerin­de etkili olacak. Piyasalardaki ge­nel beklenti, Merkez Bankası’nın bu haftaki toplantıda politika fa­izinde 100 baz puan indirime gi­deceği yönünde. Goldman Sachs, Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutması beklerken Citi, JP Mor­gan, Morgan Stanley ve Bank of America (BofA) 100 baz puan­lık indirim olacağını tahmin edi­yor. Faiz indirimi beklentisini destekleyen unsur, yıllık enflas­yondaki gerileme. Buna karşılık enerji maliyetleri, rezervlerdeki hareket ve fon piyasasındaki be­lirsizlikler daha temkinli bir yak­laşımı gündemde tutuyor.

Fon gelişmeleri etkisini koruyor

Borsa İstanbul açısından faiz beklentileri önemli bir destek un­suru olsa da tek başına kalıcı yük­seliş için yeterli olmadığı söyleni­yor. Fon piyasasındaki tasfiye süre­cinin ardından yatırımcıların risk alma isteği ve likiditesi düşük his­selerdeki satış baskısı yakından iz­leniyor. Fon çıkışlarının mevduata yöneldiğine ilişkin açıklamalar, pa­ranın bütünüyle finansal sistemden ayrılmasından çok yatırım araçları arasında yeniden dağıldığına işaret ediyor. Merkez Bankası’nın faiz in­dirimlerine başlamasının tahvil ve hisse senedi piyasalarını destekle­yebileceği ifade ediliyor. Ancak ya­bancı yatırımcı ilgisinin güçlenme­si, rezerv görünümünün istikrar ka­zanması ve fon piyasasında güvenin yeniden tesis edilmesi kalıcı iyileş­menin şartları olarak sıralanıyor.

Petrol ve tahvil faizleri izlenecek

Küresel piyasalarda petrol fiyatları ve ABD tahvil getirileri risk iştahının seyrinde etkili olmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı’ndaki yüksek tansiyonun arz endişelerini artırmasıyla Brent türü petrolün varil fiyatının 100 doların üzerinde kalması, enflasyonun yeniden hızlanabileceği kaygısını canlı tutuyor. ABD’de açıklanacak konut başlangıçları ve inşaat izinleri, İngiltere’nin enflasyon verisi ve 23 Ekim’de yayımlanacak öncü imalat ve hizmet PMI göstergeleri, küresel ekonominin gücüne ilişkin yeni sinyaller verecek. Özellikle PMI verileri, yüksek faiz ve enerji maliyetlerinin ekonomik faaliyet üzerindeki etkisini değerlendirmek açısından önemli olacak. Borsa İstanbul’da kalıcı toparlanma için faiz indiriminin yanında güvenin ve sermaye akımlarının güçlenmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Küresel piyasalarda ise petrolün enflasyon üzerindeki etkisi, tahvil getirilerinin yönü açısından belirleyici olacak.