Piyasalarda ana gündem: Trump, savaş ve petrol
ABD’nin İran’a kara birlikleri göndereceğine yönelik haberler nedeniyle küresel piyasalar cuma günü karıştı. Borsalar sert düştü, petrol fiyatları yükseldi. Piyasalar kapandıktan sonra Trump’ın yaptığı “Operasyonlar azalacak” açıklaması vadeli işlemlerde toparlanmalara neden oldu. Ancak Trump son olarak Hürmüz Boğazı’nı açması için İran’a 48 saat süre tanıdı.
Bayram tatili dönüşü piyasaları yine hareketli günler bekliyor. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle geçen hafta perşembe günü yarım gün işlemlerin yapıldığı piyasalar cuma gününü kapalı geçirmişti. Bu süreçte küresel piyasalar İran savaşı ile ilgili gelişmelere odaklandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı açıklamalar fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam etti. ABD’nin İran’a kara birlikleri göndermeye hazırlandığı haberleri, cuma günü küresel borsalarda sert düşüşlere neden olurken Brent türü petrolün varil fiyatı 110 dolar sınırına dayandı. Wall Street’te Dow Jones Endeksi, cuma günü yüzde 0.96, S&P 500 Endeksi ise yüzde 1.51 geriledi. Düşüşün devam ettiği altında ons fiyatı yüzde 3.5 daha geriledi ve 4 bin 500 doların altına indi. Gümüş fiyatlarında düşüş yüzde 6.8 ile daha sert oldu.
Trump’tan kritik açıklamalar
Piyasalar tam bir ‘Kara Cuma’ yaşadıktan sonra Trump’tan peş peşe açıklamalar gelmeye devam etti. Trump bir taraftan İran ile ateşkes yapmak istemediğini söylerken diğer taraftan operasyonları giderek azaltmayı düşündüklerini, hedeflerine ulaşmaya çok yaklaşıklarını ifade etti. Petrol fiyatlarının seyrinde Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamalar birinci dereceden önemli. Başkan Trump, Hürmüz Boğazı’nın orayı kullanan diğer uluslar tarafından gerektiği şekilde korunması ve denetlenmesi gerektiğini belirtti. Bu açıklamanın 24 saat sonrasında Trump, İran’a Hürmüz Boğazı’nı açması için 48 saat süre verdi. Aksi halde elektrik santralllerini vuracağı tehdidinde bulundu. ABD Hazine Bakanı ise şu an denizde olan İran petrolünün satışına izin veren, dar kapsamlı ve kısa vadeli bir yetki belgesi yayımladıklarını, bu adımın mevcut arzın kilidini dünya için geçici açarak ABD’nin yaklaşık 140 milyon varil petrolü hızlı bir şekilde küresel piyasalara sunacağını söyledi.
Vadelilerde yukarı yönlü tepki
Trump’ın yaptığı bu açıklamalar, geçen günlerde “İran savaşı büyük ölçüde bitti” açıklamasını akıllara getirdi. Söz konusu açıklama sonrasında piyasalar hızlı bir toparlanma eğilimine girmiş, borsalar yükselirken petrol fiyatları düşüş geçmişti. Trump’ın cuma günü yaptığı “Operasyonların giderek azalacağı ve hedefe çok yakın oldukları” şeklindeki açıklaması vadeli işlemlerde hızlı bir toparlanmaya neden oldu. Ancak piyasalar açılana kadar ya da açıldıktan sonra Trump’tan tersi bir açıklama gelip gelmeyeceği endişe yaratıyor. Petrol fiyatlarının seyri Türkiye’nin enflasyonla mücadele programını nasıl etkileyeceği konusunda yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarının yüksek seyrini sürdürmesi halinde faiz indirimi kararlarının ötelenebileceği görüşlerini kuvvetlendiriyor. Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemi hayata geçirilmişti ancak motorinde ÖTV desteğinde yaratılan marjda sona gelindiği hesaplanıyor.
Borsa İstanbul’da kritik seviyeler
Yeni haftada piyasalar İran savaşıyla ilgili haberleri ve petrol fiyatlarının seyrini izlemeye devam edecek. Ancak savaşın tam olarak sona ermediği bir ortamda piyasaların olası toparlanma çabasının tepki olarak görüleceği görüşü hakim. Cuma günü 13 bin 47 puandan kapanan BIST 100 Endeksi’nin 13 bin ve 12 bin 800 puandaki destek seviyelerinin üzerinde tutunup tutunmayacağı takip edilecek. Söz konusu destek noktalarının altına inilmesi halinde 12 bin 400-12 bin 500 puandaki destek seviyelerinin yeniden gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 13 bin 450 puandaki direnç bölgesi öne çıkıyor. 13 bin 450 puanın aşılıp üzerinde kalıcı olunamaması halinde piyasalarda tam bir rahatlamadan bahsedilemeyeceği söyleniyor.
|Borsa
|13.047,72
|-0,51 %
|Dolar
|44,2977
|0,00 %
|Euro
|51,3036
|0,00 %
|Euro/Dolar
|1,1537
|-0,29 %
|Altın (GR)
|6.406,41
|-0,01 %
|Altın (ONS)
|4.497,69
|0,00 %
|Brent
|108,40
|3,62 %