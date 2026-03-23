Piyasalarda ana gündem: Trump, savaş ve petrol

ABD’nin İran’a kara birlikleri göndereceğine yönelik haberler nedeniyle küresel piyasalar cuma günü karıştı. Borsalar sert düştü, petrol fiyatları yükseldi. Piyasalar kapandıktan sonra Trump’ın yaptığı “Operasyonlar azalacak” açıklaması vadeli işlemlerde toparlanmalara neden oldu. Ancak Trump son olarak Hürmüz Boğazı’nı açması için İran’a 48 saat süre tanıdı.

Bayram ta­tili dönü­şü piyasa­ları yine hareket­li günler bekliyor. Ramazan Bay­ramı tatili nede­niyle geçen haf­ta perşembe günü yarım gün işlem­lerin yapıldığı pi­yasalar cuma gününü kapalı geçirmişti. Bu süreçte küresel piyasalar İran savaşı ile ilgi­li gelişmelere odaklandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın yap­tığı açıklamalar fiyatlama­lar üzerinde etkili olmaya de­vam etti. ABD’nin İran’a kara birlikleri göndermeye hazır­landığı haberleri, cuma günü küresel borsalarda sert düşüş­lere neden olurken Brent türü petrolün varil fiyatı 110 dolar sınırına dayandı. Wall Street’te Dow Jones Endeksi, cuma gü­nü yüzde 0.96, S&P 500 Endek­si ise yüzde 1.51 geriledi. Düşü­şün devam ettiği altında ons fi­yatı yüzde 3.5 daha geriledi ve 4 bin 500 doların altına indi. Gü­müş fiyatlarında düşüş yüzde 6.8 ile daha sert oldu.

Trump’tan kritik açıklamalar

Piyasalar tam bir ‘Ka­ra Cuma’ yaşadıktan son­ra Trump’tan peş peşe açık­lamalar gelmeye devam et­ti. Trump bir taraftan İran ile ateşkes yapmak istemediğini söylerken diğer taraftan ope­rasyonları giderek azaltmayı düşündüklerini, hedeflerine ulaşmaya çok yaklaşıklarını ifade etti. Petrol fiyatlarının seyrinde Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamalar birinci dere­ceden önemli. Başkan Trump, Hürmüz Boğazı’nın orayı kul­lanan diğer uluslar tarafından gerektiği şekilde korunma­sı ve denetlenmesi gerektiği­ni belirtti. Bu açıklamanın 24 saat sonrasında Trump, İran’a Hürmüz Boğazı’nı açması için 48 saat süre verdi. Aksi halde elektrik santralllerini vuraca­ğı tehdidinde bulundu. ABD Hazine Bakanı ise şu an deniz­de olan İran petrolünün satı­şına izin veren, dar kapsamlı ve kısa vadeli bir yetki belge­si yayımladıklarını, bu adımın mevcut arzın kilidini dün­ya için geçici açarak ABD’nin yaklaşık 140 milyon varil pet­rolü hızlı bir şekilde küresel piyasalara sunacağını söyledi.

Vadelilerde yukarı yönlü tepki

Trump’ın yaptığı bu açıkla­malar, geçen günlerde “İran sa­vaşı büyük ölçüde bitti” açık­lamasını akıllara getirdi. Söz konusu açıklama sonrasında piyasalar hızlı bir toparlanma eğilimine girmiş, borsalar yük­selirken petrol fiyatları düşüş geçmişti. Trump’ın cuma gü­nü yaptığı “Operasyonların gi­derek azalacağı ve hedefe çok yakın oldukları” şeklin­deki açıklaması vadeli işlemlerde hızlı bir topar­lanmaya neden oldu. Ancak piyasalar açılana kadar ya da açıldıktan sonra Trump’tan tersi bir açıklama gelip gelme­yeceği endişe yaratıyor. Petrol fiyatlarının seyri Türkiye’nin enflasyonla mücadele prog­ramını nasıl etkileyeceği ko­nusunda yakından takip edili­yor. Petrol fiyatlarının yüksek seyrini sürdürmesi halinde faiz indirimi kararlarının öte­lenebileceği görüşlerini kuv­vetlendiriyor. Akaryakıt fi­yatlarında eşel mobil sistemi hayata geçirilmişti ancak mo­torinde ÖTV desteğinde yara­tılan marjda sona gelindiği he­saplanıyor.

Borsa İstanbul’da kritik seviyeler

Yeni haftada piyasalar İran savaşıyla ilgili haberleri ve petrol fiyatlarının seyrini iz­lemeye devam edecek. Ancak savaşın tam ola­rak sona ermediği bir ortam­da piyasaların olası toparlan­ma çabasının tepki olarak gö­rüleceği görüşü hakim. Cuma günü 13 bin 47 puandan ka­panan BIST 100 Endeksi’nin 13 bin ve 12 bin 800 puandaki destek seviyelerinin üzerinde tutunup tutunmayacağı takip edilecek. Söz konusu destek noktalarının altına inilmesi halinde 12 bin 400-12 bin 500 puandaki destek seviyelerinin yeniden gündeme gelebilece­ği ifade ediliyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 13 bin 450 pu­andaki direnç bölgesi öne çı­kıyor. 13 bin 450 puanın aşılıp üzerinde kalıcı olunamaması halinde piyasalarda tam bir ra­hatlamadan bahsedilemeye­ceği söyleniyor.