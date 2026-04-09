Piyasalarda ateşkes coşkusu!

ABD ve İran’ın iki haftalık ateşkes anlaşmasına varması piyasalarda moralleri düzeltti. Borsalarda hızlı yükselişler olurken petrol fiyatları sert düştü. Altın ons fiyatı yeniden 4 bin 800 doların üzerine çıkarken Bitcoin son 3 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Piyasalarda yönün ateşkesin kalıcı olup olmamasına bağlı olduğu ifade ediliyor.

ABD ve İran’ın iki haf­talık ateşkes konu­sunda anlaşması pi­yasalara rahat bir nefes aldır­dı. ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a saldırmasıyla Orta­doğu’da yükselen tansiyon, İran’ın bölge ülkelerdeki ABD üslerini hedef almasıyla zirve yapmıştı. Hisse senetleri pi­yasaları bu süreçte ağır darbe alırken İran’ın Hürmüz Boğa­zı’nı kapatması petrol fiyatla­rında hızlı yükselişlere neden oldu.

Yatırım araçları arasın­da geçen yılın yıldızı olarak gö­rülen altın ise bu süreçte tah­minlerin tersi bir seyir izledi. Yıl içerisinde 5 bin 600 dolar sınırına kadar çıkan altının ons fiyatı savaşın başlamasıy­la yönünü aşağıya çevirdi ve 23 Mart’ta 4 bin 98 dolara kadar geriledi. ABD ile İran arasın­daki ateşkes anlaşması, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a tanıdığı sürenin dol­masına çok kısa bir zaman ka­la gerçekleşti. Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açmaması halinde ülkenin elektrik sant­rallerini ve köprülerini hedef alacağını açıklamıştı.

Petrol sert düştü, altın yükseldi

Trump, Pakistan’ın arabulu­culuğuyla İran’a yönelik askeri saldırıların iki haftalığına as­kıya aldığını açıkladı. Trump, ateşkesin çift ta­raflı olacağını be­lirterek İran’ın Hürmüz Boğazı’nı tam ve güvenli bi­çimde açması şar­tını öne sürdü. İki haftalık ateşkes anlaşmasının ar­dından petrol fi­yatları hızla geri­ledi. WTI ham petrolü habe­rin ardından yüzde 19’a varan bir düşüş yaşarken, Brent ham petrolü yüzde 16 düşüşle varil başına 90 dolar sınırına kadar geriledi.

Hürmüz Boğazı’nın geçişi olarak açılacağı haberle­ri Avrupa’da doğalgaz fiyatla­rında da sert düşüşlere neden oldu. Doğalgaz gösterge vade­li işlem kontratları yüzde 20’ye varan düşüşle savaşın başla­masından bu yana en düşük se­viyesine geriledi. Altının ons fi­yatı ateşkes haberlerine yuka­rı yönlü tepki verdi. Haberler öncesinde 4 bin 670 dolar sevi­yelerinden işlem gören altının ons fiyatı 4 bin 857 dolara çıktı. Gümüş fiyatlarında da yüzde 6 civarı bir yükseliş yaşandı.

Riskli varlıklarda hızlı geri dönüş

Ortadoğu’da tansiyonu dü­şüren gelişme hisse senet­lerinde risk iştahını artırdı. Borsa İstanbul güne yüzde 4 civarı yükselişle başladı. Ban­kacılık, holding ve ulaştırma sektörü hisselerinde yaşanan hızlı alımlar endeksteki yük­selişi destekledi. Büyük ban­ka hisselerinin birçoğu gün içerisinde tavan seviyelerini gördü. Petrol fiyatlarındaki yükselişten olumlu etkilenen Tüpraş ve Petkim gibi petro­kimya hisseleri ise petroldeki düşüş nedeniyle en çok değer kaybedenler listesinde üst sı­ralarda yer aldı.

Türkiye’nin kredi risk primi (CDS) ateşkes haberlerinin etkisiyle 268 pu­ana geriledi. Olumu hava tüm küresel borsalarda hissedildi. Gün ortasında Alman Borsa­sı’nda kazançlar yüzde 4.5’e yaklaşırken birçok Avrupa ül­ke borsasında yüzde 3-4 civa­rı artışlar yaşandı. MSCI As­ya Pasifik hisse senedi endek­si yüzde 4.9 artışla üç haftanın en yüksek seviyesine sıçrar­ken Wall Street’te vadeli iş­lemlerde yüzde 2’nin üzerinde artışlar görüldü. Risk iştahı­nın artmasından kripto para­lar da payını aldı. Bitcoin 72 bin 762 dolar ile son üç hafta­nın en yüksek seviyesine çıktı.

Ateşkesin kalıcılığı takip edilecek

Ateşkes haberlerine verilen sert tepkinin ardından piya­salar, iki haftalık süre sonun­da ateşkesin devam edip et­meyeceğini merakla bekliyor. Yine taraflar arasında ateş­kesi ihlal edecek saldırıların olmasından endişe ediliyor. Ateşkesin kalıcı olması halin­de savaşın ekonomiler üzerin­de yarattığı tahribatın boyu­tu, piyasalardaki toparlanma eğiliminin hızını belirleyece­ği düşünülüyor. Ateşkes sü­resinin sonuna yaklaşılaca­ğı tarihlerde yani 22 Nisan’da Merkez Bankası’nın Para Po­litikası Kurulu (PPK) toplan­tısı var. Savaşın şiddetini ar­tırdığı günlerde bazı uzman­lar, 22 Nisan’daki toplantıda faiz artışının masada olabile­ceğini ifade ediyordu. Ateşke­sin ardından beklentiler fai­zin sabit tutulacağı seçene­ğinde yoğunlaşıyor.

Borsa İstanbul’da kısa vade­de endeksin 13 bin 400-13 bin 500 puan seviyelerinin üze­rinde tutunup tutunmayaca­ğı kritik. Bu seviyelerin üze­rinde kalınması halinde yuka­rı yönlü hareketlerin devam edebileceği ifade ediliyor. 13 bin 700, 14 bin ve 14 bin 200 puan seviyeleri sıralı direnç bölgeleri olarak öne çıkıyor. Olası geri çekilmelerde ise 13 bin 250 puan ilk destek bölge­si. Bu seviyenin altında 13 bin ve 12.900 puan seviyeleri di­ğer destek noktaları.