Piyasalarda ateşkes coşkusu!
ABD ve İran’ın iki haftalık ateşkes anlaşmasına varması piyasalarda moralleri düzeltti. Borsalarda hızlı yükselişler olurken petrol fiyatları sert düştü. Altın ons fiyatı yeniden 4 bin 800 doların üzerine çıkarken Bitcoin son 3 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Piyasalarda yönün ateşkesin kalıcı olup olmamasına bağlı olduğu ifade ediliyor.
ABD ve İran’ın iki haftalık ateşkes konusunda anlaşması piyasalara rahat bir nefes aldırdı. ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a saldırmasıyla Ortadoğu’da yükselen tansiyon, İran’ın bölge ülkelerdeki ABD üslerini hedef almasıyla zirve yapmıştı. Hisse senetleri piyasaları bu süreçte ağır darbe alırken İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması petrol fiyatlarında hızlı yükselişlere neden oldu.
Yatırım araçları arasında geçen yılın yıldızı olarak görülen altın ise bu süreçte tahminlerin tersi bir seyir izledi. Yıl içerisinde 5 bin 600 dolar sınırına kadar çıkan altının ons fiyatı savaşın başlamasıyla yönünü aşağıya çevirdi ve 23 Mart’ta 4 bin 98 dolara kadar geriledi. ABD ile İran arasındaki ateşkes anlaşması, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a tanıdığı sürenin dolmasına çok kısa bir zaman kala gerçekleşti. Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı açmaması halinde ülkenin elektrik santrallerini ve köprülerini hedef alacağını açıklamıştı.
Petrol sert düştü, altın yükseldi
Trump, Pakistan’ın arabuluculuğuyla İran’a yönelik askeri saldırıların iki haftalığına askıya aldığını açıkladı. Trump, ateşkesin çift taraflı olacağını belirterek İran’ın Hürmüz Boğazı’nı tam ve güvenli biçimde açması şartını öne sürdü. İki haftalık ateşkes anlaşmasının ardından petrol fiyatları hızla geriledi. WTI ham petrolü haberin ardından yüzde 19’a varan bir düşüş yaşarken, Brent ham petrolü yüzde 16 düşüşle varil başına 90 dolar sınırına kadar geriledi.
Hürmüz Boğazı’nın geçişi olarak açılacağı haberleri Avrupa’da doğalgaz fiyatlarında da sert düşüşlere neden oldu. Doğalgaz gösterge vadeli işlem kontratları yüzde 20’ye varan düşüşle savaşın başlamasından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Altının ons fiyatı ateşkes haberlerine yukarı yönlü tepki verdi. Haberler öncesinde 4 bin 670 dolar seviyelerinden işlem gören altının ons fiyatı 4 bin 857 dolara çıktı. Gümüş fiyatlarında da yüzde 6 civarı bir yükseliş yaşandı.
Riskli varlıklarda hızlı geri dönüş
Ortadoğu’da tansiyonu düşüren gelişme hisse senetlerinde risk iştahını artırdı. Borsa İstanbul güne yüzde 4 civarı yükselişle başladı. Bankacılık, holding ve ulaştırma sektörü hisselerinde yaşanan hızlı alımlar endeksteki yükselişi destekledi. Büyük banka hisselerinin birçoğu gün içerisinde tavan seviyelerini gördü. Petrol fiyatlarındaki yükselişten olumlu etkilenen Tüpraş ve Petkim gibi petrokimya hisseleri ise petroldeki düşüş nedeniyle en çok değer kaybedenler listesinde üst sıralarda yer aldı.
Türkiye’nin kredi risk primi (CDS) ateşkes haberlerinin etkisiyle 268 puana geriledi. Olumu hava tüm küresel borsalarda hissedildi. Gün ortasında Alman Borsası’nda kazançlar yüzde 4.5’e yaklaşırken birçok Avrupa ülke borsasında yüzde 3-4 civarı artışlar yaşandı. MSCI Asya Pasifik hisse senedi endeksi yüzde 4.9 artışla üç haftanın en yüksek seviyesine sıçrarken Wall Street’te vadeli işlemlerde yüzde 2’nin üzerinde artışlar görüldü. Risk iştahının artmasından kripto paralar da payını aldı. Bitcoin 72 bin 762 dolar ile son üç haftanın en yüksek seviyesine çıktı.
Ateşkesin kalıcılığı takip edilecek
Ateşkes haberlerine verilen sert tepkinin ardından piyasalar, iki haftalık süre sonunda ateşkesin devam edip etmeyeceğini merakla bekliyor. Yine taraflar arasında ateşkesi ihlal edecek saldırıların olmasından endişe ediliyor. Ateşkesin kalıcı olması halinde savaşın ekonomiler üzerinde yarattığı tahribatın boyutu, piyasalardaki toparlanma eğiliminin hızını belirleyeceği düşünülüyor. Ateşkes süresinin sonuna yaklaşılacağı tarihlerde yani 22 Nisan’da Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı var. Savaşın şiddetini artırdığı günlerde bazı uzmanlar, 22 Nisan’daki toplantıda faiz artışının masada olabileceğini ifade ediyordu. Ateşkesin ardından beklentiler faizin sabit tutulacağı seçeneğinde yoğunlaşıyor.
Borsa İstanbul’da kısa vadede endeksin 13 bin 400-13 bin 500 puan seviyelerinin üzerinde tutunup tutunmayacağı kritik. Bu seviyelerin üzerinde kalınması halinde yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceği ifade ediliyor. 13 bin 700, 14 bin ve 14 bin 200 puan seviyeleri sıralı direnç bölgeleri olarak öne çıkıyor. Olası geri çekilmelerde ise 13 bin 250 puan ilk destek bölgesi. Bu seviyenin altında 13 bin ve 12.900 puan seviyeleri diğer destek noktaları.
|Borsa
|13.536,84
|4,76 %
|Dolar
|44,5012
|-0,03 %
|Euro
|52,0580
|0,17 %
|Euro/Dolar
|1,1664
|0,01 %
|Altın (GR)
|6.756,31
|0,00 %
|Altın (ONS)
|4.720,15
|0,00 %
|Brent
|99,2300
|-8,43 %