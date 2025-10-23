Piyasalarda ezber bozan hareketler!

Teknolojinin gelişmesiyle cep tele­fonlarından yabancı şirket hisseleri­ne ya da bir emtialara yatırım yapmak ar­tık çok kolay. Wall Street’te rekor kıran endekslerde düzeltme hareketlerinin sınırlı kalması diğer ülkelerden düzen­li olarak gelen bireysel talebe bağlanıyor.

Küresel anlamda piyasalarda yaşa­nan fiyat hareketleri geçmiş yıllara göre oldukça farklılaştı. Teknolojinin geliş­mesiyle iletişim araçlarının küresel an­lamda kullanımının yaygınlaşması tüm piyasalara erişimi oldukça kolaylaştır­dı. Şöyle düşünün, elinizdeki cep telefo­nuyla Wall Street’te hisse alabilir, foreks piyasalarda belki de adını ilk defa duy­duğunuz emtialara yatırım yapabilirsi­niz. Bu durumu küresel ölçekte düşün­düğünüzde aslında tüm piyasaların tek bir piyasa haline geldiğini görebilirsiniz. Dolayısıyla piyasalara erişimin bu den­li kolaylaşmış olması, “geçmiş yıllarda­ki fiyatlama davranışları kabuk değişti­riyor” yorumunu yapabilirsiniz.

Yabancı hisselere ilgi

Söz konusu yorumu somut bir örnek­le açıklamaya çalışalım…Wall Street’te endeksler uzun zamandır güçlü bir iv­me yakaladı. Sürekli yeni rekor seviye­ler test ediliyor, gelen kar satışları alım fırsatı olarak görülüyor. Geçmişte uzun soluklu rallilerin düzeltmesi o kadar sert oluyordu. Ancak yukarıda anlattığım gi­bi dünyanın bir ucuna cep telefonları aracılığıyla yatırım yapmanın kolaylaş­ması, Wall Street’teki hisselere ekstra talep yaratmış durumda.

Öyle ki bugün Türkiye’de bazı aracı kurumlar, araştır­ma raporlarında yayınladıkları hisse se­nedi öneri listelerine yurtdışı borsalarda işlem gören şirketleri dahil etmeye baş­ladı. Birçok aracı kurum düşük işlem üc­retleriyle yabancı şirket hisselerine yatı­rım yapmanın kapılarını açıyor. Yabancı borsalara yatırım yapanların sayısıyla il­gili resmi bir veri yok ama aracı kurum­lar çalışanları ilginin her geçen gün art­tığını söylüyor.

Altın ve gümüşte sert düşüş

Önceki gün altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan sert düzeltme hareketine yine bu bakış açısıyla yorumlamak mümkün. Hem altında hem gümüş fiyatlarında bu yıl yaşanan sert yükseliş çok sayıda uz­man tarafından ‘abartıldı’ şeklinde de­ğerlendirilmişti. Çünkü geçmişte yatı­rımcıların emtialara erişimi bu kadar ko­lay değildi.

Büyük kurumların dışında bu piyasalarda işlem yapan bireyseller yok denecek kadar azdı. Bir taraftan bireysel talebin diğer taraftan robotik işlemlerin artması artık yatırım enstrümanlarında sert fiyat hareketlerini olağan hale geti­riyor. Günümüzde temel analizin, tek­nik analizin bir miktar gerisine düştüğü­nü söyleyenlerin sayısı oldukça fazla. Ya­ni bir enstrümanın teknik destek-direnç noktalarını kırması robotik işlemlerin etkisiyle fiyatlandırmalarda dalga boyu­tunu büyütüyor.

Endeks mühendisliği öne çıktı

Borsa İstanbul cephesinde de hisse se­netlerinde pek alışık olmadığımız fiyat­lama davranışlarını görebiliyoruz. Geç­mişte günü ‘tavan’ ya da ‘taban’ seviye­den tamamlayan bir hisse senedi, ertesi gün ekstra bir gelişme olmadığı durum­da büyük ihtimal aynı yönde bir açılış yapıyordu. Bugün ise durum farklı. Gü­nü tavan seviyede milyonlarca lot alıcılı kapatan bir hisse senedi, ertesine güne sert düşüşle başlayabiliyor.

“Endeks mü­hendisliği” kavramı son dönemlerde ha­yatımıza girdi. Basit anlatımla, endekste ağırlığı yüksek az sayıdaki hissede yapı­lan işlemlerle endeksin yönü belirleni­yor. Mesela dün yaşananlar… Endeks gün ortasında yüzde 1.5 artıdayken BIST100 Endeksi’ndeki 100 hisseden 79’u en­deksten daha düşük bir performans göstermişti. Daha uzun vadeye bakılır­sa; endeks tarihi zirvesinden yüzde 8.3 uzakken birçok endeks hissesi kendi zir­velerinin çok gerisinde.