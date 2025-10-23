Piyasalarda ezber bozan hareketler!
Teknolojinin gelişmesiyle cep telefonlarından yabancı şirket hisselerine ya da bir emtialara yatırım yapmak artık çok kolay. Wall Street’te rekor kıran endekslerde düzeltme hareketlerinin sınırlı kalması diğer ülkelerden düzenli olarak gelen bireysel talebe bağlanıyor.
Küresel anlamda piyasalarda yaşanan fiyat hareketleri geçmiş yıllara göre oldukça farklılaştı. Teknolojinin gelişmesiyle iletişim araçlarının küresel anlamda kullanımının yaygınlaşması tüm piyasalara erişimi oldukça kolaylaştırdı. Şöyle düşünün, elinizdeki cep telefonuyla Wall Street’te hisse alabilir, foreks piyasalarda belki de adını ilk defa duyduğunuz emtialara yatırım yapabilirsiniz. Bu durumu küresel ölçekte düşündüğünüzde aslında tüm piyasaların tek bir piyasa haline geldiğini görebilirsiniz. Dolayısıyla piyasalara erişimin bu denli kolaylaşmış olması, “geçmiş yıllardaki fiyatlama davranışları kabuk değiştiriyor” yorumunu yapabilirsiniz.
Yabancı hisselere ilgi
Söz konusu yorumu somut bir örnekle açıklamaya çalışalım…Wall Street’te endeksler uzun zamandır güçlü bir ivme yakaladı. Sürekli yeni rekor seviyeler test ediliyor, gelen kar satışları alım fırsatı olarak görülüyor. Geçmişte uzun soluklu rallilerin düzeltmesi o kadar sert oluyordu. Ancak yukarıda anlattığım gibi dünyanın bir ucuna cep telefonları aracılığıyla yatırım yapmanın kolaylaşması, Wall Street’teki hisselere ekstra talep yaratmış durumda.
Öyle ki bugün Türkiye’de bazı aracı kurumlar, araştırma raporlarında yayınladıkları hisse senedi öneri listelerine yurtdışı borsalarda işlem gören şirketleri dahil etmeye başladı. Birçok aracı kurum düşük işlem ücretleriyle yabancı şirket hisselerine yatırım yapmanın kapılarını açıyor. Yabancı borsalara yatırım yapanların sayısıyla ilgili resmi bir veri yok ama aracı kurumlar çalışanları ilginin her geçen gün arttığını söylüyor.
Altın ve gümüşte sert düşüş
Önceki gün altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan sert düzeltme hareketine yine bu bakış açısıyla yorumlamak mümkün. Hem altında hem gümüş fiyatlarında bu yıl yaşanan sert yükseliş çok sayıda uzman tarafından ‘abartıldı’ şeklinde değerlendirilmişti. Çünkü geçmişte yatırımcıların emtialara erişimi bu kadar kolay değildi.
Büyük kurumların dışında bu piyasalarda işlem yapan bireyseller yok denecek kadar azdı. Bir taraftan bireysel talebin diğer taraftan robotik işlemlerin artması artık yatırım enstrümanlarında sert fiyat hareketlerini olağan hale getiriyor. Günümüzde temel analizin, teknik analizin bir miktar gerisine düştüğünü söyleyenlerin sayısı oldukça fazla. Yani bir enstrümanın teknik destek-direnç noktalarını kırması robotik işlemlerin etkisiyle fiyatlandırmalarda dalga boyutunu büyütüyor.
Endeks mühendisliği öne çıktı
Borsa İstanbul cephesinde de hisse senetlerinde pek alışık olmadığımız fiyatlama davranışlarını görebiliyoruz. Geçmişte günü ‘tavan’ ya da ‘taban’ seviyeden tamamlayan bir hisse senedi, ertesi gün ekstra bir gelişme olmadığı durumda büyük ihtimal aynı yönde bir açılış yapıyordu. Bugün ise durum farklı. Günü tavan seviyede milyonlarca lot alıcılı kapatan bir hisse senedi, ertesine güne sert düşüşle başlayabiliyor.
“Endeks mühendisliği” kavramı son dönemlerde hayatımıza girdi. Basit anlatımla, endekste ağırlığı yüksek az sayıdaki hissede yapılan işlemlerle endeksin yönü belirleniyor. Mesela dün yaşananlar… Endeks gün ortasında yüzde 1.5 artıdayken BIST100 Endeksi’ndeki 100 hisseden 79’u endeksten daha düşük bir performans göstermişti. Daha uzun vadeye bakılırsa; endeks tarihi zirvesinden yüzde 8.3 uzakken birçok endeks hissesi kendi zirvelerinin çok gerisinde.
|Borsa
|10.551,34
|0,80 %
|Dolar
|41,9703
|0,00 %
|Euro
|48,7729
|0,11 %
|Euro/Dolar
|1,1610
|0,00 %
|Altın (GR)
|5.536,36
|-0,56 %
|Altın (ONS)
|4.098,53
|-0,66 %
|Brent
|62,2100
|1,34 %