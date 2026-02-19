Piyasalarda 'faiz indirimi yapılacak mı' bilmecesi
Tüketici enflasyonu ocak ayında aylık yüzde 4.84 açıklandı ve yüzde 4.28 ile beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Ocak ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından Merkez Bankası’nın geçen hafta yaptığı yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısı piyasalarda faiz tartışmasını alevlendirdi.
Toplantıda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın “Adım büyüklüğünü kısa dönemde artırmak için eşik bir miktar yüksek görünüyor” açıklaması piyasalarda, mart ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından en fazla 100 baz puan indirim gelebileceği şeklinde yorumlandı. 12 Mart’ta yapılacak PPK toplantısına yönelik ekonomistlerin faiz indirimi kararları geniş bir yelpazeye dağılmış durumda.
Borsa 100 baz puanı fiyatlıyor
Mart ayındaki toplantıda Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutabileceğini ya da 50 baz puan düşürebileceğini düşünenlerin yanında 100 baz puanlık indirim bekleyenler de var. Merkez Bankası en son 22 Ocak’ta yaptığı PPK toplantısında politika faizini (1 haftalık repo) 100 baz puan düşürerek yüzde 37 seviyesine çekmişti.
Piyasalar her ne kadar şu aşamada 100 baz puanın altında bir indirim beklese bile, şubat ayı enflasyon rakamları yeni karara yönelik beklentileri yeniden şekillendirebilir. Uzmanlar, şubat enflasyonunun beklentilerin üzerinde gelmesi halinde faiz indirimi beklentilerinin aşağı yönlü hareket edebileceğini düşünüyor. Ancak borsada bankacılık endeksi hisselerinin performansına bakıldığında sanki 100 baz puanlık bir indirim yapılabileceği fiyatlanıyor gibi.
Belediye zamları zorluyor
Enflasyon Raporu toplantısının yapıldığı geçen Perşembe gününden önceki gün 19 bin 267 puandan kapanan Bankacılık Endeksi, dün 21 bin puan sınırına dayandı. Yani bankacılık hisseleri yaklaşık 1 haftada yüzde 9 civarı değer kazandı. Bu süreçte yabancı yatırımcıların borsada devam eden alımları, faiz indiriminin beklentilerin üst bandında gerçekleşebileceği yorumlarını artırdı.
Merkez Bankası’nın son 1 yılda enflasyonla mücadelesinde oldukça zorlu bir süreçten geçtiği görülüyor. Bu yıl olduğu gibi geçen yılın başında da vergi ve harçlar gibi yönetilen zamlar ocak ayı enflasyonu üzerinde baskı yaratıyor. Bu yıl yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 ile enflasyon hedefine uygun olsa da yerel yönetimlerin bu oran üzerinde yaptığı zamlar enflasyonu olumsuz etkiliyor.
Enflasyon beklentilerinde artış
Merkez Bankası’nın 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, geçen ay yüzde 2.05 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2.54’e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 23.23’ten yüzde 24.11’e yükseldi. TÜFE’de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22.20’den yüzde 22.10’a inerken 24 ay sonrası için ise yüzde 16.94’ten yüzde 17.11’e çıktı.
Şubat ayında Merkez Bankası’nın politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 36.08, ikinci toplantı beklentisi yüzde 34.98 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 33.69 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 27.67’ye çıktı. 22 Ocak’ta yılın ilk PPK toplantısını yapan Merkez Bankası, ikinci toplantısını 12 Mart’ta gerçekleştirecek. Diğer PPK toplantıları ise sırasıyla, 22 Nisan, 11 Haziran, 23 Temmuz, 10 Eylül, 22 Ekim ve 10 Aralık’ta yapılacak.
|Borsa
|14.259,90
|0,23 %
|Dolar
|43,7675
|0,02 %
|Euro
|51,6766
|0,14 %
|Euro/Dolar
|1,1784
|0,00 %
|Altın (GR)
|7.004,72
|-0,13 %
|Altın (ONS)
|4.976,52
|-0,17 %
|Brent
|69,8300
|-0,30 %