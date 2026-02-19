Piyasalarda 'faiz indirimi yapılacak mı' bilmecesi

Tüketici enflasyonu ocak ayında aylık yüz­de 4.84 açıklandı ve yüzde 4.28 ile beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleş­ti. Ocak ayı enflasyon rakam­larının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından Merkez Bankası’nın geçen hafta yap­tığı yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısı piyasalarda faiz tar­tışmasını alevlendirdi.

Top­lantıda Merkez Bankası Baş­kanı Fatih Karahan’ın “Adım büyüklüğünü kısa dönem­de artırmak için eşik bir mik­tar yüksek görünüyor” açıkla­ması piyasalarda, mart ayın­daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından en faz­la 100 baz puan indirim gele­bileceği şeklinde yorumlandı. 12 Mart’ta yapılacak PPK top­lantısına yönelik eko­nomistlerin faiz indi­rimi kararları geniş bir yelpazeye dağılmış du­rumda.

Borsa 100 baz puanı fiyatlıyor

Mart ayındaki top­lantıda Merkez Banka­sı’nın faizleri sabit tu­tabileceğini ya da 50 baz puan düşürebileceğini düşünenle­rin yanında 100 baz puanlık in­dirim bekleyenler de var. Mer­kez Bankası en son 22 Ocak’ta yaptığı PPK toplantısında po­litika faizini (1 haftalık repo) 100 baz puan düşürerek yüzde 37 seviyesine çekmişti.

Piya­salar her ne kadar şu aşama­da 100 baz puanın altında bir indirim beklese bile, şubat ayı enflasyon rakamları yeni ka­rara yönelik beklentileri yeni­den şekillendirebilir. Uzman­lar, şubat enflasyonunun bek­lentilerin üzerinde gelmesi halinde faiz indirimi beklen­tilerinin aşağı yönlü hareket edebileceğini düşünüyor. An­cak borsada bankacılık endek­si hisselerinin performansına bakıldığında sanki 100 baz pu­anlık bir indirim yapılabilece­ği fiyatlanıyor gibi.

Belediye zamları zorluyor

Enflasyon Raporu toplantı­sının yapıldığı geçen Perşem­be gününden önceki gün 19 bin 267 puandan kapanan Banka­cılık Endeksi, dün 21 bin puan sınırına dayandı. Yani banka­cılık hisseleri yaklaşık 1 haf­tada yüzde 9 civarı değer ka­zandı. Bu süreçte yabancı ya­tırımcıların borsada devam eden alımları, faiz indirimi­nin beklentilerin üst bandında gerçekleşebileceği yorumları­nı artırdı.

Merkez Bankası’nın son 1 yılda enflasyonla müca­delesinde oldukça zorlu bir sü­reçten geçtiği görülüyor. Bu yıl olduğu gibi geçen yılın başında da vergi ve harçlar gibi yöneti­len zamlar ocak ayı enflasyonu üzerinde baskı yaratıyor. Bu yıl yeniden değerleme oranı yüz­de 25.49 ile enflasyon hedefine uygun olsa da yerel yönetim­lerin bu oran üzerinde yaptı­ğı zamlar enflasyonu olumsuz etkiliyor.

Enflasyon beklentilerinde artış

Merkez Bankası’nın 71 ka­tılımcıyla gerçekleştirdiği şu­bat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, geçen ay yüzde 2.05 olan şubat ayı TÜFE ar­tışı beklentisi, bu anket döne­minde yüzde 2.54’e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklen­tisi ise yüzde 23.23’ten yüzde 24.11’e yükseldi. TÜFE’de ar­tış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22.20’den yüzde 22.10’a inerken 24 ay sonrası için ise yüzde 16.94’ten yüzde 17.11’e çıktı.

Şubat ayında Merkez Bankası’nın politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı bek­lentisi yüzde 36.08, ikinci top­lantı beklentisi yüzde 34.98 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 33.69 oldu. 12 ay sonra­sı için politika faizi beklenti­si ise yüzde 27.67’ye çıktı. 22 Ocak’ta yılın ilk PPK toplan­tısını yapan Merkez Bankası, ikinci toplantısını 12 Mart’ta gerçekleştirecek. Diğer PPK toplantıları ise sırasıyla, 22 Nisan, 11 Haziran, 23 Tem­muz, 10 Eylül, 22 Ekim ve 10 Aralık’ta yapılacak.