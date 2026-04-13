Piyasalarda geçici ateşkes etkisi

Küresel piyasalarda belirsizlik her zaman vardı. Ancak son dönemde bu belirsizliğin fiyatlara yansıma hızı ve etkisi belirgin biçimde arttı. Kripto paraların toplam değeri geçtiğimiz haftaya 2,32–2,39 trilyon dolar bandında baş­ladı. Hafta ortasında ABD ile İran arasındaki ateşkes haberlerinin etkisiyle 2,47 trilyon dola­ra kadar yükselen piyasa, haftayı da bu seviyeye yakın bir noktada kapattı.

Birkaç günlük diplomatik gelişmenin milyar­larca dolarlık fiyat hareketi yaratabildiği bir dö­nemdeyiz. Bu artık istisna değil; jeopolitik risk, tüm finans piyasalarında olduğu gibi kripto pi­yasası için de doğrudan bir fiyatlama unsuru haline gelmiş durumda. Önümüzdeki dönemde jeopolitik gelişmelerin, makroekonomik veri­ler ve FED kararlarından daha fazla fiyatlandığı benzer süreçler görebiliriz. Bu durum, yatırım­cı davranışında klasik makro göstergeler yerine haber akışı ve risk algısının daha belirleyici ola­cağı döneme işaret ediyor.

Bitcoin’de güçlü görünüm ve altcoin’lerde risk iştahı

Bitcoin’de gözlenen yükseliş, piyasanın yö­nünü anlamak açısından kritik sinyaller üreti­yor. ABD-İsrail ve İran arasındaki gerilimin tır­mandığı dönemlerde dahi Bitcoin’in diğer var­lıklara kıyasla dirençli kalması, talebin daha yapısal bir zemine oturduğunu gösteriyor.

Ateşkes ortamıyla birlikte bu dayanıklılık fi­yatlara daha net yansıdı; 67 bin dolar seviyele­rinden 73 bin doların üzerine taşınan fiyat, ta­lebin geçici olmadığını ortaya koydu. Ancak haftasonunda ABD-İran görüşmelerinden bir sonuç çıkmayınca fiyat yeniden 71 bin seviyele­rine geri çekildi.

Burada belirleyici olan yalnızca kısa vade­li iyimserlik değil; kurumsal yatırımcıların de­vam eden alımları, geri çekilmelerde güçlü bir zemin oluşturuyor. Bu tabloyu görmezden gel­mek zor. Büyük ölçekli alımlar sürdükçe Bitco­in’in uzun vadeli konumlanması da güçleniyor.

Daha dikkat çekici olan ise Bitcoin’in kulla­nım alanına ilişkin tartışmaların yön değiştir­mesi. Hürmüz Boğazı geçişlerinde Bitcoin ile ödeme kabul edildiğine dair haberler önemli bir algı kırılmasına işaret ediyor. Küresel ticaretin en kritik noktalarından birinde kripto varlıkla­rın bir ödeme aracı olarak anılması, rolün yeni­den tanımlandığını gösteriyor. Kripto paraların yalnızca yatırım aracı olarak görülmesi artık eksik bir okuma olur.

Piyasadaki geçici iyimserlik altcoin’lere de yansıdı. Ethereum, 2.273 dolar seviyesine ka­dar yükseldi. Bu hareketin arkasında yalnızca jeopolitik gelişmeler yoktu. Ethereum ekosis­temine odaklanan Bitmine Immersion Techno­logies’in NYSE American’dan New York Stock Exchange’e geçişi de bu fiyatlamada etkili oldu.

Altcoin tarafında daha dikkat çekici olan ise ayrışma. Artık geniş tabanlı yükselişlerden zi­yade proje bazlı hareketler öne çıkıyor. Bu bir zayıflık değil, aksine piyasanın olgunlaştığını gösteren sağlıklı bir kırılma. Yatırımcı davra­nışında daha seçici, daha temkinli ve daha veri odaklı bir yaklaşım öne çıkıyor.

ETF akışları ve kurumsal ilginin yönü

Bitcoin ETF’lerinde hafta boyunca dalgalı bir görünüm vardı. Hafta başında güçlü girişler gö­rülürken, sonrasında sınırlı çıkışlar yaşandı. Haftanın sonuna doğru yeniden güçlenen alım­lar, kurumsal yatırımcıların piyasadan kopma­dığını, ancak temkinli hareket ettiğini ortaya koyuyor.

Ethereum ETF’lerinde de benzer bir tablo söz konusu. Bu durum, kısa vadeli belirsizlikle­rin fiyatlandığını ancak uzun vadeli pozisyonla­rın korunmaya devam ettiğini gösteriyor.

Altcoin ETF’lerinde ise hareketin daha sınır­lı kalması, kurumsal ilginin halen Bitcoin ve Et­hereum ekseninde yoğunlaştığını net biçimde ortaya koyuyor.

Haftanın öne çıkan gelişmelerinden biri de Morgan Stanley’nin spot Bitcoin ETF’si oldu. İlk işlem gününde 34 milyon dolarlık hacme ulaşan fon, güçlü bir başlangıç yaptı. Düşük ma­liyet yapısı ve geniş dağıtım ağı, bu tür ürünle­rin kripto varlıklara erişimi daha da hızlandıra­cağını gösteriyor.

Doğru okuma, doğru konumlanma

Geride kalan hafta bir gerçeği hatırlattı: Krip­to para piyasasını tek bir perspektiften okumak artık mümkün değil. Jeopolitik gelişmeler kı­sa vadeli yönü belirlerken, kurumsal alımlar ve ETF akışları uzun vadeli zemini inşa ediyor.

Volatilite bu piyasanın doğasında var. Ancak asıl fark yaratan, bu volatilitenin arkasındaki dinamikleri doğru okuyabilmek.

Kripto piyasasını anlamak sadece fiyat ha­reketlerini izlemekten ibaret değil; teknolojiyi, sermaye akışlarını ve küresel gelişmeleri bir­likte değerlendirebilmeyi gerektiriyor. Çünkü piyasa, artık sadece varlıkları değil, belirsizlik­leri de fiyatlıyor.