Piyasalarda gözler merkez bankalarının faiz kararlarında

Piyasalar son dönemlerin en yoğun gündemiyle karşı karşıya. Geride bıraktığımız haftaya Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) özellikle serbest yatırım fonlarına yönelik düzenlemesiyle başlayan piyasalar, 3 Eylül’de ağustos ayı enflasyon oranlarını karşıladı. SPK düzenlemesi sonrasında kriterleri tutturma çabası içerisine giren fonlar, hisse bazlı sert fiyat hareketlerine neden oldu. Tüketici fiyatları ağustosta yüzde 1,84 artarken yıllık enflasyon yüzde 31,51'e geriledi. Enflasyonun beklentilerin bir miktar altında kalmasına rağmen, hem fon düzenlemesi sonrası artan hisse bazlı hareketlilik hem petrol fiyatlarındaki yüksek seyrin devamı hem de küresel tahvil faizlerindeki yükseliş Borsa İstanbul’da haftalık bazda yaklaşık yüzde 4 kayba neden oldu.

PPF’de stopaj oranları değişti

ABD ve İran arasındaki gerginliğin yeniden tırmanmasıyla Brent türü petrolün varil fiyatının 90 doları aşması ve ABD açıklanan tarım dışı istihdam verisi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına yönelik beklentilerini şekillendirmeye başladı. ABD’de tarım dışı istihdam verisi 162 bin ile beklentilerin yaklaşık üç katı üzerinde gerçekleşti. Ücret artışlarının ise yıllık yüzde 3,1 ile beklentiler doğrultusunda kalması, verinin Fed açısından tamamen şahin bir tablo oluşturmasını engelledi. Hafta sonu Türkiye açısından iki önemli gelişme daha yaşandı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenleme ile para piyasası fonları ve serbest fonlardan elde edilen kazançlara uygulanacak stopaj oranları yeniden belirlendi. Karara göre, kurumlar vergisi mükellefleri ile yatırım fonu ve ortaklıklarının, para piyasası fonlarından elde ettikleri kazançlar için stopaj oranı yüzde 10 olarak uygulanacak. Söz konusu oran daha önce yüzde 0 seviyesindeydi.

Merkez’den değişiklik beklenmiyor

Türkiye ekonomisinin rotasını çizen yeni Orta Vadeli Program (OVP) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıyla açıklandı. 2026 yılı büyüme tahmini yüzde 3,3 olarak güncellenirken yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4'e yükseldi. Önümüzdeki haftanın ajandası ise çok daha yoğun. 10 Eylül Perşembe günü piyasalar açısından adeta “merkez bankaları günü” olacak. Hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) hem de Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarını açıklayacak. TCMB’nin bu haftaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ancak yüzde 40 olan gecelik borç verme oranında bir miktar gevşeme yapılabileceğini düşünenler de var. Faiz kararının yanında Merkez Bankası’nın yılın geri kalan iki PPK toplantısına yönelik vereceği mesajlar yakından izlenecek.

Borsada kritik seviyeler

Avrupa'da ise ECB'nin 25 baz puanlık faiz artışına gitmesi bekleniyor. Euro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 3,3'e yükselmesi ve enerji fiyatlarındaki baskı, ECB'yi yeniden sıkılaşmaya itiyor. Piyasanın asıl merak ettiği ise bu artışın son artış olup olmayacağı. Aynı gün ABD'de açıklanacak tüketici enflasyonu da Fed'in 16 Eylül toplantısı öncesinde kritik bir veri olacak. Haftanın son işlem gününde ise üretici fiyatları açıklanacak. Haftaya 14 bin 12 puan seviyesinden başlayacak olan BIST 100 Endeksi’nde 14 bin puanın üzerinde kalınıp kalınmayacağı kritik. Alımların güçlenmemesi halinde 13 bin 700 puan seviyesindeki desteğe doğru bir geri çekilme yaşanabileceği söyleniyor. Ancak olumsuz ekstra bir gelişme olmaması halinde 13 bin 700 puanın altına inilmesi beklenmiyor. Yukarı tarafta ise 14 bin 200 puan güçlü bir direnç bölgesi.