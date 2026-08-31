Piyasalarda iki kritik gündem: Fon düzenlemesi ve enflasyon
Yurtiçinde piyasalar son günlerde küresel gelişmelerden daha çok içerideki gelişmelere odaklanmış durumda. Özellikle hisse senedi cephesi, endeks sağlayıcı MSCI ve FTSE’nin yaptığı uyarılar sonrası yapılacak düzenlemeleri bekliyordu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra yatırım fonları piyasasına yönelik geniş bir düzenleme belgesi yayımladı. Geride bıraktığımız hafta İran Savaşı’na yönelik piyasalarda fiyatlamaları etkileyecek taraflardan önemli bir haber akışı olmadı. Ancak İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı’nın gemi trafiğine açılmasına yönelik yürütülen görüşmelerin devam etmesi, barış umutlarını canlı tuttu ve petrol fiyatlarında gerilemelere neden oldu.
Bankacılık hisselerinde hareketlilik
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), haftaya başlarken 1 haftalık repo ihalelerine yeniden başlayacağını açıklaması, borsada özellikle bankacılık hisselerinde alımlara neden oldu. Merkez Bankası, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran saldırmasıyla Ortadoğu’da artan tansiyon sonrasında 1 Mart 2026 tarihinde haftalık repo ihalelerine ara vermişti. Halkbank’ın ABD yaptırım listesinden çıkmasına yönelik kararı sonrasında uluslararası piyasalardan borçlanmaya gitmesi yine bankacılık sektörü hisselerinde alımları destekledi. Haftanın son işlem günü ise piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh’un Jackson Hole konuşmasına kitlendi. Warsh’un beklenenden daha şahin bir açıklaması yapması sonrasında Fed’in eylül ayında faiz artırımı yapabileceği beklentileri yeniden canlandı.
Ağustos enflasyon verisi izlenecek
Yeni haftaya girilirken SPK’nın yatırım fonlarına yönelik yaptığı düzenleme ve 3 Eylül’de açıklanacak ağustos ayı enflasyon verisi piyasalarda yönü belirleyecek öneme sahip. SPK’nın duyurduğu regülasyon sonrasında, yatırım fonlarının portföylerinde bulunan ve düzenlemede belirlenen sahiplik oranının üzerindeki hisselerde hareketlilik yaşanması bekleniyor. Söz konusu düzenlemeden BIST 30 hisselerinin muaf olması nedeniyle bu hisselere bir talebin oluşabileceği ifade ediliyor. Dolayısıyla endekste ağırlığı yüksek BIST 30 hisselerine gelebilecek bir alım dalgası endeks anlamında moralleri düzeltebileceği söyleniyor. Haftanın bir diğer kritik gündem maddesi ise Türkiye İstatistik Kurumu’nun 3 Eylül’de açıklayacağı ağustos ayı enflasyon rakamları. Piyasaların beklentisi enflasyonun ağustosta aylık bazda yüzde 1.80-1.90 civarında artış gösterebileceği yönünde.
Faiz indirimi beklentilerinde ayrışma
Enflasyon rakamlarının beklentilerin altında kalması durumunda, Merkez Bankası’nın 10 Eylül’de yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir faiz indirimine gidebileceği ya da yılın geri kalan iki toplantısında indirim yapabileceği sinyali verebileceği beklentilerini destekleyebilir. Piyasalar faiz indirimi konusunda ikiye bölünmüş durumda. Ancak genel beklenti Merkez Bankası’nın eylül ayındaki toplantıda faizleri sabit tutacağı görüşü hakim. Ayrışma daha çok yılın geri kalan iki toplantısında indirim olup olmayacağı konusunda. Bazı ekonomistler ekim ve aralık ayı toplantılarında faiz indirim kararları gelebileceğini beklerken bazıları yılın son toplantısında indirim bekliyor. Her iki toplantıda indirim olmayabileceğini savunanlar da var.
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