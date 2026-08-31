Piyasalarda iki kritik gündem: Fon düzenlemesi ve enflasyon

Yurtiçinde piya­salar son gün­lerde küresel gelişmelerden daha çok içerideki gelişme­lere odaklanmış du­rumda. Özellikle hisse senedi cephesi, endeks sağlayıcı MSCI ve FT­SE’nin yaptığı uyarılar sonrası yapılacak dü­zenlemeleri bekliyordu. Serma­ye Piyasası Kurulu (SPK) Cuma günü piyasalar kapandıktan son­ra yatırım fonları piyasasına yö­nelik geniş bir düzenleme belge­si yayımladı. Geride bıraktığımız hafta İran Savaşı’na yönelik pi­yasalarda fiyatlamaları etkile­yecek taraflardan önemli bir ha­ber akışı olmadı. Ancak İran ile Umman arasında Hürmüz Boğa­zı’nın gemi trafiğine açılmasına yönelik yürütülen görüşmelerin devam etmesi, barış umutlarını canlı tuttu ve petrol fiyatlarında gerilemelere neden oldu.

Bankacılık hisselerinde hareketlilik

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), haftaya başlarken 1 haftalık repo iha­lelerine yeniden başlayacağı­nı açıklaması, borsada özellikle bankacılık hisselerinde alımla­ra neden oldu. Merkez Bankası, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran saldırmasıyla Ortadoğu’da ar­tan tansiyon sonrasında 1 Mart 2026 tarihinde haftalık repo ihalelerine ara vermişti. Halk­bank’ın ABD yaptırım listesin­den çıkmasına yönelik kararı sonrasında uluslararası piyasa­lardan borçlanmaya gitmesi yi­ne bankacılık sektörü hissele­rinde alımları destekledi. Hafta­nın son işlem günü ise piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) Baş­kanı Kevin Warsh’un Jackson Hole konuşmasına kitlendi. Warsh’un beklenenden daha şa­hin bir açıklaması yapması son­rasında Fed’in eylül ayında faiz artırımı yapabileceği beklenti­leri yeniden canlandı.

Ağustos enflasyon verisi izlenecek

Yeni haftaya girilirken SPK’nın yatırım fonlarına yönelik yaptığı düzenleme ve 3 Eylül’de açıkla­nacak ağustos ayı enflasyon veri­si piyasalarda yönü belirleyecek öneme sahip. SPK’nın duyurdu­ğu regülasyon sonrasında, yatı­rım fonlarının portföylerinde bu­lunan ve düzenlemede belirlenen sahiplik oranının üzerindeki his­selerde hareketlilik yaşanması bekleniyor. Söz konusu düzen­lemeden BIST 30 hisselerinin muaf olması nedeniyle bu hisse­lere bir talebin oluşabileceği ifa­de ediliyor. Dolayısıyla endekste ağırlığı yüksek BIST 30 hissele­rine gelebilecek bir alım dalgası endeks anlamında moralleri dü­zeltebileceği söyleniyor. Hafta­nın bir diğer kritik gündem mad­desi ise Türkiye İstatistik Kuru­mu’nun 3 Eylül’de açıklayacağı ağustos ayı enflasyon rakamları. Piyasaların beklentisi enflasyo­nun ağustosta aylık bazda yüzde 1.80-1.90 civarında artış göstere­bileceği yönünde.

Faiz indirimi beklentilerinde ayrışma

Enflasyon rakamlarının bek­lentilerin altında kalması duru­munda, Merkez Bankası’nın 10 Eylül’de yapacağı Para Politika­sı Kurulu (PPK) toplantısında bir faiz indirimine gidebilece­ği ya da yılın geri kalan iki top­lantısında indirim yapabilece­ği sinyali verebileceği beklenti­lerini destekleyebilir. Piyasalar faiz indirimi konusunda ikiye bölünmüş durumda. Ancak ge­nel beklenti Merkez Bankası’nın eylül ayındaki toplantıda faizle­ri sabit tutacağı görüşü hakim. Ayrışma daha çok yılın geri ka­lan iki toplantısında indirim olup olmayacağı konusunda. Ba­zı ekonomistler ekim ve aralık ayı toplantılarında faiz indirim kararları gelebileceğini bekler­ken bazıları yılın son toplantı­sında indirim bekliyor. Her iki toplantıda indirim olmayabile­ceğini savunanlar da var.