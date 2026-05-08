Piyasalarda papatya falına devam

Normal koşullar al­tında piyasanın ge­leceğine dair tahminler­de bulunmaya çalışır­ken, dikkate aldığımız konuların bugün maale­sef esamesi okunmuyor. Hepimiz aslında uzma­nı olmadığımız ve çok sayıda kaynağı izleye­rek bir fikir devşirme­ye çalıştığımız jeopolitik riskleri fiyatlamaya çalışıyoruz.

Konunun en temelinde karar alıcı konumda yer alan ABD Başkanı Trump’ın sergilediği tutarsızlıklar ve birbi­riyle çelişen açıklamalar senar­yo analizini zorlaştırmakta. Ya­kın zamanda savaşın yeniden baş­lamasına yol açabilecek özgürlük projesini duyuran Trump, şimdi de İran ile anlaşmanın çok yakın­da olduğu müjdesini verdi. 24 sa­atin çok uzun bir zaman olduğu günümüzde sizin bu yazıyı oku­manız ile benim yazıyı teslim et­mem arasında geçen bu zaman diliminde işler yine değişirse şa­şırmamak gerekiyor.

An itibariy­le fiyatlanan gelişmeler; ateşke­sin süreceği, İran ile asgari konu­larda bir uzlaşmaya varılacağı ve Hürmüz Boğazı kaynaklı sevkiyat sorunlarının kısa sürede aşılaca­ğı. Dolayısıyla tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıların 1-2 ay içinde bertaraf edilmesi ve Fed ne zaman faiz indirir, ABD seçimleri ne olur, Çin aslında ne kadar büyüyor, Ja­ponya hızlı faiz artırır mı gibi da­ha makul bir gündeme dönmemiz öngörülmekte.

Aşırı iyimserlik…

Şunu biliyoruz ki, piyasalar her zaman yaşanacak olanları önden satın alır, aşırı tepki gös­terir sonra tepkilerin düzeltme­si de benzer şiddette gerçekleşir. Daha da önemlisi bazen bir geliş­menin beklentisinin satın alın­ması konunun nihayete ermesi­nin yaratacağından daha fazla il­gi görebilir ve coşku yaratabilir.

Teknoloji tarafında yaşanan dev­rim niteliğinde gelişmeler öncü­lüğünde başta ABD ve Uzakdoğu Asya piyasalarında gözlemlediği­miz yükselişi kısmen ayırmakla beraber tüm dünya genelinde en­dekslerin tarihi zirve seviyelere gelmesini ve aşırı iyimserliği bi­raz da böyle değerlendirmek ge­rekir diye düşünüyorum. Yani ba­rış antlaşması ile beraber bölgede hangi tesis ne kadar zarar gördü, ticaretin eskiye dönmesi ne ka­dar zaman alacak gibi sevimsiz bir muhasebe hesabı yapılacak, şu an yaşanan pozitif bakış o kadar uzun ömürlü olmayabilir.

Enflasyon Raporu’nu bekliyoruz

Artan enerji fiyatları ile beraber ister istemez dış ticaret açığın­da ve nihayetinde ödemeler den­gesinde görülecek bozulmaya da­ir tahminler artmış durumda. Bu kapsamda gelecek hafta yapılacak olan Enflasyon Raporu Sunumu önemli olacaktır, TCMB tarafın­dan üç ay önce 60 dolar varil civa­rında belirtilen 2026 yılı ortala­ma Brent petrol fiyatı tahmininin revizyonuyla beraber enflasyonda ara hedef ve belirsizlik aralığı da yukarı çekilecektir.

Yakın zaman­da carry trade ağırlıkta olmak üze­re kısmen TL varlıklara da yansı­yan yabancı yatırımcı talebi ile toparlanan rezervler TCMB ka­rarları ve beklenti seti üzerinde etkili olabilir. Ağırlıklı olarak %30 ve üzerinde bir 2026 yılı enflas­yonu ile çalışan piyasaya ne kadar yansıyacak bir TCMB göreceğiz hep birlikte bekliyoruz.

Reel sek­tör ve hane halkı beklentileri ile aradaki farkın yüksek kalması bir yana piyasa katılımcıları ile belir­li bir dengeyi gözetmek en doğru­su olmakla beraber her zaman ev­deki hesap çarşıya uymayabiliyor, gelecek hafta bu değerlendirme üzerinden görülmek üzere şimdi­den iyi hafta sonları dilerim.