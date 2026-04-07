Piyasalarda senaryo sil baştan yazılıyor!
Yıl başında piyasalara hakim olan bahar havası, 28 Şubat’ta başlayan İran savaşı nedeniyle yerini kara bulutlara bıraktı. Her ateşkes haberi piyasalarda umutları yeşertirken her saldırı belirsizlikleri artırıyor. Savaş bitse dahi ekonomiler üzerinde yarattığı tahribatın boyutu yatırım stratejilerini şekillendirecek
Piyasalar yeni yıla pozitif bir başlangıç yapmıştı. Son iki yılda enflasyona yenilen Borsa İstanbul’da Türk Lirası bazlı tarihi zirveler görülmüştü. Özellikle bilançolarda en kötünün geride kaldığına yönelik görüşler, Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam edeceği beklentileri ve enflasyonla mücadele programına bağlılık piyasalardaki olumlu beklentilerin temelini oluşturuyordu. Bu süreçte yabancı yatırımcıların, Türk hisselerine yeniden radarlarına almaları ve yaptıkları girişler 2026 yılına ilişkin olumlu beklentileri destekledi. Ancak 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları bir anda havayı tersine çevirdi. Kısa sürede sonuçlanması beklenen İran savaşının uzaması ve arz şoku nedeniyle petrol fiyatlarındaki hızlı artış kartların yeniden karılmasına neden oldu.
Faiz kararları yakından izlenecek
Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerinde baskı yaratacağı endişeleri ve küresel ekonomilere yönelik belirsizlikler nedeniyle Merkez Bankası faiz indirimlerinde frene bastı. Merkez Bankası, mart ayında yaptığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini (1 haftalık repo) yüzde 37’de sabit tuttu. 3 Nisan’da açıklanan mart ayı enflasyon rakamlarının yüzde 1.94 ile beklentilerin altında gelmesine rağmen 22 Nisan’daki PPK toplantısına yönelik genel beklenti yine politika faizinin sabit tutulacağı yönünde. Hatta bazı uzmanlar, savaşın uzaması durumunda Merkez Bankası’nın faiz artırımlarına gidebileceğini düşünüyor. Geçen hafta ekonomi yönetiminin Londra’da yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantılarda faiz artırım sinyali verdiği iddiaları kamuoyunda tartışma yarattı. Ancak bu iddialar yetkililer tarafından reddedildi.
Ateşkes haberleri umutlandırdı
Piyasalar bu haftaya yine İran savaşında ateşkes görüşmelerinin yapıldığı haberleriyle başladı. Aslında son 3 haftaya bakıldığında, her pazartesi savaşta sona yaklaşıldığı, ateşkes görüşmelerinin yapıldığı haberleri ekranlara düşüyor. Dün de uluslararası haber ajanslarında, İran ve ABD yönetimlerine, bugün (dün) yürürlüğe girebilecek ve Hürmüz Boğazı’nı yeniden açabilecek bir ateşkes anlaşması sunulduğu haberleri yer aldı. İddialara göre ilk anlaşma, Pakistan üzerinden elektronik olarak tamamlanacak bir mutabakat metni şeklinde hazırlanacak. Bu haberin etkisiyle piyasalar haftanın ilk işlem gününe olumlu bir başlangıç yaptı. Borsa İstanbul, 13 bin 100 puanın üzerine çıkarken petrol fiyatlarında gün ortasında yüzde 2 civarı geri çekilme yaşandı.
Her habere geçmiş haftalara oranla temkinli yaklaşan piyasalarda yönü yine İran savaşındaki gelişmeler belirleyecek. Ateşkes haberlerinin hayata geçirilip geçirilmeyeceği, petrol fiyatlarının seyri fiyatlamalar üzerinde doğrudan etkili olacak. Ancak savaşın sonuçlanması halinde ekonomi üzerinde yaratacağı olumsuz etkinin boyutu henüz net değil. Dolayısıyla ateşkesin sağlanması halinde piyasaların savaş öncesi seviyelere geri dönmesinin zaman alabileceği ifade ediliyor. Teknik anlamda BIST 100 Endeksi’nin 13 bin 200 ve 13 bin 400 puanın üzerine çıkıp kalıcı olması halinde piyasada bir rahatlamadan söz edilebileceği görüşü hakim. Aksi halde bir süre daha 12 bin 400 puan ile 13 bin 400 puan arasında testere trendinin sürebileceği söyleniyor.
|Borsa
|13.112,31
|1,36 %
|Dolar
|44,5749
|0,01 %
|Euro
|51,4955
|0,02 %
|Euro/Dolar
|1,1543
|0,02 %
|Altın (GR)
|6.663,73
|0,03 %
|Altın (ONS)
|4.648,37
|-0,61 %
|Brent
|112,75
|-0,02 %