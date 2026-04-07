Piyasalarda senaryo sil baştan yazılıyor!

Yıl başında piyasalara ha­kim olan bahar havası, 28 Şubat’ta başlayan İran savaşı nedeniyle yerini kara bulutlara bıraktı. Her ateşkes haberi pi­yasalarda umutları yeşertirken her saldırı belirsizlikleri artırı­yor. Savaş bitse dahi ekonomi­ler üzerinde yarattığı tahriba­tın boyutu yatırım stratejilerini şekillendirecek

Piyasalar yeni yıla pozitif bir başlangıç yapmıştı. Son iki yıl­da enflasyona yenilen Borsa İs­tanbul’da Türk Lirası bazlı ta­rihi zirveler görülmüştü. Özel­likle bilançolarda en kötünün geride kaldığına yönelik gö­rüşler, Merkez Bankası’nın fa­iz indirimlerine devam edece­ği beklentileri ve enflasyonla mücadele programına bağlılık piyasalardaki olumlu beklenti­lerin temelini oluşturuyordu. Bu süreçte yabancı yatırımcı­ların, Türk hisselerine yeniden radarlarına almaları ve yaptık­ları girişler 2026 yılına ilişkin olumlu beklentile­ri destekledi. An­cak 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik sal­dırıları bir anda havayı tersine çe­virdi. Kısa sürede sonuçlanması bek­lenen İran savaşı­nın uzaması ve arz şoku nedeniyle petrol fiyatla­rındaki hızlı artış kartların ye­niden karılmasına neden oldu.

Faiz kararları yakından izlenecek

Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerinde baskı ya­ratacağı endişeleri ve küresel ekonomilere yönelik belirsiz­likler nedeniyle Merkez Ban­kası faiz indirimlerinde frene bastı. Merkez Bankası, mart ayında yaptığı Para Politika­sı Kurulu (PPK) toplantısın­da politika faizini (1 haftalık repo) yüzde 37’de sabit tuttu. 3 Nisan’da açıklanan mart ayı enflasyon rakamlarının yüz­de 1.94 ile beklentilerin altın­da gelmesine rağmen 22 Ni­san’daki PPK toplantısına yönelik genel beklenti yine po­litika faizinin sabit tutulacağı yönünde. Hatta bazı uzmanlar, savaşın uzaması durumunda Merkez Bankası’nın faiz artı­rımlarına gidebileceğini dü­şünüyor. Geçen hafta ekonomi yönetiminin Londra’da yaban­cı yatırımcılarla gerçekleştir­diği toplantılarda faiz artırım sinyali verdiği iddiaları kamu­oyunda tartışma yarattı. An­cak bu iddialar yetkililer tara­fından reddedildi.

Ateşkes haberleri umutlandırdı

Piyasalar bu haftaya yine İran savaşında ateşkes görüş­melerinin yapıldığı haberleriy­le başladı. Aslında son 3 haftaya bakıldığında, her pazartesi sa­vaşta sona yaklaşıldığı, ateşkes görüşmelerinin yapıldığı ha­berleri ekranlara düşüyor. Dün de uluslararası haber ajansla­rında, İran ve ABD yönetimle­rine, bugün (dün) yürürlüğe gi­rebilecek ve Hürmüz Boğazı’nı yeniden açabilecek bir ateşkes anlaşması sunulduğu haber­leri yer aldı. İddialara göre ilk anlaşma, Pakistan üzerinden elektronik olarak tamamlana­cak bir mutabakat metni şek­linde hazırlanacak. Bu haberin etkisiyle piyasalar haftanın ilk işlem gününe olumlu bir baş­langıç yaptı. Borsa İstanbul, 13 bin 100 puanın üzerine çıkar­ken petrol fiyatlarında gün or­tasında yüzde 2 civarı geri çe­kilme yaşandı.

Her habere geçmiş haftala­ra oranla temkinli yaklaşan pi­yasalarda yönü yine İran sava­şındaki gelişmeler belirleyecek. Ateşkes haberlerinin hayata ge­çirilip geçirilmeyeceği, petrol fiyatlarının seyri fiyatlamalar üzerinde doğrudan etkili ola­cak. Ancak savaşın sonuçlan­ması halinde ekonomi üzerinde yaratacağı olumsuz etkinin bo­yutu henüz net değil. Dolayısıy­la ateşkesin sağlanması halinde piyasaların savaş öncesi seviye­lere geri dönmesinin zaman ala­bileceği ifade ediliyor. Teknik anlamda BIST 100 Endeksi’nin 13 bin 200 ve 13 bin 400 puanın üzerine çıkıp kalıcı olması ha­linde piyasada bir rahatlama­dan söz edilebileceği görüşü ha­kim. Aksi halde bir süre daha 12 bin 400 puan ile 13 bin 400 pu­an arasında testere trendinin sürebileceği söyleniyor.