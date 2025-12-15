Piyasalarda umutlar yeniden yeşerdi!

Yılın son günlerinde gelecek yıla ilişkin olumlu beklentiler öne çıkıyor. Geçen haftayı yüzde 2.76 artarak 11 bin 311 puandan kapanan BIST 100 Endeksi’nin 11 bin 300 puanın üzerinde tutunması halinde yükseliş sürebilir. Negatif bir haber akışı olmazsa endeksin 300 doları hedeflemesi bekleniyor.

Yılın son günlerine yakla­şırken yatırımcılar ge­lecek yıl planlarını yap­maya başladı. 2025 yılı hem ekonomik hem siyaset hem de jeopolitik açıdan oldukça ha­reketli geçti. Zamanı tam 1 yıl önceye sararsak 2024’ün son günleri yine olumlu beklentile­rin arttığı bir dönemdi. Merkez Bankası faiz indirimlerine baş­lamış ve indirimlerin 2025 yı­lında devam etmesi bekleniyor­du. Mart ayı ortasına kadar inişli çıkışlı bir trend izlense de bek­lentilerde bir bozulma olmamış­tı. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) merkezli yolsuzluk operasyonu bir anda rüzgarı tersine çevirdi. CHP Ku­rultayı’nın iptaline yönelik da­va da takip listesine eklenince siyaset bir anda yatırımcıların ana gündemi oldu. Piyasalarda­ki çalkantı sonrası Merkez Ban­kası faiz artırımına gidince ya­tırım araçları arasındaki denge mevduat gibi sabit getirili araç­lar lehine devam etti.

Merkez bankaları şaşırtmadı

Gelinen noktada bazı dava­ların sonuçlanması siyaseti gündemin alt sıralarına taşıdı. Enflasyonda ve politika faizle­rinde aşağı yön sürüyor. Geçen hafta yapılan yılın son Para Po­litikası Kurulu (PPK) toplantı­sında Merkez Bankası beklen­tilere paralel 150 baz puanlık in­dirime giderek politika faizinin (1 haftalık repo) yüzde 38’e çek­ti. Merkez Bankası Başkanı Fa­tih Karahan, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, dezenflas­yonun sürmeye devam edece­ğini ve bu düşüşün kalıcılığını sağlamak için sıkı para politika­sı duruşlarını koruyacaklarını söyledi. Yurtdışı piyasaların ana gündemi de ABD Merkez Ban­kası’nın (Fed) faiz kararıydı. Fed de yine beklendiği gibi faizler­de 25 baz puanlık indirime git­ti. Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk top­lantısını gerçekleştirdi. İkinci toplantı 18 Aralık’ta yapılacak.

Haftanın gündem maddeleri

Bu hafta yurt içinde piyasa­lar, pazartesi günü bütçe denge­si, salı günü konut fiyat endeksi, konut satışları, perşembe günü PPK toplantı özeti, cuma günü ise Tüketici Güven Endeksi’ni takip edecek.

Yurtdışı piyasaların günde­minde ise Avrupa Merkez Ban­kası (AMB) ve İngiltere Mer­kez Bankası’nın (BoE) alacağı para politikası kararlarının ya­nı sıra ABD’de de enflasyon ve tarım dışı istihdam verileri var. Gündem maddelerine bakıldı­ğında içeride genel olarak fiyat­lamaları etkileyecek kritik bir veri akışı bulunmuyor. Dolayı­sıyla piyasalar kendi dinamikle­ri ile hareket edeceği söylenebi­lir. Bu anlamda Borsa İstanbul tarafında haftalık bazda yüzde 2.76 artarak 11 bin 311 puandan kapanan BIST 100 Endeksi’nin 11 bin 300 puanın üzerinde tu­tunup tutunmayacağı yakından izlenecek.

Borsada TL bazlı rekor beklentileri

BIST 100 Endeksi’nin 11 bin 300 puanın üzerinde kalması durumunda 11 bin 500-11 bin 600 puan seviyeleri hedeflenebilir. Ardından Türk Lirası bazlı yeni zirvelerin gündeme gelebileceği düşünülüyor. Yılın son günlerinde yaşanan toparlanma eğilimi gelecek yıla ilişkin olumlu beklentilerin de artmasına neden oluyor. Aracı kurumların 2026 yılı beklentilerine bakıldığında endekste 14 bin puan ve üzerini rakamların görülebileceğine yönelik tahminler dikkat çekici. Geçen hafta New York’ta işlem gören Türk borsa yatırım fonuna 22 milyon dolar ile Haziran 2023’ten beri en büyük haftalık girişin yaşanması gelecek yıla ilişkin olumlu beklentileri destekleyen bir diğer haber oldu. Yine Merkez Bankası verilerine göre yabancılar 21 Kasım haftasında 71.9 milyon dolarlık hisse alırken, 239.1 milyon dolarlık tahvil alımı yaptı.