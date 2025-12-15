Piyasalarda umutlar yeniden yeşerdi!
Yılın son günlerinde gelecek yıla ilişkin olumlu beklentiler öne çıkıyor. Geçen haftayı yüzde 2.76 artarak 11 bin 311 puandan kapanan BIST 100 Endeksi’nin 11 bin 300 puanın üzerinde tutunması halinde yükseliş sürebilir. Negatif bir haber akışı olmazsa endeksin 300 doları hedeflemesi bekleniyor.
Yılın son günlerine yaklaşırken yatırımcılar gelecek yıl planlarını yapmaya başladı. 2025 yılı hem ekonomik hem siyaset hem de jeopolitik açıdan oldukça hareketli geçti. Zamanı tam 1 yıl önceye sararsak 2024’ün son günleri yine olumlu beklentilerin arttığı bir dönemdi. Merkez Bankası faiz indirimlerine başlamış ve indirimlerin 2025 yılında devam etmesi bekleniyordu. Mart ayı ortasına kadar inişli çıkışlı bir trend izlense de beklentilerde bir bozulma olmamıştı. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) merkezli yolsuzluk operasyonu bir anda rüzgarı tersine çevirdi. CHP Kurultayı’nın iptaline yönelik dava da takip listesine eklenince siyaset bir anda yatırımcıların ana gündemi oldu. Piyasalardaki çalkantı sonrası Merkez Bankası faiz artırımına gidince yatırım araçları arasındaki denge mevduat gibi sabit getirili araçlar lehine devam etti.
Merkez bankaları şaşırtmadı
Gelinen noktada bazı davaların sonuçlanması siyaseti gündemin alt sıralarına taşıdı. Enflasyonda ve politika faizlerinde aşağı yön sürüyor. Geçen hafta yapılan yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Merkez Bankası beklentilere paralel 150 baz puanlık indirime giderek politika faizinin (1 haftalık repo) yüzde 38’e çekti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, dezenflasyonun sürmeye devam edeceğini ve bu düşüşün kalıcılığını sağlamak için sıkı para politikası duruşlarını koruyacaklarını söyledi. Yurtdışı piyasaların ana gündemi de ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararıydı. Fed de yine beklendiği gibi faizlerde 25 baz puanlık indirime gitti. Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. İkinci toplantı 18 Aralık’ta yapılacak.
Haftanın gündem maddeleri
Bu hafta yurt içinde piyasalar, pazartesi günü bütçe dengesi, salı günü konut fiyat endeksi, konut satışları, perşembe günü PPK toplantı özeti, cuma günü ise Tüketici Güven Endeksi’ni takip edecek.
Yurtdışı piyasaların gündeminde ise Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) alacağı para politikası kararlarının yanı sıra ABD’de de enflasyon ve tarım dışı istihdam verileri var. Gündem maddelerine bakıldığında içeride genel olarak fiyatlamaları etkileyecek kritik bir veri akışı bulunmuyor. Dolayısıyla piyasalar kendi dinamikleri ile hareket edeceği söylenebilir. Bu anlamda Borsa İstanbul tarafında haftalık bazda yüzde 2.76 artarak 11 bin 311 puandan kapanan BIST 100 Endeksi’nin 11 bin 300 puanın üzerinde tutunup tutunmayacağı yakından izlenecek.
Borsada TL bazlı rekor beklentileri
BIST 100 Endeksi’nin 11 bin 300 puanın üzerinde kalması durumunda 11 bin 500-11 bin 600 puan seviyeleri hedeflenebilir. Ardından Türk Lirası bazlı yeni zirvelerin gündeme gelebileceği düşünülüyor. Yılın son günlerinde yaşanan toparlanma eğilimi gelecek yıla ilişkin olumlu beklentilerin de artmasına neden oluyor. Aracı kurumların 2026 yılı beklentilerine bakıldığında endekste 14 bin puan ve üzerini rakamların görülebileceğine yönelik tahminler dikkat çekici. Geçen hafta New York’ta işlem gören Türk borsa yatırım fonuna 22 milyon dolar ile Haziran 2023’ten beri en büyük haftalık girişin yaşanması gelecek yıla ilişkin olumlu beklentileri destekleyen bir diğer haber oldu. Yine Merkez Bankası verilerine göre yabancılar 21 Kasım haftasında 71.9 milyon dolarlık hisse alırken, 239.1 milyon dolarlık tahvil alımı yaptı.
|Borsa
|11.311,31
|0,69 %
|Dolar
|42,6945
|0,23 %
|Euro
|50,1592
|0,06 %
|Euro/Dolar
|1,1739
|-0,02 %
|Altın (GR)
|5.902,95
|0,01 %
|Altın (ONS)
|4.300,08
|0,01 %
|Brent
|61,0000
|-0,59 %