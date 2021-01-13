"Piyasaların aklı neden karıştı?"

Altından Bitcoin'e kadar birçok yatırım aracında sert dalgalanmalar görüyoruz. Hatta Euro/Dolar paritesi ve gelişen ülke para birimlerinde de durum yanı. Borsalar da farklı değil. Sebebini kendi penceremden aktarayım.

Her ülkede "istikrar" farklı anlama geliyor. Bazı ülkelerde tek başına iktidar, bazı ülkelerde yönetimin bölüşülmesi, bazılarında da merkezileştirme olarak tarif ediliyor.

Son gelişmeler ABD'de hem kongre hem de Beyaz Saray'da Demokratların egemen olacağını gösteriyor. En azından ara seçimlere kadar. Normalde bazı ülkelerde büyük bir memnuniyet ile karşılanacak bu durum, ABD Piyasalarında endişe yarattı diyebilirim. Çünkü hakimiyetin tek bir tarafa geçmesi Amerikalıların pek hoşlanmadığı bir durum. ABD'ye yatırım yapanların da elbette.

Eğer Beyaz Saray'da Demokratlar var ise, en azından Senato'da Cumhuriyetçilerin bir sandalye bile olsa fazla olmaları, rejimin garantisi olarak tarif ediliyor. Aksi takdirde yasalar herhangi bir engele takılmadan ve itirazlar dikkate alınmadan Kongreden Beyaz Saray'a geliyor ve hızla onaylanıyor. Dediğim gibi başka ülkelerde "harika haber" olarak nitelendirilen bu durum, ABD için "felaket habercisi" olarak adlandırılıyor.

"Dalgalanmanın sebebi güven arayışı..."

Amerikan Hisse Senedi Piyasalarındaki tereddütlü seyir de bunun göstergesi. Ancak Biden'ın Fed üzerinde Trump gibi baskı oluşturmayacağı beklentisi bir nebze de olsa iyimserliğin muhafaza edilmesine yarıyor. Tabii, Dolar yükselirken altın dahil kıymetli maden ve metallerdeki sert düşüşün yanında Bitcoin'in şelale düşüşü de bu açıdan oldukça dikkat çekici.

Bir yandan Fed'in likidite tuzağına düşmeden para arzını bir noktada sınırlandıracağı, güçlü paralara olan hevesin azalacağı ve başka ödeme değerlerine doğru ilginin artacağı anlaşılıyor. Bu durum spekülatif amaçla altın ve değerli maden-metal alım satımında kısa ve orta vadede ciddi bir dalgalanma yaratacak diyebilirim. Biraz acı çekmeden piyasalar istikrarlı bir seyre girmeyecekmiş gibi gözüküyor.

Açıkçası 2015 yılından beri ciddi bir ralli yapan Altın'ın yerini demir-çelik, bakır ve diğer endüstriyel emtianın alacağını öngörmek mümkün. Reel ekonomi ayağa kalktıkça gerçek talebe dayanmayan spekülatif hareketler azalacak gibi gözüküyor. Piyasaları yakından gözlemlemenin faydası olduğuna inanıyorum.

Bitcoin'de yüksek fiyattan alıp kağıt üzerinde zarar edenler ise paniğe kapılmasınlar. Cumartesi günü Instagram'dan yapacağımız canlı yayını izlesinler.