Piyasaların ana gündemi enflasyon verisi ve İran
Piyasalar geçen hafta Ortadoğu’dan gelen haber akışı ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararını takip etti. Küresel borsalarda teknoloji hisselerinde yaşanan dalgalanmaların yanında Borsa İstanbul’da açıklanan yılın ikinci çeyrek bilançoları fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.
İran’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin Umman ile görüşmeler yaptığı haberleri hafta başında tansiyonu bir miktar düşürse bile haftanın ilerleyen günlerinde hem ABD hem de İran cephesinden sert açıklamalar geldi.
ABD Başkanı Trump geçmişte olduğu gibi “İran’ı sert vuracağız” açıklamaları yaptı ama son olarak planlanan saldırıları durdurduğunu söyledi.
Fed ise geçen hafta yaptığı toplantıda, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit tuttu.
Karar öncesinde faiz artırımı beklentilerinin geçmiş aylara oranla yükselmesi piyasalarda endişelere neden olmuştu.
Enflasyon beklentisi aylık %1.82
Yeni haftada piyasalarda yönü belirleyecek iki ana gündem maddesi var.
Bunlardan ilki pazartesi günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisi.
Diğeri Ortadoğu’daki gelişmeler ve petrol fiyatlarının seyri. İTO’nun cumartesi günü yayımladığı Temmuz ayı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi, enflasyonun temmuzda hızlandığına işaret etti.
Temmuz ayında İstanbul’da perakende fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2.06 artarken yıllık artış yüzde 35.20 olarak gerçekleşti.
AA Finans’ın 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketine göre, temmuzda aylık enflasyon beklentisi yüzde 1.82 seviyesinde. Eğer temmuz enflasyonu beklentilere paralel gelirse haziran ayında yüzde 32.11 olan yıllık enflasyon temmuzda yüzde 31.80’e gerileyecek.
Piyasanın önündeki 4 risk
Son yıllarda özellikle hisse senedi yatırımcısı geleceğe yönelik karar almakta zorlanıyor. İşte böyle dönemlerde aracı kurumların hazırladıkları strateji raporları, yatırımcılara kılavuz olabiliyor.
Ata Yatırım geçen hafta yeni strateji raporunu açıkladı.
Raporda, önümüzdeki 18 aylık dönemde Türkiye hisse senedi piyasasının seyrini 4 temel risk ve belirleyici unsurun şekillendirmesinin beklendiği ifade ediliyor.
Bunların başında Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşının seyri geliyor.
Bunun yanında küresel ticaret politikalarındaki değişimler ve Türkiye’nin uluslararası ticaretteki konumu, enflasyon görünümü ile para ve maliye politikalarının yönü ve seçim öncesi dönemde iç siyasi gündemde yaşanabilecek gelişmeler, piyasaların performansını belirleyecek temel faktörler arasında sayılıyor.
“BIST’te hedef 19.600 puan”
Ata Yatırım’a göre, ABD ile İran belirli bir noktada anlaşmaya varacak ve Hürmüz Boğazı’nın açılmasıyla petrol fiyatları normalleşecek.
Temel senaryoya göre; yılın ilk yarısına kıyasla, ikinci yarıda gıda ve enerji fiyatlarının görece daha ılımlı seyredeceği ve petrol fiyatlarının normalleşeceği varsayımıyla birlikte enflasyonun 2026 sonunda yüzde 28.3’e düşeceği öngörülüyor. Bu gelişme ve fonlama maliyetinin politika faizine yakınsamasıyla birlikte yılın kalanında sınırlı faiz indirimi bekleniyor.
Politika faiz oranının Temmuz 2026’daki yüzde 37 seviyesinden 2026 sonu itibarıyla kademeli olarak yüzde 35’e ineceğini öngörülüyor.
Ata Yatırım, değerleme analizleri doğrultusunda BIST 100 için 1 yıllık hedefini yüzde 43 yukarı yönlü potansiyele işaret edecek şekilde 19 bin seviyesinden 19 bin 600’e revize etti.
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