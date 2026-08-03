Piyasaların ana gündemi enflasyon verisi ve İran

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Piyasalar geçen hafta Orta­doğu’dan gelen haber akı­şı ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararını takip etti. Küresel borsalarda teknolo­ji hisselerinde yaşanan dalga­lanmaların yanında Borsa İs­tanbul’da açıklanan yılın ikinci çeyrek bilançoları fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.

İran’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin Umman ile görüşmeler yaptığı haberleri hafta başın­da tansiyonu bir miktar düşür­se bile haftanın ilerleyen gün­lerinde hem ABD hem de İran cephesinden sert açıklamalar geldi.

ABD Başkanı Trump geçmiş­te olduğu gibi “İran’ı sert vura­cağız” açıklamaları yaptı ama son olarak planlanan saldırıları durdurduğunu söyledi.

Fed ise geçen hafta yaptığı toplantıda, politika faizini bek­lentiler doğrultusunda yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit tuttu.

Karar öncesinde faiz artırı­mı beklentilerinin geçmiş ayla­ra oranla yükselmesi piyasalar­da endişelere neden olmuştu.

Enflasyon beklentisi aylık %1.82

Yeni haftada piyasalarda yö­nü belirleyecek iki ana gündem maddesi var.

Bunlardan ilki pazartesi günü açıklanacak temmuz ayı enflas­yon verisi.

Diğeri Ortadoğu’daki geliş­meler ve petrol fiyatlarının sey­ri. İTO’nun cumartesi günü ya­yımladığı Temmuz ayı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi, enflas­yonun temmuzda hızlandığına işaret etti.

Temmuz ayında İstanbul’da perakende fiyatları bir önce­ki aya göre yüzde 2.06 artarken yıllık artış yüzde 35.20 olarak gerçekleşti.

AA Finans’ın 17 ekonomis­tin katılımıyla gerçekleştirdi­ği beklenti anketine göre, tem­muzda aylık enflasyon bek­lentisi yüzde 1.82 seviyesinde. Eğer temmuz enflasyonu bek­lentilere paralel gelirse hazi­ran ayında yüzde 32.11 olan yıl­lık enflasyon temmuzda yüzde 31.80’e gerileyecek.

Piyasanın önündeki 4 risk

Son yıllarda özellikle hisse senedi yatırımcısı geleceğe yö­nelik karar almakta zorlanıyor. İşte böyle dönemlerde aracı ku­rumların hazırladıkları strateji raporları, yatırımcılara kılavuz olabiliyor.

Ata Yatırım geçen hafta yeni strateji raporunu açıkladı.

Raporda, önümüzdeki 18 ay­lık dönemde Türkiye hisse se­nedi piyasasının seyrini 4 te­mel risk ve belirleyici unsurun şekillendirmesinin beklendiği ifade ediliyor.

Bunların başında Orta Do­ğu’daki jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşının sey­ri geliyor.

Bunun yanında küresel tica­ret politikalarındaki değişim­ler ve Türkiye’nin uluslararası ticaretteki konumu, enflasyon görünümü ile para ve maliye po­litikalarının yönü ve seçim ön­cesi dönemde iç siyasi gündem­de yaşanabilecek gelişmeler, piyasaların performansını be­lirleyecek temel faktörler ara­sında sayılıyor.

“BIST’te hedef 19.600 puan”

Ata Yatırım’a göre, ABD ile İran belirli bir noktada anlaş­maya varacak ve Hürmüz Boğa­zı’nın açılmasıyla petrol fiyatla­rı normalleşecek.

Temel senaryoya göre; yılın ilk yarısına kıyasla, ikinci yarı­da gıda ve enerji fiyatlarının gö­rece daha ılımlı seyredeceği ve petrol fiyatlarının normalleşe­ceği varsayımıyla birlikte enf­lasyonun 2026 sonunda yüzde 28.3’e düşeceği öngörülüyor. Bu gelişme ve fonlama maliyetinin politika faizine yakınsamasıyla birlikte yılın kalanında sınırlı faiz indirimi bekleniyor.

Politika faiz oranının Tem­muz 2026’daki yüzde 37 seviye­sinden 2026 sonu itibarıyla ka­demeli olarak yüzde 35’e inece­ğini öngörülüyor.

Ata Yatırım, değerleme ana­lizleri doğrultusunda BIST 100 için 1 yıllık hedefini yüzde 43 yukarı yönlü potansiyele işaret edecek şekilde 19 bin seviyesin­den 19 bin 600’e revize etti.