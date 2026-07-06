Piyasaların gözü kulağı Ankara’daki NATO zirvesinde

Bu hafta Ankara’da yapılacak NATO zirvesinden gelecek haber akışı pi­yasaların ana gündem maddesi. Cumhur­başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özellik­le ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüş­me kritik öneme sahip. F-35 ve jet motoru satışlarının yanında CAATSA yaptırımla­rının kaldırılmasına yönelik olası mesaj­lar yakından izlenecek

Piyasalar 7-8 Temmuz tarihlerinde An­kara’da yapılacak NATO zirvesine odak­landı. İkili görüşmelerin öne çıkması beklenen zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle ABD Başka­nı Donald Trump ile yapacağı görüşme ve bu görüşmeden çıkacak sonuçlar yakın­dan takip edilecek. Trump’ın geçtiğimiz günlerde “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım” açıkla­ması görüşmeye yönelik beklentileri ar­tırdı. F-35 savaş uçaklarının ve jet motoru satışının yanında CAATSA yaptırımları­nın kaldırılmasına yönelik kamuoyundaki beklentiler olarak öne çıkıyor. NATO zir­vesinde yine İran savaşının geleceğine yö­nelik verilecek mesajların piyasalarda fi­yatlamalar üzerinde etkili olabileceği ifa­de ediliyor.

Enflasyon piyasayı üzmedi

Geride bıraktığımız hafta içeride enf­lasyon verisi, dışarıda İran-ABD cephe­sinden gelen açıklamalar ve ABD tarım dışı istihdam verisi takip edildi. Hazi­ran ayı enflasyonu yüzde 0.99 ile beklen­tilere paralel geldi. Yıllık enflasyon yüz­de 32.11 olurken emekli ve memur emek­lisinin alacağı zam oranları netleşti. İşçi ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam ora­nı yüzde 17.76 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklisinin alt aylık enflasyon farkı ile alacağı zam oranı da yüzde 13.52 olarak hesaplandı. En düşük emekli aylı­ğına yapılacak zam için yasa çıkartılacak. Geçen hafta yine otoyol ve köprü ücretleri ile sağlıkta muayene katılım ücretlerinde yapılan fiyat artışları gündem maddeleri arasında yer aldı.

ABD verisi moralleri düzeltti

ABD’de perşembe günü açıklanan ha­ziran ayı tarım dışı istihdam verisinin 57 bin ile beklentilerin neredeyse yarısı ka­dar gelmesi özellikle hisse senedi piyasa­larında risk iştahını artırdı. Veri sonra­sında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) geç­tiğimiz haftalarda fiyatladığı faiz artırım beklentisi aralık ayına ötelendi. Fed Baş­kanı Warsh’un Portekiz’deki Merkez Ban­kacılığı Forumu’nda Trump'ın faiz oranla­rını düşürmeye yönelik ısrarlı çağrılarına rağmen, Fed'in izlenecek doğru politikayı belirlemedeki özerkliğini vurgulaması ve enflasyon risklerinin son haftalarda azal­dığını söylemesi piyasalarda yankı buldu. Öte yandan Borsa İstanbul’da İran Savaşı sonrasında devreye alınan açığa satış ya­sağının kaldırılmasının yanında petrol fi­yatlarında yaşanan gerileme sonrası akar­yakıtta uygulanan eşel mobil sisteminin kademeli olarak terk edileceği haberi yi­ne piyasalar konuştuğu konular arasında yer aldı.

Borsada dar bant hareketi

Hafta sonu Trump’tan yine İran’a yö­nelik açıklamalar geldi. Trump, İran’ın anlaşmaya varmak konusunda çok istek­li olduğunu ve saldırılar sonucunda ha­yatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Ha­maney’in cenaze töreni nedeniyle İran’a 1 hafta izin verdiklerini söyledi. Dar bir bantta hareket Borsa İstanbul, haftalık bazda yüzde 1.1 değer kazandı. En düşük 14 bin 31 puanı gören BIST 100 Endeksi, Cuma günü 14 bin 511 puana kadar çıktı. Endeksin 14 bin puanı yaklaştığında alı­cıların geldiği dikkat çekerken 14 bin 500 puan üzerinde de satıcıların öne çıktığı görülüyor. Kısa vadede endeksin 14 bin 100-14 bin 200 puan destek seviyelerinin üzerinde tutunması halinde morallerin korunacağı ve ilk aşamada 14 bin 350 ar­dından 14 bin 500 direncinin test edilebi­leceği düşünülüyor.