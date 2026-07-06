Piyasaların gözü kulağı Ankara’daki NATO zirvesinde
Bu hafta Ankara’da yapılacak NATO zirvesinden gelecek haber akışı piyasaların ana gündem maddesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşme kritik öneme sahip. F-35 ve jet motoru satışlarının yanında CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik olası mesajlar yakından izlenecek
Piyasalar 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da yapılacak NATO zirvesine odaklandı. İkili görüşmelerin öne çıkması beklenen zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özellikle ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşme ve bu görüşmeden çıkacak sonuçlar yakından takip edilecek. Trump’ın geçtiğimiz günlerde “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok mutlu edecek bir şey yapacağım” açıklaması görüşmeye yönelik beklentileri artırdı. F-35 savaş uçaklarının ve jet motoru satışının yanında CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik kamuoyundaki beklentiler olarak öne çıkıyor. NATO zirvesinde yine İran savaşının geleceğine yönelik verilecek mesajların piyasalarda fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceği ifade ediliyor.
Enflasyon piyasayı üzmedi
Geride bıraktığımız hafta içeride enflasyon verisi, dışarıda İran-ABD cephesinden gelen açıklamalar ve ABD tarım dışı istihdam verisi takip edildi. Haziran ayı enflasyonu yüzde 0.99 ile beklentilere paralel geldi. Yıllık enflasyon yüzde 32.11 olurken emekli ve memur emeklisinin alacağı zam oranları netleşti. İşçi ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 17.76 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklisinin alt aylık enflasyon farkı ile alacağı zam oranı da yüzde 13.52 olarak hesaplandı. En düşük emekli aylığına yapılacak zam için yasa çıkartılacak. Geçen hafta yine otoyol ve köprü ücretleri ile sağlıkta muayene katılım ücretlerinde yapılan fiyat artışları gündem maddeleri arasında yer aldı.
ABD verisi moralleri düzeltti
ABD’de perşembe günü açıklanan haziran ayı tarım dışı istihdam verisinin 57 bin ile beklentilerin neredeyse yarısı kadar gelmesi özellikle hisse senedi piyasalarında risk iştahını artırdı. Veri sonrasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) geçtiğimiz haftalarda fiyatladığı faiz artırım beklentisi aralık ayına ötelendi. Fed Başkanı Warsh’un Portekiz’deki Merkez Bankacılığı Forumu’nda Trump'ın faiz oranlarını düşürmeye yönelik ısrarlı çağrılarına rağmen, Fed'in izlenecek doğru politikayı belirlemedeki özerkliğini vurgulaması ve enflasyon risklerinin son haftalarda azaldığını söylemesi piyasalarda yankı buldu. Öte yandan Borsa İstanbul’da İran Savaşı sonrasında devreye alınan açığa satış yasağının kaldırılmasının yanında petrol fiyatlarında yaşanan gerileme sonrası akaryakıtta uygulanan eşel mobil sisteminin kademeli olarak terk edileceği haberi yine piyasalar konuştuğu konular arasında yer aldı.
Borsada dar bant hareketi
Hafta sonu Trump’tan yine İran’a yönelik açıklamalar geldi. Trump, İran’ın anlaşmaya varmak konusunda çok istekli olduğunu ve saldırılar sonucunda hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney’in cenaze töreni nedeniyle İran’a 1 hafta izin verdiklerini söyledi. Dar bir bantta hareket Borsa İstanbul, haftalık bazda yüzde 1.1 değer kazandı. En düşük 14 bin 31 puanı gören BIST 100 Endeksi, Cuma günü 14 bin 511 puana kadar çıktı. Endeksin 14 bin puanı yaklaştığında alıcıların geldiği dikkat çekerken 14 bin 500 puan üzerinde de satıcıların öne çıktığı görülüyor. Kısa vadede endeksin 14 bin 100-14 bin 200 puan destek seviyelerinin üzerinde tutunması halinde morallerin korunacağı ve ilk aşamada 14 bin 350 ardından 14 bin 500 direncinin test edilebileceği düşünülüyor.
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