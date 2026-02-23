Piyasaların kaderi iki dudağın arasında

Piyasalarda tansiyon yeni­den yükseldi. Son günlerde ABD ile İran arasında gerçek­leştirilen görüşmelerin sıcak temasa dönüşüp dönüşmeyece­ği küresel anlamda piyasaların ana gündem maddesi. Tüm ya­tırımcılar ABD Başkanı Donald Trump’ın iki dudağı arasından çıkacak açıklamalara kitlenmiş durumda. İran cephesinde bun­lar yaşanırken ABD’de Yüksek Mahkeme’nin Trump’ın küre­sel gümrük vergilerini iptal et­tiği haberi gündeme bomba gibi düştü. ABD Yüksek Mahkeme­si, Trump’ın gümrük tarifelerini ulusal acil durum kapsamında hayata geçirme düzenlemesine karşı karar aldı. Mahkeme, ulu­sal acil durumlar için öngörülen federal düzenlemenin kapsamlı ve kalıcı nitelikte küresel güm­rük tarifelerinin uygulanmasına hukuki zemin oluşturmadığını değerlendirdi. Ayrıca mahkeme tarifeler konusunda 6’ya karşı 3 oyla Trump’a aleyhine karar verdi.

Gümrük vergileri yeniden arttı

Mahkemenin bu kara­rı sonrasında Trump’tan yeni hamleler geldi. Baş­kan Trump, ABD Yüksek Mahkemesi’nin kararı­na tepki olarak

sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak, on­larca yıldır ABD’yi ‘soyup duran’ ve (ben gelene kadar!) hiçbir ce­za almayan birçok ülkeye uy­guladığım yüzde 10’luk küresel gümrük vergisini, derhal geçer­li olmak üzere, tamamen izin ve­rilen ve yasal olarak test edilmiş yüzde 15 seviyesine çıkaraca­ğım” dedi. Mahkeme kararı son­rasında, daha önce ödenen güm­rük vergilerinin iade edilip edil­meyeceği, yeni oranların küresel ekonomiyi nasıl etkileyeceği he­nüz bilinmiyor. Yeni haftada pi­yasalar bir taraftan ABD-İran cephesinden gelecek açıklama­ları diğer tarafta küresel gümrük vergileriyle ilgili gelişmeleri ya­kından takip edecek.

Gözler ABD-İran gelişmelerinde

Özellikle İran cephesindeki gelişmeler fiyatlamaları anın­da etkileyecek önemde. Geçen hafta yaşananlar aslında bu­nun kısa bir simülasyonu gi­biydi. Trump, “İran’a 10 gün içinde saldırabiliriz” açıkla­ması piyasalarda sert düşüş­lere neden olurken, “Anlaşa­biliriz de…” açıklamasıyla borsalarda hızlı alımların yaşandığı görüldü. ABD’nin son günlerde askeri anlam­da bölgeye yığınak yapması kamuoyunu ikiye böldü. Bir kesim “bu kadar yığınak­tan sonra müdahale kaçınılmaz” derken, diğer kesim “Atılan bu adım İran’ı anlaşmaya zorlamak için yapılıyor” tezini savunuyor. Dolayısıyla bu hafta piyasalarda yönü İran cephesine yönelik ge­lecek açıklamalar belirleyecek. Yaşanan belirsizlikle altının on­su Cuma günü yeniden 5 bin do­ların üzerine çıkarak 5 bin 108 dolar seviyesinden kapanırken gümüş fiyatları yüzde 7,76 arta­rak 84,62 dolara yükseldi.

Yurtdışında yaşanan tüm bu gelişmeler, kritik direnç böl­gelerine yaklaşan Borsa İstan­bul’da kar satışlarına neden ol­du. Hafta içinde 14 bin 532 pua­nı görerek tarihi zirvesini gören BIST 100 Endeksi, 13 bin 718 puana kadar düştü. Ekim ayı or­tasında başlayan yükseliş tren­dinde artan yabancı alımları, 13 Şubat haftasında da devam etti. Yabancılar söz konusu haftada 322,2 milyon dolarlık net hisse alımı yaparken yabancıların so­luksuz alımları 11 haftaya taşın­dı. Teknik anlamda, endeksin 13 bin 700 puanın üzerinde tutun­ması kritik. Bu seviyenin altına inilmesi halinde satış baskısının artabileceği ve sırasıyla 13 bin 300 ve 12 bin 800 puan seviyele­rinin gündeme gelebileceği söy­leniyor. Yukarı yönlü hareket­lerde ise piyasanın rahatlaması için 14 bin puan seviyesinin üze­rine çıkılması gerekiyor.