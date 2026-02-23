Piyasaların kaderi iki dudağın arasında
Piyasalarda tansiyon yeniden yükseldi. Son günlerde ABD ile İran arasında gerçekleştirilen görüşmelerin sıcak temasa dönüşüp dönüşmeyeceği küresel anlamda piyasaların ana gündem maddesi. Tüm yatırımcılar ABD Başkanı Donald Trump’ın iki dudağı arasından çıkacak açıklamalara kitlenmiş durumda. İran cephesinde bunlar yaşanırken ABD’de Yüksek Mahkeme’nin Trump’ın küresel gümrük vergilerini iptal ettiği haberi gündeme bomba gibi düştü. ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın gümrük tarifelerini ulusal acil durum kapsamında hayata geçirme düzenlemesine karşı karar aldı. Mahkeme, ulusal acil durumlar için öngörülen federal düzenlemenin kapsamlı ve kalıcı nitelikte küresel gümrük tarifelerinin uygulanmasına hukuki zemin oluşturmadığını değerlendirdi. Ayrıca mahkeme tarifeler konusunda 6’ya karşı 3 oyla Trump’a aleyhine karar verdi.
Gümrük vergileri yeniden arttı
Mahkemenin bu kararı sonrasında Trump’tan yeni hamleler geldi. Başkan Trump, ABD Yüksek Mahkemesi’nin kararına tepki olarak
sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak, onlarca yıldır ABD’yi ‘soyup duran’ ve (ben gelene kadar!) hiçbir ceza almayan birçok ülkeye uyguladığım yüzde 10’luk küresel gümrük vergisini, derhal geçerli olmak üzere, tamamen izin verilen ve yasal olarak test edilmiş yüzde 15 seviyesine çıkaracağım” dedi. Mahkeme kararı sonrasında, daha önce ödenen gümrük vergilerinin iade edilip edilmeyeceği, yeni oranların küresel ekonomiyi nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor. Yeni haftada piyasalar bir taraftan ABD-İran cephesinden gelecek açıklamaları diğer tarafta küresel gümrük vergileriyle ilgili gelişmeleri yakından takip edecek.
Gözler ABD-İran gelişmelerinde
Özellikle İran cephesindeki gelişmeler fiyatlamaları anında etkileyecek önemde. Geçen hafta yaşananlar aslında bunun kısa bir simülasyonu gibiydi. Trump, “İran’a 10 gün içinde saldırabiliriz” açıklaması piyasalarda sert düşüşlere neden olurken, “Anlaşabiliriz de…” açıklamasıyla borsalarda hızlı alımların yaşandığı görüldü. ABD’nin son günlerde askeri anlamda bölgeye yığınak yapması kamuoyunu ikiye böldü. Bir kesim “bu kadar yığınaktan sonra müdahale kaçınılmaz” derken, diğer kesim “Atılan bu adım İran’ı anlaşmaya zorlamak için yapılıyor” tezini savunuyor. Dolayısıyla bu hafta piyasalarda yönü İran cephesine yönelik gelecek açıklamalar belirleyecek. Yaşanan belirsizlikle altının onsu Cuma günü yeniden 5 bin doların üzerine çıkarak 5 bin 108 dolar seviyesinden kapanırken gümüş fiyatları yüzde 7,76 artarak 84,62 dolara yükseldi.
Yurtdışında yaşanan tüm bu gelişmeler, kritik direnç bölgelerine yaklaşan Borsa İstanbul’da kar satışlarına neden oldu. Hafta içinde 14 bin 532 puanı görerek tarihi zirvesini gören BIST 100 Endeksi, 13 bin 718 puana kadar düştü. Ekim ayı ortasında başlayan yükseliş trendinde artan yabancı alımları, 13 Şubat haftasında da devam etti. Yabancılar söz konusu haftada 322,2 milyon dolarlık net hisse alımı yaparken yabancıların soluksuz alımları 11 haftaya taşındı. Teknik anlamda, endeksin 13 bin 700 puanın üzerinde tutunması kritik. Bu seviyenin altına inilmesi halinde satış baskısının artabileceği ve sırasıyla 13 bin 300 ve 12 bin 800 puan seviyelerinin gündeme gelebileceği söyleniyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise piyasanın rahatlaması için 14 bin puan seviyesinin üzerine çıkılması gerekiyor.
|Borsa
|13.934,06
|0,94 %
|Dolar
|43,8324
|0,01 %
|Euro
|51,6916
|-0,01 %
|Euro/Dolar
|1,1786
|0,00 %
|Altın (GR)
|7.190,72
|0,11 %
|Altın (ONS)
|5.102,25
|0,10 %
|Brent
|71,3300
|-0,39 %