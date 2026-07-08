Piyasaların “sarı” imtihanı: 2026-2027 ufkunda altın, ters köşe yatırımcı ve rezerv stratejileri
Altın piyasaları, finans tarihinin en baş döndürücü virajlarından birini dönüyor. Hatırlayalım; 2025 yılındaki %64’lük tarihi rallinin rüzgarıyla 2026’nın henüz ilk günlerinde ons başına 5.500 doları aşarak rekor tazeleyen bir “sarı metal” vardı. Güvenli liman arayışı, jeopolitik gerilimler ve küresel enflasyon endişeleriyle gözü tamamen zirvedeydi. Ancak finans dünyasının değişmez kuralı bir kez daha işledi: Herkesin aynı yöne baktığı yerde, piyasa ters köşe yapmayı sever.
Yıl ortasına geçtiğimiz bu günlerde ons altının 4.200 dolar sınırının altına sarktığını, kasım ayından bu yana en düşük seviyelerini test ettiğini görüyoruz. Peki, ne oldu da rüzgar tersine döndü? En önemlisi; 2026’nın geri kalanı ve 2027 yılı bizi nereye götürecek? Gelin, masadaki verileri, merkez bankası hamlelerini ve devlerin tahminlerini bir araya getirerek büyük resmi okuyalım.
Merkez bankalarının ince ayarı ve Türkiye’nin 81 tonluk satışı
Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) en son yayımladığı mayıs ayı verileri makroekonomik dengeler açısından çok şey söylüyor. Küresel merkez bankaları net bazda altın biriktirmeye devam ediyor (Polonya ve Çin alım liderliğini koruyor). Ancak madalyonun diğer yüzünde, Türkiye ve Rusya’nın stratejik satışları dikkat çekiyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayındaki 3 tonluk satışıyla birlikte yılın ilk 5 ayında toplamda net 81 ton altın satışı gerçekleştirdi ve Rusya’nın (34 ton) önünde bu yıl en çok rezerv satan ikinci ülke konumuna geldi.
Bu veri ilk bakışta piyasa için olumsuz bir sinyal gibi algılansa da makroekonomik açıdan durum tamamen bir likidite yönetimi stratejisi. Geçtiğimiz yıllarda dünyada en çok altın toplayan banka olan TCMB, altının tarihi zirveler gördüğü bu dönemde rezervlerinin bir kısmını nakde çevirerek iç piyasadaki döviz likiditesini fonlamak, makro-finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullandı. Yani ortada bir güven kaybı değil, akıllıca yapılmış bir kâr realizasyonu ve rezerv optimizasyonu var.
Kısa vadede sıkışma, uzun vadede devlerin inatçı beklentisi
Altındaki bu sert geri çekilme, zirveden alım yapan pek çok bireysel yatırımcıyı “ters köşe” yatırarak beklemeye geçirdi. WGC’nin 2026 yıl ortası raporu da piyasadaki bu kısa vadeli oynaklığı (volatiliteyi) doğruluyor. Konsey, kısa vadede fiyatların yaklaşık %5’lik dar bir bantta yön arayışında olacağını belirtiyor. Fed’in faiz politikaları, sıkı para duruşu ve güçlü dolar endeksi altını şimdilik baskı altında tutuyor.
Ancak küresel yatırım devlerinin gözü, 2026 sonu ve 2027 ufkunda hâlâ çok yukarıda. Tahminler aşağı yönlü revize edilse bile, hedeflenen rakamlar dudak uçuklatacak cinsten:
JPMorgan: Ons altın için 2026 sonu hedefini 6.300 dolardan 6.000 dolara, 2027 sonu hedefini ise 6.263 dolara revize etti.
UBS: Güçlü dolar baskısını gerekçe göstererek 2026 sonu beklentisini 5.900 dolardan 5.500 dolara çekti.
Commerzbank: 2026 sonu tahminini 4.800 dolar olarak belirlerken, 2027 sonu için 5.200 dolar beklentisini korudu.
Tüm bu dev kurumların revizyonları “düşüş” yönlü gibi görünse de aslında fiyatın mevcut 4.000 dolar seviyesinden önümüzdeki 1.5 yıl içinde %20 ila %50 arasında bir prim potansiyeli taşıdığını söylüyorlar. Uzmanların ortak fikri net: Uzun vadeli yükseliş trendi bozulmadı; sadece aşırı ısınan piyasa bir sindirme ve düzeltme döneminden geçiyor.
Köşe yazarının notu: Yatırımcı ne yapmalı?
WGC’nin de altını çizdiği gibi, jeopolitik risklerin yeniden alevlenmesi veya küresel ekonomik büyümenin yavaşlaması durumunda ons altının yeniden 4.500 dolar ve üzerine fırlama ihtimali her an masada.
Ters köşe olan ve elindeki varlığı zararına satmak istemeyen yatırımcı için anahtar kelime: Sabır ve Zamanlama. Mevcut geri çekilmeler, merkez bankalarının stratejik hamleleri ve küresel devlerin 5.000 - 6.000 dolar bandındaki 2027 projeksiyonları düşünüldüğünde, altının tahtını kolay kolay devretmeyeceği açık. Önümüzdeki aylar, faiz oranlarının yönü ve küresel enflasyonun seyriyle altının kaderini tayin edecek; ancak orta ve uzun vadeli resim sarı metalin hâlâ en güçlü portföy sigortası olduğunu kanıtlıyor.
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