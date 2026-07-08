Piyasaların “sarı” imtihanı: 2026-2027 ufkunda altın, ters köşe yatırımcı ve rezerv stratejileri

Altın piyasaları, finans tarihinin en baş döndürücü virajlarından birini dönüyor. Hatırlayalım; 2025 yılındaki %64’lük tarihi rallinin rüzgarıyla 2026’nın henüz ilk günle­rinde ons başına 5.500 doları aşarak rekor ta­zeleyen bir “sarı metal” vardı. Güvenli liman arayışı, jeopolitik gerilimler ve küresel enf­lasyon endişeleriyle gözü tamamen zirvedey­di. Ancak finans dünyasının değişmez kuralı bir kez daha işledi: Herkesin aynı yöne baktığı yerde, piyasa ters köşe yapmayı sever.

Yıl ortasına geçtiğimiz bu günlerde ons al­tının 4.200 dolar sınırının altına sarktığını, kasım ayından bu yana en düşük seviyelerini test ettiğini görüyoruz. Peki, ne oldu da rüzgar tersine döndü? En önemlisi; 2026’nın geri ka­lanı ve 2027 yılı bizi nereye götürecek? Gelin, masadaki verileri, merkez bankası hamleleri­ni ve devlerin tahminlerini bir araya getirerek büyük resmi okuyalım.

Merkez bankalarının ince ayarı ve Türkiye’nin 81 tonluk satışı

Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) en son ya­yımladığı mayıs ayı verileri makroekonomik dengeler açısından çok şey söylüyor. Küresel merkez bankaları net bazda altın biriktirme­ye devam ediyor (Polonya ve Çin alım lider­liğini koruyor). Ancak madalyonun diğer yü­zünde, Türkiye ve Rusya’nın stratejik satışla­rı dikkat çekiyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TC­MB), mayıs ayındaki 3 tonluk satışıyla birlik­te yılın ilk 5 ayında toplamda net 81 ton al­tın satışı gerçekleştirdi ve Rusya’nın (34 ton) önünde bu yıl en çok rezerv satan ikinci ülke konumuna geldi.

Bu veri ilk bakışta piyasa için olumsuz bir sinyal gibi algılansa da makroekonomik açıdan durum tamamen bir likidite yönetimi strate­jisi. Geçtiğimiz yıllarda dünyada en çok altın toplayan banka olan TCMB, altının tarihi zir­veler gördüğü bu dönemde rezervlerinin bir kısmını nakde çevirerek iç piyasadaki döviz li­kiditesini fonlamak, makro-finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullandı. Yani ortada bir güven kaybı değil, akıllıca yapılmış bir kâr rea­lizasyonu ve rezerv optimizasyonu var.

Kısa vadede sıkışma, uzun vadede devlerin inatçı beklentisi

Altındaki bu sert geri çekilme, zirveden alım yapan pek çok bireysel yatırımcıyı “ters köşe” yatırarak beklemeye geçirdi. WGC’nin 2026 yıl ortası raporu da piyasadaki bu kısa vadeli oy­naklığı (volatiliteyi) doğruluyor. Konsey, kısa vadede fiyatların yaklaşık %5’lik dar bir bantta yön arayışında olacağını belirtiyor. Fed’in faiz politikaları, sıkı para duruşu ve güçlü dolar en­deksi altını şimdilik baskı altında tutuyor.

Ancak küresel yatırım devlerinin gözü, 2026 sonu ve 2027 ufkunda hâlâ çok yukarıda. Tah­minler aşağı yönlü revize edilse bile, hedefle­nen rakamlar dudak uçuklatacak cinsten:

JPMorgan: Ons altın için 2026 sonu hedefi­ni 6.300 dolardan 6.000 dolara, 2027 sonu he­defini ise 6.263 dolara revize etti.

UBS: Güçlü dolar baskısını gerekçe göste­rerek 2026 sonu beklentisini 5.900 dolardan 5.500 dolara çekti.

Commerzbank: 2026 sonu tahminini 4.800 dolar olarak belirlerken, 2027 sonu için 5.200 dolar beklentisini korudu.

Tüm bu dev kurumların revizyonları “dü­şüş” yönlü gibi görünse de aslında fiyatın mev­cut 4.000 dolar seviyesinden önümüzdeki 1.5 yıl içinde %20 ila %50 arasında bir prim potan­siyeli taşıdığını söylüyorlar. Uzmanların ortak fikri net: Uzun vadeli yükseliş trendi bozulma­dı; sadece aşırı ısınan piyasa bir sindirme ve düzeltme döneminden geçiyor.

Köşe yazarının notu: Yatırımcı ne yapmalı?

WGC’nin de altını çizdiği gibi, jeopolitik risklerin yeniden alevlenmesi veya küresel ekonomik büyümenin yavaşlaması durumun­da ons altının yeniden 4.500 dolar ve üzerine fırlama ihtimali her an masada.

Ters köşe olan ve elindeki varlığı zararına sat­mak istemeyen yatırımcı için anahtar kelime: Sabır ve Zamanlama. Mevcut geri çekilmeler, merkez bankalarının stratejik hamleleri ve küre­sel devlerin 5.000 - 6.000 dolar bandındaki 2027 projeksiyonları düşünüldüğünde, altının tahtı­nı kolay kolay devretmeyeceği açık. Önümüzde­ki aylar, faiz oranlarının yönü ve küresel enflas­yonun seyriyle altının kaderini tayin edecek; an­cak orta ve uzun vadeli resim sarı metalin hâlâ en güçlü portföy sigortası olduğunu kanıtlıyor.