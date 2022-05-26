Piyasanın büyük korkusu: Artan icra ve iflaslar

Piyasada korku yaratan icra ve iflas dosyaları artışı karşısında, şirket batışlarını önlemek için yeniden yapılandırma talepleri artıyor.

Pandemi döneminin neden olduğu ekonomik sıkıntıların ardından kurlardaki artış ile birçok ticari işletme ve birey, borçlarını ödeme zorluğu yaşarken icra iflas dosyalarının sayıları hızla artıyor. DÜNYA’nın dünkü ana haberine göre, 2017’de 15,8 milyon olan icra dosyaları 2021’de 22,5 milyona yükselmiş. Bu yıl yılbaşından 24 Mayıs’a dek icralık dosya sayısı 23,4 milyonu bulmuş. Bu da piyasalarda büyük korkuya neden olurken, iş ilişkilerinde şirketler arasında güvensizliğin artmasına, vade yerine peşin ödemeli çalışmalara neden olmaya başlamış.

İş ilişkilerinin en önemli unsuru olan güven azaldıkça piyasa vadeden uzaklaşır, peşin alışverişe döner. Bu da piyasada işlemleri daraltır, güvensizliği artırır, birçok küçük ticari işletme sorunlarını çözemez hale gelip, sistem dışına itilir.

Piyasada son dönemde yaptığım sohbetler gösteriyor ki, çok zor bir dönemden geçiyoruz…

Güvensizlik hızla artarak vadeli satışlar hemen hemen sonlanmış, piyasada ağırlıklı olarak peşin alışverişe dönülmüş. Bunun getirdiği iki sonuç var: Bunlardan ilki artan icra dosyaları. İkincisi, kapanan şirket sayısının artması. 2021 yılı Şubat ayında 775 olan kapanan şirket sayısı, bu yılın Şubat ayında 806’ya yükselmiş, yılın iki ayında ise 1894 şirket kapanmış. Uzmanlar bu sayının çok daha fazla olabileceğini ‘’zombi’’ adını verdikleri yaşıyor gibi görünen birçok batık şirketin piyasada yaşar/yaşamaz konumda olduğunu kaydediyor.

Yılın ikinci yarısında kur baskısı ile sıkıntıların daha da artacağını belirten piyasa uzmanları, finansal yeniden yapılandırma işlemlerinin hızlandırılması önerisini dile getiriyorlar. Şirketlerin sistemden çıkmaması ve iflaslarının önlenmesi için bunun gerekli olduğunu söylüyorlar.

Bir şirketin piyasada yer edinmesi kolay değil…

Bu nedenle, hızlı kur hareketleri gibi etkilerden zorluk yaşayan işletmelerin iflas edip sistem dışına çıkmalarının önlenmesi için, ekonomi yönetiminin piyasada önerilen yeniden yapılandırma işlemlerini bir an önce başlatması gereğine inanıyorum.

Firmaların desteksiz, kendi haline bırakılarak batışını seyretmek yanlış, hem de çok yanlıştır…

GÜNÜN SÖZÜ:

Türkiye’nin CDS Ülke Risk Puanı dün 723’e yükselince, 2008 Krizi’nden bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu.