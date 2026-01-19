Piyasanın gözü Merkez’in faiz notçuların kredi kararında!

Piyasalar yeni yıla hız­lı bir başlangıç yaptı. Borsa İstanbul cephesin­de yaşanan yukarı yönlü sert hareket dikkat çeki­yor. Yılbaşından bu yana BIST 100 Endeksi’nde yaşanan yükseliş yüzde 12,42 olurken endekste ağırlığı yüksek bazı hisse senetlerinde 10 işlem gü­nünde yüzde 30’un üze­rinde getiriler oluştu. Gündem açısından yurtiçi tarafında önemli bir gelişme olmaması­na rağmen küresel piyasaların gündemi oldukça yoğun. ABD Başkanı Donald Trump ile yıl­dızları bir türlü barışmayan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a yö­nelik ceza tehdidi gündeme geldi. ABD Adalet Bakanlığı, Fed binalarının yenilenmesiy­le ilgili olarak Powell’a yöne­lik bir dava açılacağı haberleri gündemin üst sıralarında yer aldı. Diğer taraftan Trump’ın Grönland’ı ABD topraklarına katma konusunda yaptığı açık­lamalar başta Avrupa Birliği olmak üzere tüm dünyada me­rakla izleniyor.

Trump gündemden düşmüyor!

Trump, Grönland planın­da Danimarka'nın yanında yer alan Avrupa ülkelerine 1 Şu­bat'tan itibaren yüzde 10 ta­rife uygulanacağını, haziran ayında ise bu oranı yüzde 25'e çıkaracağını söyledi. İran’da yaşanan protestoların yanın­da Trump, İran ile iş yapan ül­kelere de ABD ile ticaretlerin­de yüzde 25 oranın gümrük uy­gulayacaklarını açıkladı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken altı­nın ons fiyatı geçen hafta 4 bin 643 dolar ile yeni tarihi zirve­sini gördü. Gümüş fiyatları da 93 doların üzerine çıkarak yeni bir rekora imza attı. İçeride en önemli gelişme Hazine ve Ma­liye Bakanı Mehmet Şim­şek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın Londra ve New York’ta yatırımcılarla yaptığı toplantılardı. Karahan yaptığı sunumda, enflas­yonun önümüzdeki iki ayda dalgalanabileceği ancak hizmetlerde daha düşük katılığın 2026’da enflasyonda düşüş eğili­mini destekleyeceğini söyledi.

Merkez’den yılın ilk PPK toplantısı

Bu hafta piyasaları daha yo­ğun ve bir o kadar kritik gün­dem maddeleri bekliyor. Dışa­rıda ABD ile Avrupa arasındaki Grönland gerginliği ve İran- ABD cephesindeki gelişmeler yakından izlenecek. İçeride ise Merkez Bankası’nın 22 Ocak’ta yapacağı yılın ilk Para Politi­kası Kurulu (PPK) toplantısı önemli. Piyasalarda genel bek­lenti Merkez Bankası’nın poli­tika faizinde (1 haftalık repo) 150 baz puanlık indirime gide­ceği yönünde. Beklentiler doğ­rultusunda bir indirim gelme­si halinde politika faizi yüzde 38’den yüzde 36,50’ye gerile­yecek. Olumsuz bir gelişme ol­maması halinde faiz indirimle­rinin 2026 yılı boyunca süre­ceği görüşü hakim. Piyasaların beklentisi yılsonunda politika faizinin yüzde 29 civarına çe­kileceği şeklinde. Merkez Ban­kası, geçen yıl temmuz ayında faiz indirimlerine başlamıştı. Yapılan 4 PPK toplantısında toplam 800 baz puanlık indi­rim yapıldı.

Fitch ve Moody’s kararını verecek

Haftanın bir diğer kritik gün­demi ise uluslararası kredi de­recelendirme kuruluşları Fitch ve Moody’s’in Türkiye’ye yöne­lik yapacakları açıklama. Her iki kurumun 23 Ocak Cuma ge­cesi Türkiye’ye yönelik gözden geçirme sonrası açıklama yap­ması bekleniyor. Hazine ve Ma­liye Bakanı Şimşek, geçen haf­ta Londra'da uluslararası kre­di derecelendirme kuruluşları Standard & Poor's, Moody's ve Fitch Ratings'in üst düzey yö­neticileriyle de bir araya geldi. Piyasalar, Fitch ve Moody’s’in bir not artışına gitmesini bek­lemiyor. Ancak, Fitch’in ‘dura­ğan’ olan not görümünü ‘pozi­tif’e yükseltebileceği düşünü­lüyor. Fitch, Türkiye’yi ‘BB-‘ notuyla, Moody’s ise ‘Ba3’ ola­rak değerlendiriyor. Türki­ye’nin kredi notunun ‘yatırım yapılabilir’ seviyeye ulaşması için 3 not artışına ihtiyacı var. Piyasalar her ne kadar yılın ilk gözden geçirmesinde not artı­şı beklemese de yılın diğer göz­den geçirmelerinde not artışı­nın geleceğini tahmin ediyor.