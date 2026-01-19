Piyasanın gözü Merkez’in faiz notçuların kredi kararında!
Piyasalar yeni yıla hızlı bir başlangıç yaptı. Borsa İstanbul cephesinde yaşanan yukarı yönlü sert hareket dikkat çekiyor. Yılbaşından bu yana BIST 100 Endeksi’nde yaşanan yükseliş yüzde 12,42 olurken endekste ağırlığı yüksek bazı hisse senetlerinde 10 işlem gününde yüzde 30’un üzerinde getiriler oluştu. Gündem açısından yurtiçi tarafında önemli bir gelişme olmamasına rağmen küresel piyasaların gündemi oldukça yoğun. ABD Başkanı Donald Trump ile yıldızları bir türlü barışmayan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a yönelik ceza tehdidi gündeme geldi. ABD Adalet Bakanlığı, Fed binalarının yenilenmesiyle ilgili olarak Powell’a yönelik bir dava açılacağı haberleri gündemin üst sıralarında yer aldı. Diğer taraftan Trump’ın Grönland’ı ABD topraklarına katma konusunda yaptığı açıklamalar başta Avrupa Birliği olmak üzere tüm dünyada merakla izleniyor.
Trump gündemden düşmüyor!
Trump, Grönland planında Danimarka'nın yanında yer alan Avrupa ülkelerine 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 tarife uygulanacağını, haziran ayında ise bu oranı yüzde 25'e çıkaracağını söyledi. İran’da yaşanan protestoların yanında Trump, İran ile iş yapan ülkelere de ABD ile ticaretlerinde yüzde 25 oranın gümrük uygulayacaklarını açıkladı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken altının ons fiyatı geçen hafta 4 bin 643 dolar ile yeni tarihi zirvesini gördü. Gümüş fiyatları da 93 doların üzerine çıkarak yeni bir rekora imza attı. İçeride en önemli gelişme Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın Londra ve New York’ta yatırımcılarla yaptığı toplantılardı. Karahan yaptığı sunumda, enflasyonun önümüzdeki iki ayda dalgalanabileceği ancak hizmetlerde daha düşük katılığın 2026’da enflasyonda düşüş eğilimini destekleyeceğini söyledi.
Merkez’den yılın ilk PPK toplantısı
Bu hafta piyasaları daha yoğun ve bir o kadar kritik gündem maddeleri bekliyor. Dışarıda ABD ile Avrupa arasındaki Grönland gerginliği ve İran- ABD cephesindeki gelişmeler yakından izlenecek. İçeride ise Merkez Bankası’nın 22 Ocak’ta yapacağı yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı önemli. Piyasalarda genel beklenti Merkez Bankası’nın politika faizinde (1 haftalık repo) 150 baz puanlık indirime gideceği yönünde. Beklentiler doğrultusunda bir indirim gelmesi halinde politika faizi yüzde 38’den yüzde 36,50’ye gerileyecek. Olumsuz bir gelişme olmaması halinde faiz indirimlerinin 2026 yılı boyunca süreceği görüşü hakim. Piyasaların beklentisi yılsonunda politika faizinin yüzde 29 civarına çekileceği şeklinde. Merkez Bankası, geçen yıl temmuz ayında faiz indirimlerine başlamıştı. Yapılan 4 PPK toplantısında toplam 800 baz puanlık indirim yapıldı.
Fitch ve Moody’s kararını verecek
Haftanın bir diğer kritik gündemi ise uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody’s’in Türkiye’ye yönelik yapacakları açıklama. Her iki kurumun 23 Ocak Cuma gecesi Türkiye’ye yönelik gözden geçirme sonrası açıklama yapması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, geçen hafta Londra'da uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standard & Poor's, Moody's ve Fitch Ratings'in üst düzey yöneticileriyle de bir araya geldi. Piyasalar, Fitch ve Moody’s’in bir not artışına gitmesini beklemiyor. Ancak, Fitch’in ‘durağan’ olan not görümünü ‘pozitif’e yükseltebileceği düşünülüyor. Fitch, Türkiye’yi ‘BB-‘ notuyla, Moody’s ise ‘Ba3’ olarak değerlendiriyor. Türkiye’nin kredi notunun ‘yatırım yapılabilir’ seviyeye ulaşması için 3 not artışına ihtiyacı var. Piyasalar her ne kadar yılın ilk gözden geçirmesinde not artışı beklemese de yılın diğer gözden geçirmelerinde not artışının geleceğini tahmin ediyor.
|Borsa
|12.668,52
|1,70 %
|Dolar
|43,2756
|0,22 %
|Euro
|50,1962
|-0,10 %
|Euro/Dolar
|1,1599
|-0,01 %
|Altın (GR)
|6.375,38
|0,00 %
|Altın (ONS)
|4.592,41
|0,23 %
|Brent
|63,6500
|0,84 %