Plan Bütçe Komisyonu 2022 bütçe mesaisini sürdürecek

TBMM Genel Kurulu görüşmelerine geçtiğimiz hafta başladığı İcra ve İfl as Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam edecek. Plan Bütçe Komisyonu’nda 2022 yılı bütçe görüşmeleri sürecek. Komisyonda salı günü Milli Savunma Bakanlığı, çarşamba günü Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu ile Helal Akreditasyon Kurumu’nun bütçeleri ele alınacak. Komisyon perşembe günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün bütçesini görüşecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıfl ar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ile Kapadokya Alan Başkanlığı’nın bütçeleri ise cuma günü ele alınacak.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu çarşamba günü toplanacak. Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğinde boşalan tek üyelik için yapılan başvurular arasından 3 adayı belirleyecek. TBMM Genel Kurulu bu üç aday arasından birini seçecek.

Lütfü Türkkan fezlekesi için gözler karma komisyonda

Bingöl’de şehit yakınına küfrettiği için grup başkanvekilliğinden alınan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında ‘hakaret’ ve ‘etkili eylem’ suçundan dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke hızla Meclise geldi ve Anayasa Adalet Karma Komisyonu’na sevk edildi. 1350’nin üzerinde fezleke bulunan komisyon, Türkkan’ın fezlekesini öne çekme kararı verirse kurulacak hazırlık komisyonu 1 ay içinde raporunu hazırlayacak. Karma komisyon, dokunulmazlığın kaldırılması veya dönem sonuna ertelenmesi yönünde karar verecek. Dokunulmazlığın kaldırılmasına karar verilirse TBMM Genel Kurulu’nun oyuna sunulacak. Bu hafta siyaset Karma Komisyonu’nun Lütfü Türkkan fezlekesiyle ilgili nasıl bir adım atacağını takip edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkkan’ın ‘parlamento çatısı altında barındırılmaması’ gerektiğini belirtirken, Akşener ise Türkkan’ın sinirlerine hakim olamayarak hata yaptığını ve AK Parti’nin Türkkan’ın hatası üzerinden siyasi rant kovaladığını söyledi. Akşener, Cumhurbaşkanına “Daha önce “kelle” olarak andığın şehitlerimizin ailelerinden en azından özür dile” çağrısı yapmıştı.