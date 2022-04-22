“Planlamada zorunluluk…” diye mi, yazılımda da geciktik?!

“Üretiyorum” demek yetmiyor…

“En az maliyetle, dünya ihtiyacına/talebine uygun kalite/fiyatta üretiyorum…”

“Talebi yüksek olan/olacak mal/hizmet geliştiriyorum…” diyebilmek gerekiyor…

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Ayrıca, “maliyet”, üretim/pazarlamanın sürekliliği için çok önemli…

Verimlilik/beklentiler/bilim/ekosistem (hukuk, destekler, çevre…) ise maliyetin temeli…

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Örneğin…

90’lı yılların sonundan itibaren programlama/yazılım, maliyetleri düşüren/düşürecek kalem olarak ön plana çıkıyor…

Üretimden ulaşıma, alışverişten savunmaya hayatın her alanına “basit/karmaşık yazılımlar” yön veriyor…

Bu nedenle dünya milyonlarca yazılımcıya ihtiyaç duyuyor…

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Ama…

Bu “gerçeğe” rağmen eğitim/sosyal/kültürel sistemimiz avukat/iktisatçı/işletmeci üretmeye devam ediyor…

Karar alıcılar da müdahalesiz, seyrediyor; hatta bu yanlışı teşvik ediyor…

VELHASIL

Verimsizlik maliyet artırıyor…

Eğitim/sosyal/kültürel sistem ise verimsizliği/israfı tetikliyor…

Verimliliği artırmak için “yazılım” gibi alanlarda beyin gücüne yatırım yapmamız gerekiyor…

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(NOT: Milyonlarca gencimiz işsizken, milyonlarcası da kazancını, dolayısıyla işini beğenmezken…

Türkiye’de ikamet eden bir yazılımcı, gece yarısı Uzak Doğu’ya, sabah Türkiye’ye, öğleden sonra AB ve ABD’ye dolgun ücretle hizmet verebiliyor…)