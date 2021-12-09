 “Plasteurasia Fuarı”ndan…

Plastik sektörünün dünyadaki en önemli fuarlarından olan ve bu yıl 1-4 Aralık 2021 tarihlerinde İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlen “PlastEurasia Fuarı”nı açılış gününde ziyaret etme olanağını buldum.

Çok sayıda standı gezerken plastik sektörünün büyüklüğüne bir kez de görsel olarak tanık oldum.

Yönetim kurulu üyeliğini yaptığım PAGDER-ASLAN Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (PAOSB) standına uğradıktan sonra, plastik sektöründe tanıdığım ve başarılarından gurur firmalarımızdan, Vida ve kovan üretiminde Avrupa sıralamasında ilk 5 de yer alan ŞENMAK yönetim kurulu başkanı Hüseyin Semerci, yine Avrupa’nın en büyükleri arasında yer alan EKİN makine yönetim kurulu başkanı Abdullah Karabulut, Mühendislik Plastikleri üreten EUROTEC yönetim kurulu üyesi Reha Gür, Plastik renklendiriciler üreten AKSOY Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Aksoy fuara ve işlerine ilişkin konularda kısa sohbetler etme fırsatını buldum.

Fuarda, Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED ) Başkanı Sayın Ömer Karadeniz, PAGDER genel sekreteri Dr. Murat İnkün ile standları ziyaret ederlerken karşılaştık.

Fuarın bitiminden sonra PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün ile fuarı değerlendirdik.

PlastEurasia katılımcılarının fuardan son derece memnun ayrıldığını belirten Gülsün, “Fuar boyunca çok sayıda standı ziyaret etme ve görüş alışverişi yapma şansı bulduk. Hem bizlerin hem katılımcıların izlenimi ziyaretçi sayısının tatmin edici düzeyde olduğunu, özellikle pandemi nedeniyle fuarların yapılamamış olması sebebiyle tüm sektörün fuarları özlemiş olmasının da bu ilgi artışında belirleyici olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Fuar süresince İKMİB tarafından düzenlenen alım heyeti kapsamında Bulgaristan, Cezayir, Kosova ve Şili’den katılan firma temsilcileri ile ikili iş görüşmeleri de gerçekleştirildiğini belirten Gülsün, “Alım heyeti kapsamında gelen yurtdışı ziyaretçilerin yanı sıra özellikle İran ve Rusya’dan çok yoğun bir katılım vardı.

Ülkemiz plastik sektörünün son yıllarda yaşanan tüm olumsuz tablolara rağmen ihracatını hızla arttırmaya devam ettiğini de göz önünde bulundurursak bu gibi faaliyetlerin önemi bir kez daha ortaya çıkacaktır.

Tabi bu doğrultuda her türlü riski göze alarak fuara katılan firmaları da tebrik etmek lazım.

Zira katılım sağlayan 854 firma ile fuarın toplam alanı 120 bin metrekare düzeyindeydi. Fuarın ziyaretçi sayısı ise 60 bin dolayında gerçekleşti ki bu sayı pandemi öncesi dönemi aratmayacak düzeydeydi” dedi.

PlastEurasia Fuarı’nın 2 yılda bir yapılması ya da en azından K fuarı’nın olduğu yıllarda düzenlenmemesi yönünde sektörden yıllardır talep geldiğini ve bu talepleri fuar yönetimine ilettiklerinin altını çizen Selçuk Gülsün, “Pandemi sebebiyle de olsa fuarın ilk defa bir yılı pas geçmesi adeta sektörünün bu talebinin bir deneyi gibi oldu.

Gördük ki araya konan bu süre hem katılımcıların, hem ziyaretçilerin fuar iştahını arttırmış.

Ayrıca K fuarı gibi 3 yılda bir düzenlenen fuarlara katılım sağlayanların çok iyi bildiği üzere aradan geçen bu süre zarfında teknolojik sıçramalar yaşanması olasıdır.

Oysa ki her yıl düzenlenen fuarlarda ne yazık ki böyle bir imkan olmuyor ve bu sebeple ziyaretçilerde yeterli beklenti ve heyecan oluşmuyor.

Eminiz ki fuar yönetimi de bu durumu değerlendirecek ve stratejisini ona göre belirleyecektir” dedi.

Son olarak fuarın online iş günleri girişimine de değinen Gülsün, “Pandemi süresince insanlar online etkinliklere alıştılar.

Her ne kadar bu dönemde gerçekleştirilen sanal fuarların, fiziki fuarların yerini tutmadığını görmüş olsak dahi özellikle uzak coğrafyalarda gerçekleşen fuarlara fiziki katılımda sorunlar ortaya çıkabiliyor.

Bu sebeple önümüzdeki dönemde hibrit fuarların hayatımızda daha fazla yer tutacağını öngörüyorum.

Bu doğrultuda PlastEurasia’nın bu girişimini de çok kıymetli buluyorum” sözleriyle fuarı değerlendiren değerli başkan Gülsün’e teşekkür ediyorum.

PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün ile ekonomide, dövizde ve sektörde yaşanılan sıkıntılara karşın fuara katılan, firmalarımızın, iş insanlarımızın heyecanlarına tanık olmak gerçekten bana inanılmaz moral verdi…

Fuara katılan tüm firmalarımıza işlerinde başarılar dilerken, fuarı düzenleyen PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu’na ve emeği geçenlere teşekkürler..