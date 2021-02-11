Plastik sektöründeki bir sanayicinin yeni normale bakışı…

Ülkemizde tasarımı ve inovasyon süreçlerini başarıyla uygulayarak rekabet üstünlüğünü yakalayan firmalar ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sağlamakta.

Bu başarıyı yakalayan firmalarımızdan biri de Gebze Plastikçiler OSB’de konuşlanan Güven- El, kalıpçılık ve Plastik şirketinin Genel Müdürü Kenan Benliler, Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Sayman üyeliği ile Kırklareli Vize’de kurulu PAGDER-ASLAN Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (PAOSB ) yönetim kurulu üyeliklerini üstlenmiş sanayicilerimizden.

Kenan beyden 2020 yılını değerlendirmesini ve önümüzdeki sürece ilişkin öngörülerini anlatmasını rica ettim.

Kısaca şirketimizden söz ederek değerlendirmeme geçmek istiyorum diye Benliler, “Nebil Benliler tarafından 1965 yılında kurulan firmamız, özellikle aerosol dolum sanayi & kozmetik kapakları ve aksesuarları ile sektöründe 400 milyon kapak ve aksesuar üretimiyle, 48 ülkeye ihracatı ile plastik ve kalıp sektöründe deneyimi ile öncü kişiliğini koruyan firmamız ağırlıklı olarak kozmetik sektörü başta olmak üzere yaşamın her alanında kullandığımız PP, PE, POM, PA, ABS gibi çok çeşitli hammadde grupları ile üretim yapabilme özelliği, ürün çeşitliliğimizi arttırmaktadır.

Araştırmalarımız sonucunda kayıt edilen teknik verilerin analizi ile ürün geliştirmeye ve global pazara yenilikler sunmaya devam etmekteyiz.

Sektörde yeni teknoloji yatırımları ve nitelikli personel istihdamının sağlanması maliyetleri düşürmekle birlikte, tek başına yeterli olmamaktadır.

Ayrıca hammadde girdisinde %90 yurt dışı üreticilere bağımlı olmamız hareket kabiliyetimizi de kısıtlamaktadır.

Yaşanılan olumsuzluklar farklılık yaratılarak giderilebilmektedir.

İnovasyon ve Ar-Ge ye yapılacak yatırımlar bu farklılığı oluşturmak için vazgeçilmezler arasına girmelidir.

Bu bağlamda yılda ortalama 4 adet yeni ürün tasarlama hedefimizi gerçekleştirirken, hem ürün çeşitliliğimizi arttırıyor, hem de ürün gramajı düşürme çalışmalarının sonucu olarak daha az enerji ve hammadde kullanımı ile çevreyi koruma bilincimizi arttırıyoruz.

2020 yılında plastik sektörü alt gruplarının birbirinden farklı hikayeler yazdığını belirten Kenan Benliler, “Yılın ilk iki ayında tüm sektörümüzde pozitif bir tablo gözlemlenirken, salgının AB başta olmak üzere geleneksel ihracat pazarlarımıza sıçraması sert şekilde frene basılmasına sebep oldu. Haziran ayı ile birlikte yavaş yavaş toparlanmaya başlayan ihracat pazarlarımızın talebini ise ülkemiz sanayicisinin karşılayabildiğini söyleyebiliriz.

Bu dönemde dayanıklı tüketim malları grubuna ara girdi sağlayan plastik mamul üreticilerimizin üretimi azalan talebe bağlı olarak yavaşladı.

Benzer şekilde inşaat plastikleri alanında da bir daralma gördük.

Öte yandan, pandemi sürecinde sağlığımızı korumamız açısından önemi bir kez daha ortaya çıkan plastik ambalaja olan talep hızlı şekilde arttı.

Sonuç olarak 2020 yılında plastik sektörümüz miktar bazında üretimini %5,7 ihracatını ise %7,6 arttırmış oldu”.

Özellikle 2020’nin son aylarında başlayan hammadde fiyat artışlarının sektörü olumsuz yönde etkilediğinin altını çizen Benliler sözlerine şöyle devam ediyor: “Küresel tedarik zincirinin bozulması, petrokimya firmalarının ve büyük limanların kapasite düşürülmesi gibi sebeplerle hammadde fiyatları yılın son iki ayında tüm dünyada tırmanmaya başladı.

Öte yandan, küresel çapta yaşanan bu fiyat artışı ülkemizde belli sebeplerle daha sert hissediliyor. Kısa vadede kamu otoritelerinin ithalat maliyetlerini azaltmak için atacağı adımlar yaraları bir nebze olsun sarabilirse de uzun vadeli stratejilerle ülkemizin hammadde tedarik güvenliğini sağlamak esas olmalıdır”.

Yeni normale ilişkin öngörünüz nasıl? soruma ise;

“2021 yılında ihracat artışının yavaşlayacağını öngörüyorum.

İç pazarın toparlanması için doğru adımlar atılmazsa sektörü zor bir dönem bekleyebilir.

Mevcut durumda ilerlenmesi durumunda ise sektör 2021 yılını %2 civarında bir büyüme ile tamamlayacaktır” diyen Kenan Benliler, önümüzdeki dönemde etkilerini artarak göreceğimiz AB yeşil mutabakatı, döngüsel ekonomi ve endüstri 4.0 gibi alanlarda işletmelerin kapasite geliştirmesi gerektiğini söylüyor.