Plastik sektörünün 2022 yılı beklentileri…

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün ile geçtiğimiz hafta plastik sektörünün 2021 yılı performansını değerlendirmiştik.

Bu hafta ise değerli başkan Selçuk Gülsün ile plastik sektörünün 2022 yılı beklentilerini konuştuk.

Sektörün 2022 yılında da ihracat temelli büyümesini sürdüreceğini öngördüklerini belirten Gülsün, “İç pazarın daralması sebebiyle son dönemde sanayicilerimizin ihracat pazarlarına yöneldiğini ve kayıplarını bu yolla telafi ettiklerini gördük. 2022 yılında da bu trendin sürmesini bekliyoruz” dedi.

2021 yılında yaşanan tüm sorunlara rağmen plastik sektörünün güçlü bir büyüme performansı çizdiğinin altını çizen Gülsün, “Hammadde fiyatlarında yaşanan hızlı artış, TL’de yaşanan değer kaybı ve navlun kaynaklı tedarik sorunlarına rağmen sektörümüz 2021 yılında üretimini de ihracatını da arttırmayı bildi.

Bu artışın en büyük etkenlerinden biri de sanayicimizin tedarik zincirinde meydana gelen kırılmaları fırsat olarak görmesi ve ihracat pazarlarında varlığını arttırmasıydı.

2022 yılında da benzer bir tablo ile karşılaşacağımızı ve ihracatın üretim üzerindeki taşıyıcı etkisini sürdüreceğini söyleyebiliriz.

Tabii ki bu süreçte pandeminin ve navlun fiyatlarının seyri de belirleyici rol oynayacak. 2021 yılında navlun fiyatlarının yüksek seyretmesi sebebiyle yakın coğrafyamıza yaptığımız ihracatta avantajlı bir konuma gelmiştik.

Dünya konteyner endeksine baktığımızda yüksek seyrin devam etmekte olduğunu görüyoruz.

Hatta deniz yolu taşımacılığı uzmanlarının yaptığı analizler 2022 yılında fiyatların daha da yükselebileceği yönünde, bu ise her zaman olduğu gibi ülkemiz ve sektörümüz açısından hem riskler hem fırsatlar barındırıyor.

Eğer ki sektörümüz üretim için ihtiyaç duyduğu hammaddeyi yurtiçinden temin edebiliyor olsaydı bu fiyat artışları konusunda daha rahat bir tavır sergiliyor olabilirdik lakin mevcut durum bu olmadığı için sektörümüzün hammadde tedarikinde sorun yaşayabileceği ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Diğer yönüyle bakıldığında ise Asya’dan Avrupa’ya olan ticaret daha maliyetli hale gelecek ve dünyanın en önemli pazarlarından olan AB’ye yakın coğrafyada yer alan ülkelerin ihracat pazar payı hızla artacaktır” dedi.

Navlun fiyatlarının artmasının en negatif etkisinin ise ÜFE ve TÜFE üzerinde görüleceğini dile getiren Gülsün, “2021 yılı itibariyle ülkemiz ithalatının %79,3’ü ara malı yani üretimin ihtiyaç duyduğu hammaddeden kaynaklanıyor.

%13,1 ise makine, ekipman gibi sermaye mallarından oluşuyor.

Bu da açıkça göstermekte ki Türkiye üretim için ithalata ihtiyaç duyan bir ülke.

Bu doğrultuda artan navlun maliyetleri dolaylı yoldan ülkemizde üretilen ürünlerin fiyatlarının artmasına sebep olacak ve bir süredir yaşamakta olduğumuz girdi maliyeti kaynaklı enflasyonun hayatımızdan çıkmasını zorlaştıracak.

Bu kapsamda 2022 yılında iç pazarın daha da daraldığı bir yıl olacağını öngörüyoruz” dedi.

Sanayimizin önündeki en büyük riskin ise öngörülebilirliğin aşınması olduğuna değinen Gülsün, “Gerek yasal düzenlemeler gerek kur hareketlerinde sanayicinin önünü göremediği ve strateji belirleyemediği, bu sebeple de yatırım kararı almaktan çekindiği bir dönemden geçiyoruz.

Son dönemde fiyatlarını kamunun belirlediği elektrik ve doğalgaz gibi girdilerde yaşanan artışların da büyük oranda sanayiciye yansıtılmış olması bir tedirginliğe sebep oluyor.

Özellikle sanayide yaşanan elektrik kesintisi ihracat taahhüdü bulunan işletmeleri çok zor durumda bıraktı.

Bakanlığımız bir mücbir sebep yazısı yayımlayarak sanayicimizin elini güçlendirmeye çalışmış olsa da bu durum ihracat partnerlerimizde bir soru işareti oluşturdu.

Benzer bir durum yaşanması halinde sanayicimizin bin bir emekle kurduğu ihracat bağlantılarının kopma ihtimali de söz konusu olabilir” dedi.

Değerli okurlar PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün’nün Plastik sektörünün geçen yılki performansı ile 2022 yılı beklentilerine ilişkin değerlendirme – öngörülerin sektöre teşvik-destekleri ve stratejileri belirleyenlere ve sektör firmalarımıza yararlı olacağı inancı ile değerli başkan Selçuk Gülsün’e söyleşileri için teşekkür ediyorum…