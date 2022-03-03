Plastikte Geri Dönüşüm ve Döngüsel Ekonomi Çalıştayı plastik sektörü için önemli bir yol haritasıdır

Avrupa’nın 2., dünyanın 7. büyük üreticisi konumundaki plastik sektörümüzdeki firmalar 2021 yılında 15 milyar doların üzerinde ihracat yapılmasını olumlu bulmalarına karşın, bu süreçte ciddi hammadde sıkıntısı ve dünyada devam eden fiyat artışları nedeniyle sürekli olarak zorluklarla karşı karşıya kalmıştır.

2021 yılında plastik hammadde üretiminin 1 milyon tonun biraz üzerinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

Plastik hammadde fiyatlarının artması ve Türkiye’nin plastik hammadde ihtiyacının %85 oranında dışa bağımlı olması göz önüne alındığında rekabetçi üretim olanaklarının arttırılması için büyük maliyet tasarrufu sağlayan geri dönüştürülmüş plastik kullanımının yaygınlaşması zorunluluk hale gelmiş durumda.

Geri dönüştürülmüş plastiğin, otomotivden beyaz eşyaya, ambalajdan tarıma, elektrik-elektronikten tekstil ve inşaata kadar hemen her sektörde kullanılmakta.

Cirosu 1 milyar doları bulan ve 350 bin kişiyi istihdam eden sektörde 1.300 işletme faaliyet gösteriyor. Her yıl 1,1 milyon ton plastik atık geri dönüştürülüyor.

Sektör, yaptığı geri dönüşümle yıllık 1 milyar dolardan fazla ithalatın engellenmesini sağlıyor.

Sektörü yakından izleyen biri olarak Sektörle ilgili derlediğim bilgiler özetle bunlar…

Sektörde geri dönüşümle ilgili bir dizi çalışmalar yapılmakta.

Örneğin, 18-19 Şubat 2022 tarihlerinde İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen “Plastikte Geri Dönüşüm ve Döngüsel Ekonomi Çalıştayı”nı Plastik sektörünün çatı kuruluşu Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) başkanı Ömer Karadeniz’den değerlendirmesini rica ettim.

Başkan Karadeniz; “Çalıştaya PLASFED olarak destek verdik.

Çalıştayın sektörümüz için önemli bir yol haritası olacağı kanaatindeyim. “ Sözleriyle başladığı değerlendirmesine şu sözleriyle devam etti:

“Öncelikle İKMİB Başkanımız Adil Pelister’e, çalıştayda Türkiye’deki plastik sektörünü temsil eden PLASFED üyesi tüm STK’lara ve tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum.

Sektör sorunlarının ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı çok önemli bir organizasyon oldu

Bu verimli çalıştayda ele aldığımız ana konular; plastikte geri dönüşümün geleceği ile sürdürülebilirlik, yeni yasal mevzuatlar, sektördeki gelişmeler ve döngüsel ekonomi oldu.

Konular sınırlı kalmadı tabi ki.

Katılımın ve ilginin yoğun olduğu bu etkinlikte, plastik sektöründe geri dönüşüm alanında yapılan çalışmalar, sektöre yönelik ihracatımızın arttırılması, uluslararası normlar, Ar-Ge ve inovasyon, üretim, kaynağında ayrışma, yenilenebilir enerji gibi konular da ele alındı.

Sektör sorunlarının ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı çok önemli bir organizasyon olması itibariyle toplantı sonrası ortaya çıkacak raporun kamunun gelecek stratejisinin belirlenmesi açısından da önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum.

Bakanlık temsilcilerimizin çalıştayda yer alması çok önemli

Sektörün en önemli sorunlarının başında, plastik hakkındaki olumsuz algılar var.

Plastik, insan yaşamında vazgeçilmez bir ürün gamına sahip olduğu ve hemen hemen tüm sektörlere hitap ettiği için çok önemlidir.

Bugün Türkiye, dünya ile rekabet edecek bir plastik atık işleme kapasitesine sahip durumda.

Plastik geri dönüşüm sektörünün ekonomik büyüklüğünün önümüzdeki 30 yıl boyunca çok daha fazla artacağını öngörüyoruz fakat bu süreçte plastiğe yönelik olumsuz önyargıları ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek çok önemli.

Sektör olarak çalışmalarımız bu doğrultuda sürüyor ama kamu otoritelerin desteği çok önemli. Kamunun etkisi ve desteğiyle bu olumsuz algı ve önyargıları yıkıp, orta ve uzun vadeli sonuçlara yönelik çalışmalar yapmalıyız.

Bu çalışmalarımızın da başarıya ulaşması ve döngüsel ekonomiye tam anlamıyla geçiş için kamu otoritelerimizin yapacağı eylem planı, teşvikler ve yasal düzenlemeler çok önemli.

Çalıştaya, Ticaret Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin katılımı sevindirici bir durum.

Türk plastik sektörü ülke ekonomisine en çok katkı sağlayan sektörlerden biri…

2021 yılında ülkemize ihracat anlamında katkı yapan plastik sektörü, önümüzdeki dönemde de doğrudan ve dolaylı olarak ihracata katkı yapmaya devam edecek.

Plastik sektörünün, kimyanın lokomotif alanlarının başında geldiği ve kimya ihracatında da itici bir güç olduğu çalıştayda da vurgulandı.

2021 yılında kimya alanında en fazla ihracat gerçekleştiren alt sektörlere bakarsak, bunlar plastikler ve mamulleri oldu.

Bu da bize plastik sektörünün küresel ticaretten aldığı payı artırmak için bilinçlendirme ve farkındalığı artırma çalışmalarıyla, plastikte geri dönüşümü artıracak projeleri hayata geçirmenin daha da önem kazandığını gösteriyor.

Önümüzdeki dönemde de plastikler ve mamulleri ihracatındaki büyümenin devam etmesi için çalışmalar yapılacak…

Sonuç olarak, Plastikte Geri Dönüşüm ve Döngüsel Ekonomi Çalıştayı’nda, önümüzdeki dönemde de plastikler ve mamulleri ihracatındaki büyümenin devam etmesi için ülkemizin ihracat rakamlarını daha üst seviyeye yükseltecek çalışmaların yapılacağı kararı alındı.

Dönüşüm alanında atacağımız yeni adımlarla sektördeki katma değeri arttırmak ve döngüsel ekonomi kapsamında atıkların yerinde ayrıştırılmasından, kaynakların mümkün olduğunca geri dönüşümden kazanılmasına yönelik bir plan içinde faaliyetlerin sürdürüleceği üzerine fikir birliğine varıldı.” Sözleriyle PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz Plastikte Geri Dönüşüm ve Döngüsel Ekonomi çalıştayını değerlendirdi…

Çalıştayın, ülkemiz plastik sektörüne, özellikle Plastikte Geri Dönüşüm sektörüne stratejilerin izleneceği yol haritası olacağına inanlardanım.

Emeği geçenleri katkı sunanları kutlamamız gerekiyor…