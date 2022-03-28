Plug-in hybrid?!

Neredeyse tüm “elektriklenen” markaların toplantılarında; PHEV'leri satın alanların araçlarını şarj etmedikleri konuşuluyor… Şarj edilebilir hibrit otomobillerin ekolojik faydaları, sadece sürücülerin bu araçları şarj etmeyi alışkanlık haline getirmeleri durumunda ortaya çıkabileceği, hatırlatılıyor. PHEV’lerin, markaların CO2 ortalamasını azaltmak için son derecede önemli bir teknoloji olduğu ortada. Ancak, bağlantılı araçlardan toplanan verileri inceleyen AB Komisyonu yetkilileri, PHEV'lerin gerçek yakıt tüketimi ve salım değerleriyle açıklanan WLTP verileri arasında uyumsuzluk olduğunu fark edip, WLTP üzerine gerçek yol testi RDE test süreçlerini sıkılaştırıp, daha fazla inceleme yapılmasını istiyor.

Avrupa Birliği, kesin CO2 emisyon rakamlarını hesaplayabilmek için tüm yeni otomobillerin, PHEV'lerdeki elektrik kullanımı da dahil olmak üzere, tüketim verilerinin izlenmesini ve incelenmek üzere saklamasını şart koşuyor.

PHEV'ler, bataryayı benzinli veya dizel içten yanmalı motorla birleştirip, en ekonomik şarj edilmeyen hibritin bile çok altında, teorik olarak CO2 salımını 50 gr/km'nin altına düşürebilmeleri sayesinde bir dizi vergi teşvikiyle satılıyordu.

Ancak, son yapılan çalışmalarda PHEV'ler için resmi test prosedürünün gerçek dünya şartlarından çok uzak olduğu ve teşvikleri sorgulanmaya başlandı.

International Council on Clean Transportation ICCT, soğuk havalarda şarjın daha hızlı tükendiği, emisyonların katlanarak yükseldiği, daha uzun şarj süreleri ve sürüş sırasında daha çabuk boşalan bataryayı şarj etmek için normal motorun daha çok çalışmasının emisyon değerlerini aşırı yükselttiği konusunda uyarıyor. Bunu dikkate alan AB Komisyonu, PHEV testlerini 2025'ten itibaren değiştirmeyi planlıyor. Bu durumda, PHEV'lerin genel emisyonları azaltmak için kullanışlı seçenek olmaktan çıkacağı öngörülüyor.

Şarj edilebilir hibritlerin son zamanlarda özellikle premium veya lüks markaların en çok satılan versiyonları olmasının yanında volüm üreticilerin de özellikle büyük modellerinde bu teknolojiyi öne sürmeleri, emisyonları azaltma hedefl erinde büyük ölçüde güven oluşturmuştu.

Fakat, teşvik mevzuatlarındaki 1 Ocak 2022 değişiklikleriyle PHEV'lerin bir çok Batı ve Kuzey Avrupa ülkesinde vergi indirimlerinin dışında tutulmaya başlanması da, bu teknolojinin popülerliğini bitiriyor. Düşük vergi dilimlerinde kalmak için elektrikli sürüş menzillerini 100 kilometrenin üzerine çıkarmak amacıyla batarya büyütme stratejisine girmek isteyen üreticilerin, öncelikle kullanıcılara PHEV'leri amaçlandığı gibi nasıl düşük emisyonla kullanmaları gerektiğini hatırlatmak için harekete geçmeleri gerekiyor. Yakıt ekonomisi ve şarj etmenin avantajlarını sürücülere sürekli hatırlatan otomatik uyarıları araçlara koymaları bir seçenek olabilir. Bağlantılı şarj istasyonlarında kullanıcıların bonus puanlar kazandırmaları da bir fikir…

Markaların PHEV’ler için equivalent allelectric range EAER olarak adlandırdıkları yeni teklifl eri ise, elektrik modunda normal motor tamamen ayırılmadığı için, emisyonsuz sürüş olarak kabul edilemiyor ve PHEV dünyasında sıfır emisyonun kağıt üstünde yazdığı gibi olmadığını düşündürüyor.

Fakat, tüm bunlar, sadece Avrupa’da konuşulurken, Türkiye’de değişmeye niyeti olamayan çevre ve diğer vergi mevzuatları nedeniyle bizlere çok uzak konular…