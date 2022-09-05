PMI ağustos sonuçları yavaşlamaya işaret ediyor

Geçen Perşembe açıklanan Ağustos ayı verilerine göre Türkiye PMI endeksi 47,4’e yükseldi. Temmuz’a göre kısmi bir iyileşme olsa da, endeks 6 aydır 50’nin altında değer alıyor. Türkiye’de sanayi üretiminin önemli bir bölümü dış pazarlar için, yani ihracat amaçlı olarak yapılıyor. Bu nedenle, Türkiye iç pazarında kendine özgü bir daralma yoksa, hedef pazarlarımızın PMI değerleri ile Türkiye’nin PMI değerleri arasında bir paralellik vardır. Bunu ölçmek için kullanılan ihracat iklimi endeksi Temmuz’da 50’ye gerilemişti. Ağustos verisi önümüzdeki günlerde açıklanınca muhtemelen bunun biraz altında bir değer göreceğiz. Zira en büyük ticari partnerimiz olan Avrupa’da PMI endeksleri son 2-3 yıl en düşük düzeyine indi.

PMI alt göstergeleri, daralmanın en sert yaşandığı sektörün tekstil olduğunu gösterdi. Uzunca bir süredir tekstil ve giyim sektörleri, diğer sektörlerden daha zayıf bir performans gösteriyor. Ağustos ayında bu durum devam etti. PMI göstergeleri artan sektörler ise kara ve deniz taşıtları ile makine ve metal üretimi sektörleri oldu.

Toplam yeni siparişlerin arttığı tek sektör kara ve deniz taşıtları olurken, diğer tüm sektörlerde siparişler azalmaya devam etti. İhracat siparişleri tarafında ise sadece gıda sektörü 50’nin üzerinde değer alırken, diğer 9 sektörde daralma bölgesinde kaldı. Gıda sektöründe 51,7 olan endeks ise son ayların en düşük seviyesine indi. Tekstil ve ana metal, ihracat siparişlerinin en hızlı daraldığı sektörler oldu.

Bugün Ağustos Enflasyonu Açıklanıyor Haftaya TÜİK’in açıklayacağı Ağustos enflasyonu ile başlıyoruz. Temmuz’da ÜFE’de yüzde 144,6, TÜFE’de 79,6’ı gören enflasyonun bu hafta bir miktar daha hız kazanması olası. Geçen hafta açıklanan İTO enflasyonu önceki aya göre cüz’i bir artış göstermişti. Ancak burada önemli noktalardan biri yıllardır paralel hareket eden İTO ve TÜİK verilerinin son dönemde ayrışmaya başlamış olması.

TÜİK uzun süredir enflasyon verileri nedeniyle eleştiriliyor. Eleştiri konularından biri de bu iki veri arasındaki ayrışma. Ağustos fi yat artış hızında fazla değişim olan bir ay olmadı. Ancak Eylül öyle olacak gibi. Ayın ilk günü önce elektriğe sonrada doğalgaza yapılan zamlar sırayla tüm sektörlerde fi yat artışı olacağını gösteriyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerden itibaren fi yatlarda yeni bir ivmelenme başlayabilir.