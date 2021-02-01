PMI’da erken bahar

Az önce İSO tarafından açıklanan Ocak ayı PMI verisi 54,4 ile Temmuz’dan bu yana en iyi değerine ulaştı. Son aylarda hafifçe gerileyen endeks, bugünkü artışı ile 50’nin altına inme olasılığını kısa vadede önemli ölçüde erteledi.

Türkiye PMI verisi geçen Haziran’dan bu yana 50’nin üzerinde değerler alıyor ve büyümeye işaret ediyor. Bugünkü veri 2021 yılına sanayi alanında ciddi bir büyüme potansiyeli ile başladığımızı gösteriyor.

Endeksin en güçlü olduğu sektörler Ana metal sanayi (57,2), kara ve deniz taşıtları sanayi (56,7), kimya ve plastik sanayi (55,7), tekstil sanayi (55,2), metalik olmayan mineraller (54,5), makine ve metaller (54,2). Buna karşılık giyim, ağaç ve kağıt ürünleri ile elektronik ürünlerde endeks 50’nin altında.

Bu sene ihracatta geçen yıla göre çok daha iyi bir performans görmeyi bekliyoruz. Bu, PMI’yı yukarı taşıyacak bir faktör. Karşı taraftan, iç piyasada daha sakin ve durgun bir döneme giriyoruz. Önümüzdeki aylarda endeksin ne yönde hareket edeceği, hangi etkinin ağır basacağına bağlı olacak.

Markiteconomics verilerine göre Ocak ayına ait diğer ülke verileri karışık bir resim veriyor. Avusturya, ABD ve Güney Kore güçlü canlanma işaretleri verirken, Çin ve İngiltere’de endeks 7 ayın en düşük düzeyine indi.

Küresel açıdan orta vadeli trend büyüme yönünde. Bununla birlikte, toplu bir hareketten uzak; bölge ve ülkelerin performanslarının ayrıştığı bir döneme girdik.