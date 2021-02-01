PMI’da yavaşlama, ihracatta hızlanma dönemi

Ekonomimiz 3. çeyrekten sonra 4. çeyrekte de büyüme penceresinde pozitif bir resim çizdi. Büyüme verileri açıklandığında bunu göreceğiz. Ancak reel faizin negatife indiği ve kredi büyüme hızının sıçradığı bu büyümenin, yüksek cari açık ve döviz rezervlerinde hızlı azalma gibi iki kritik sonucu olduğu için sürdürülebilir olmayan bu sürecin sonuna geldik.

Son aylarda büyümede yavaşlama işaretleri var. Geçen hafta açıklanan güven endeksleri de verdikleri karışık sinyaller ile bunu teyit etti. Tüketici güveni ile hizmet sektörü güveninde artış, reel sektör, perakende ve inşaat sektörü güven endekslerinde ise azalış oldu.

Bu sabah büyüme için kritik olan bir veri ile haftaya başlıyoruz. İstanbul Sanayi Odası satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ocak ayı sonuçlarını açıklayacak. Endeks geçen Nisan’da 33,4’e inerek tüm zamanların en düşük değerini görmüş; ardından peş peşe yükselerek Temmuz ayında 56,9 ile zirveye çıkmıştı.

Son açıklanan veri aralık ayına ait. 50,8 olan Aralık değeri, son 7 ayın en düşük düzeyi. Her ne kadar eşik değer olan 50’nin üzerinde kalmaya devam etse de; son aylarda devam etmekte olan aşağı yönlü eğilim yeniden 50’nin altına inebileceğimize yönelik kuşku yaratıyor.

Biliyorsunuz PMI verisi, sanayi üretimi ve dolaylı olarak büyümenin de öncü göstergesi. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte çok iyi bir performans gösteren sanayi üretimi ve düşük faizli bol kredi ile beslenen tüketim harcamaları Türkiye’yi 2020 yılını büyümeyle kapatan ender ülkelerden biri yapmıştı.

2021 hem dünya ekonomisi hem Türkiye ekonomisi için bir toparlanma yılı olacak. Ancak bu toparlanmanın sert ve hızlı bir toparlanma olmasını beklememek gerekir. Kaldı ki; Merkez Bankası’nın uyguladığı sıkı para politikası, tahribatı düzeltmek için, yılın en azından ilk yarısında faizlerin yüksek kalmaya devam edeceğini gösteriyor. Geçen hafta TCMB Başkanı Ağbal’ın konuşması da bunu teyit etti. Bu nedenle önümüzdeki aylarda PMI verisinde çok olumlu bir seyir göremeyebiliriz. Bugün aynı zamanda Ticaret Bakanlığı tarafından Ocak ayı geçici dış ticaret verileri açıklanacak. Son aylarda ithalatın ihracattan daha hızlı arttığı bir süreç yaşamıştık. Ancak 2021’de genel olarak ihracat çok daha iyi bir performans gösterecek. Ocak-Şubat dönemi yüksek ithalat artışının yavaşlamaya, düşük ihracat artışının (baz etkisinin de devreye girmesi ile) hızlanmaya başlayacağı bir süreç olabilir. Son olarak Çarşamba sabah açıklanacak olan TÜFE, yıla nasıl bir başlangıç yapılacağını, 2021’e bırakılan bazı zamların enflasyonu nasıl etkileyeceğini, faiz artışının sonuç vermeye başlayıp başlamadığını gösterecek. Veri PPK’nın sonraki hamleleri için kritik bir değere sahip.

YURTİÇİ

Pazartesi 10:00 Ocak ayı geçici dış ticaret verileri

Pazartesi 10:00 Ocak ayı PMI

Çarşamba 10:00 Ocak ayı TÜFE

Perşembe 10:00 2020 yılı ülke nüfusu

YURT DIŞI

Pazartesi gün boyu: PMI verileri

Salı 13: Euro Bölgesi 4. çeyrek büyüme