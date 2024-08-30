Podolski’den Türk dönerine ‘akıllı’ yatırım
Türk ortakları Metin Dağ ve Sedat Dağ ile birlikte Mangal x LP10 adıyla 2018’de ilk döner restoranını Köln’de açan Podolski, döneri farklı bir boyuta taşımaya hazırlanıyor. Alman yapay zekâ robot şirketi Circus’un Mangal ile yaptığı anlaşmayla 2 bin adet CA-1 robotu sağlanacak.
Alman futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli isimlerden biri Lukas Podolski. Bayern Münih, Arsenal, İnter gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin ardından Galatasaray ile Türkiye’ye gelen Podolski, jübilesinin ardından Türk mutfağına hızlı bir giriş yaptı. Türk ortakları Metin Dağ ve Sedat Dağ ile birlikte Mangal x LP10 adıyla 2018’de ilk döner restoranını Köln’de açan Podolski’nin şu anda 20’den fazla şehirde 40’ın üzerinde restoranı bulunuyor.
Türk ortaklarıyla oluşturduğu başarılı iş birliğini teknolojiyle ile buluşturmaya hazırlanan Podolski, döneri farklı bir boyuta taşımaya hazırlanıyor. Mangal, bunun için de Almanya’nın ünlü şirketlerinden Circus Group ile önemli bir anlaşma imzaladı. Alman yapay zeka robot şirketi Circus’un Mangal ile yaptığı anlaşmayla 2 bin adet CA-1 robotu sağlanacak. Otonom robot teknolojisi, gelecek yıl Köln ve Düsseldorf bölgelerindeki şubelerde hizmet vermeye başlayacak. Robotların bin 800’ü Almanya’da, 800’ü ise Polonya’da bulunacak. Yani bir anlamda Podolski ve Türk ortakları, Mangal’ı Polonya’ya açacak.
Dünyanın ilk otonom franchise konsepti
Anlaşmayla dünyanın ilk tam otonom gıda franchise konseptiyle fast food endüstrisini en son teknolojiyle dönüştürmeyi hedefleyen bu anlaşma, her iki şirket için de önemli bir kilometre taşı olacak. Amaçlanan iş birliği başarılı bir şekilde uygulanırsa, Circus’un yalnızca donanım satışlarından birkaç yıl içinde kümülatif satış potansiyeli 400 milyon euro civarında olacak.
Bu iş birliği, Mangal’ın tamamen otonom mağazalar işletmesini ve dünyadaki ilk tamamen otonom gıda franchise’ı olmasını sağlamayı amaçlıyor. Circus’un internet sitesinden duyurulan anlaşmayla ilgili konuşan Mangal x LP10 Döner’in kurucularından ve genel müdürü olan Metin Dağ, “Piyasayı araştırdık ve Circus’un CA-1’i ile en gelişmiş çözüme karar verdik. Artık tamamen otonom kebap dükkanlarının kullanıma sunulmasıyla fast food’un geleceğini şekillendirmek üzere Circus Group ile birlikte çalışacağız. Mangal x LP10 olarak amacımız, her zaman en yüksek kalitede otantik Türk lezzetlerini sunmak olmuştur. Circus Group’un son teknoloji ürünü yapay zekâ robotlarını entegre ederek, yalnızca mutfak tekliflerimize sadık kalmıyoruz, aynı zamanda konaklama endüstrisinde yenilik için yeni bir standart belirliyoruz” dedi.
Türk mutfağına robotik çözümler
Circus Group’un kurucusu ve CEO’su Nikolas Bullwinkel ise “Gıda franchise sektöründeki ilk küresel müşterimiz olan Mangal x LP10 Döner, taze yemek üretiminde ölçeklenebilir robotik çözümler vizyonumuzu paylaşıyor ve Türk mutfağını yeniden tanımlama konusundaki kararlılıkları, hedeflerimiz ile mükemmel bir şekilde örtüşüyor” diye konuştu.
Haziran ayında Almanya’da düzenlenen Euro 2024 maçları için Köln’e gittiğimde de Podolski ve Türk ortaklarının açtığı Mangal’ın bir restoranının içini görme şansım olmuştu. Zincirin diğer şubeleriyle aynı konsepti yaratması, markalaşma sürecinin de başarılı olduğunu gösteriyordu. Türkiye’de ne yazık ki Türk mutfağı hem kurumsal olarak zincirleşemiyor hem de markalaşamıyor. Bunu Alman futbolunun efsane bir ismiyle birlikte Almanya’da Türk yatırımcılar başarıyor. Hem de teknolojiyle el ele vererek, dünyada bir ilki başararak.