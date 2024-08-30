Podolski’den Türk dönerine ‘akıllı’ yatırım

Türk ortakları Metin Dağ ve Sedat Dağ ile birlikte Mangal x LP10 adıyla 2018’de ilk döner restoranını Köln’de açan Podolski, döneri farklı bir boyuta taşımaya hazırlanıyor. Alman yapay zekâ robot şirketi Circus’un Mangal ile yaptığı anlaşmayla 2 bin adet CA-1 robotu sağlanacak.

Alman futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en önemli isimlerden biri Lukas Podolski. Bayern Münih, Arsenal, İnter gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin ardın­dan Galatasaray ile Türkiye’ye gelen Podolski, jübilesinin ar­dından Türk mutfağına hızlı bir giriş yaptı. Türk ortakları Me­tin Dağ ve Sedat Dağ ile birlikte Mangal x LP10 adıyla 2018’de ilk döner restoranını Köln’de açan Podolski’nin şu anda 20’den faz­la şehirde 40’ın üzerinde resto­ranı bulunuyor.

Türk ortaklarıyla oluşturdu­ğu başarılı iş birliğini teknolo­jiyle ile buluşturmaya hazırla­nan Podolski, döneri farklı bir boyuta taşımaya hazırlanıyor. Mangal, bunun için de Alman­ya’nın ünlü şirketlerinden Cir­cus Group ile önemli bir an­laşma imzaladı. Alman yapay zeka robot şirketi Circus’un Mangal ile yaptığı anlaşmay­la 2 bin adet CA-1 robotu sağla­nacak. Otonom robot teknoloji­si, gelecek yıl Köln ve Düsseldorf bölgelerindeki şubelerde hizmet vermeye başlayacak. Robotların bin 800’ü Almanya’da, 800’ü ise Polonya’da bulunacak. Yani bir anlamda Podolski ve Türk ortak­ları, Mangal’ı Polonya’ya açacak.

Dünyanın ilk otonom franchise konsepti

Anlaşmayla dünyanın ilk tam otonom gıda franchise konsep­tiyle fast food endüstrisini en son teknolojiyle dönüştürmeyi he­defleyen bu anlaşma, her iki şir­ket için de önemli bir kilometre taşı olacak. Amaçlanan iş birliği başarılı bir şekilde uygulanırsa, Circus’un yalnızca donanım sa­tışlarından birkaç yıl içinde kü­mülatif satış potansiyeli 400 mil­yon euro civarında olacak.

Bu iş birliği, Mangal’ın tama­men otonom mağazalar işletme­sini ve dünyadaki ilk tamamen otonom gıda franchise’ı olmasını sağlamayı amaçlıyor. Circus’un internet sitesinden duyurulan anlaşmayla ilgili konuşan Man­gal x LP10 Döner’in kurucuların­dan ve genel müdürü olan Metin Dağ, “Piyasayı araştırdık ve Cir­cus’un CA-1’i ile en gelişmiş çö­züme karar verdik. Artık tama­men otonom kebap dükkanları­nın kullanıma sunulmasıyla fast food’un geleceğini şekillendir­mek üzere Circus Group ile bir­likte çalışacağız. Mangal x LP10 olarak amacımız, her zaman en yüksek kalitede otantik Türk lez­zetlerini sunmak olmuştur. Cir­cus Group’un son teknoloji ürü­nü yapay zekâ robotlarını en­tegre ederek, yalnızca mutfak tekliflerimize sadık kalmıyoruz, aynı zamanda konaklama en­düstrisinde yenilik için yeni bir standart belirliyoruz” dedi.

Türk mutfağına robotik çözümler

Circus Group’un kurucusu ve CEO’su Nikolas Bullwinkel ise “Gıda franchise sektöründeki ilk küresel müşterimiz olan Mangal x LP10 Döner, taze yemek üreti­minde ölçeklenebilir robotik çö­zümler vizyonumuzu paylaşıyor ve Türk mutfağını yeniden tanım­lama konusundaki kararlılıkları, hedeflerimiz ile mükemmel bir şekilde örtüşüyor” diye konuştu.

Haziran ayında Almanya’da dü­zenlenen Euro 2024 maçları için Köln’e gittiğimde de Podolski ve Türk ortaklarının açtığı Man­gal’ın bir restoranının içini görme şansım olmuştu. Zincirin diğer şubeleriyle aynı konsepti yarat­ması, markalaşma sürecinin de başarılı olduğunu gösteriyordu. Türkiye’de ne yazık ki Türk mut­fağı hem kurumsal olarak zincir­leşemiyor hem de markalaşamı­yor. Bunu Alman futbolunun efsa­ne bir ismiyle birlikte Almanya’da Türk yatırımcılar başarıyor. Hem de teknolojiyle el ele vererek, dün­yada bir ilki başararak.