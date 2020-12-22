Polisan bizim üvey kardeşimiz, annem için de kuma gibiydi

10 yıl önce, Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürlüğü görevini yürüttüğüm günlerdi. Polisan’ın kurucusu Necmettin Bitlis, Malatya Eğitim Vakfı (MEV) için buluştuğumuz bir gün koluma girdi:

- Hayatım hikayemin, Polisan’ın öyküsünün yazılmasını istiyorum. Bunu sen yapmalısın.

İlk yanıtım şu oldu:

- Necmettin Bey, şu anda Hürriyet Ekonomi Müdürüyüm. Bu görevdeyken böyle bir kitabı yazmam doğru olmaz.

Aradan bir süre geçti, bir başka toplantıda karşılaştık:

- Bir akşam Bebek’teki evimde buluşalım. Kitap konusunu görüşelim.

Evde buluştuk, birlikte Malatya yemeklerini yedik. Çay-kahve içerken kitap konusunu açtı. Necmettin Bey çok ısrar edince, şu çözümü ürettim:

- Necmettin Bey, ben size güvendiğim bir gazeteci arkadaş bulayım. Öncelikle sizinle uzun sohbetler yapıp, anlattıklarınızı aynen yazıya döksün. Elinizde en azından sizin anlattıklarınızı içeren bir doküman olur.

Hürriyet Ekonomi Servisi’nde uzun süre birlikte çalıştığımız, o günlerde de işten ayrılmış olan Nurten Erk Tosuner’le konuştum. Nurten, sık seyehatleri arasında yakaladıkça Necmettin Bey’le konuştu.

Buluşmalar seyahatler nedeniyle kesintiye uğradığı için Nurten, 120 sayfalık sohbet notlarını 1 yılda toparlayabildi. Notları Necmettin Bey’e teslim etti.

Uzunca bir süre sonra karşılaştığımızda kitap konusunu yeniden gündeme getirdi:

- Nurten Hanım’ın hazırladığı notları bizim çocuklar ve Selahattin Bitlis’le (kuzeni) gözden geçirdik. Bazı bölümlerin kitapta kullanılmasına karşı çıktılar. Ben de kitap işinden vazgeçtim.

Necmettin Bitlis, 23 Ekim 2017’de vefat etti. Malatya Eğitim Vakfı’nda yönetim kurulunda görev yaptığımız oğlu Emin Bitlis, geçen yıl Necmettin Bey’in bıraktığı notlardan söz etti:

- Babam Selahattin Abi’ye (Bitlis) epey notlar bırakmış. Biliyorsunuz Selahattin Abi de hasta. Notları bana teslim etti.

Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Bitlis, bir süre sonra Malatya Eğitim Vakfı’ndaki yönetim kurulu toplantısı için buluştuğumuzda Necmettin Bey’in notlarını anımsatıp, ekledi:

- Nuri Çolakoğlu aile dostumuzdur. Notları Nuri Bey’e teslim ettim. Kitap işini üstlendi.

Hazırlanan notların değerlendirilecek olmasına sevindim:

- Nuri Abi meslek büyüğüm. Kitap konusunda en doğru adres olmuş.

Derken geçen hafta içinde kitap elime ulaştı:

- Her Şey Hayal Etmekle Başlar Necmettin Bitlis ve Polisan’ın Hikayesi

Emin Bitlis’in yazdığı “Önsöz” de şu cümle dikkatimi çekti:

- Polisan bizim üvey kardeşimiz, rahmetli annemin de kuması idi…

Emin Bitlis, bu cümleyi pekiştiren şu noktanın altını çizdi:

- Necmettin Bey, yaşamının her döneminde işiyle yatıp kalkmış, ilerleyen yaşlarında bile her gün işine gitmiş, işleriyle yakından ilgilenmiştir.

İyi ki Selahattin Abi, Necmettin Bey’in notlarını korumuş, onları Emin Bitlis’e vermiş…

Yoksa, “Her Şey Hayal Etmekle Başlar”mıydı?

Söz verdim, Bakü'de 25 dönüm arsa alacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde Azerbaycan’a gerçekleştirdiği bir ziyarete eşlik eden iş insanları arasında Polisan’ın kurucusu Necmettin Bitlis de yer aldı.

Necmettin Bitlis, seyahatten döner dönmez Polisan’da görevli çocuklarını, yeğenlerini ve yöneticileri topladı:

- Ben Bakü'de 25 dönüm bir arazi satın almaya söz verdim, o araziyi alıyoruz.

Emin Bitlis, babasını frenlemeye çalıştı:

- Baba, dur biraz...

Azerbaycan’da iş yapma konusundaki sıkıntıları ortaya koydu:

- Azerbaycan'a 4-5 yıldır boya ihracatı yapıyoruz. Ancak, gümrük geçişlerinde birçok sorun yaşanıyor, kamyon başına ciddi meblağlar ödüyoruz. Buna rağmen pazar payımız yüzde 15'i buldu.

Necmettin Bitlis, başta Emin Bitlis olmak üzere toplantıda Bakü’deki arsa alımına karşı çıkanları dinlemedi. Sözünü ettiği arsayı satın aldı ve yatırım kararı da verdi:

- Orada bir boya fabrikası kuracağız. Ortaklar da çok doğru adamlar.

Emin Bitlis, yatırım konusunda tereddütlüydü:

- Baba, iyice inceleyelim, sonra karar verelim.

Necmettin Bitlis, kestirip attı:

- Ne demek? Bakü'de o fabrika yapılacak.

Bakü’de çoğunluk hissesi Polisan’da olmak üzere 5 milyon dolarlık yatırımla fabrika kuruldu. Bundan sonrasını Emin Bitlis’ten dinleyelim:

- İki yıl geçti. Fabrika iyi çalışırken sorunlar yaşanmaya başlandı. Gördük ki ortaklarda, fabrikada çalışanlarda bize uygun iş disiplini yok. Babam sıkıntıları çözmek için ilgili bakanlarımızdan yardım istedi, yine çözüm bulamadık.

Sonunda ortaklarla aralarında kavga çıktığını belirtti:

- Sonunda ortaklara, "Hiç olmazsa paramızı verin, biz buradan çıkalım” dedik. 3 milyon dolar ödediler.

Emin Bitlis, Polisan’ın Azerbaycan macerasını, "Necmettin Bitlis ve Polisan’ın Hikayesi”ni içeren "Her Şey Hayal Etmekle Başlar” kitabında anlattı.

Bu örnek, bir şirketi kurup ciddi büyüklüklere ulaştıran patron da olsa, "ortak akıl”la karar almadığında hata yapabileceğini ortaya koyuyor değil mi?

Kocaelispor’a bir kuruş vermem

BİR gün dönemin Kocaeli Valisi, Polisan’ın kurucusu Necmettin Bitlis’i ziyarete gitti. Vali, Kocaelispor’a destek konusunu açtı:

- Necmettin Bey, Kocaelispor’a kaç para vereceksiniz?

Necmettin Bitlis, kestirip attı:

- Vali Bey, ben Kocaelispor’a bir kuruş vermem. Futbol, dipsiz kuyu gibi.

Ardından spora yaklaşımını paylaştı:

- Vali Bey, ben okul yaptırdım. Şimdi size maddi destek vereyim, okulumuzda kız voleybol takımı kurun.

Sonra şu mesajı verdi:

- Bundan sonra amatör sporlara para harcayacağım.