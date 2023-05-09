Polisan, ‘komşu’daki tesisle Avrupa’nın en büyüğü olacak
Doğuş Grubu, Koç Holding, Eren Holding ile birlikte Yunanistan’ın en büyük yatırımcılarından biri Polisan Holding... Yunanistan’da 10 yıl önce yaklaşık 10 milyon euroya tesis satın alarak ülkedeki ilk büyük Türk sanayi yatırımına imza atan Polisan Holding, hedefini geri dönüştürülmüş pet şişede (r-pet) Avrupa liderliğine çevirdi. Polisan Hellas olarak faaliyet gösteren Türk şirketi, Yunanistan’ın hatta Balkanların tek r-pet üreticisi. Şirketin, Volos kentinde düzenlediği basın toplantısında bilgi veren Polisan Hellas Ülke Müdürü ve holdingin 3’üncü kuşak temsilcisi Cenk Bitlis, “Bu tesisi 2013 yılında satın aldık. Avrupa’nın en modern tesislerinden biriydi ve hâlâ da öyle. Şimdi hedefimiz yeni yatırımlarla gücümüzü artırmak” dedi.
75 bin metrekarelik alana kurulu tesiste yıllık üretim kapasitelerinin 84 bin tona ulaştığını, bunun 5 bin 400 tonunu preform yani pet şişe üretiminin oluşturduğunu ifade eden Cenk Bitlis, “Yılda 200 milyon adetten fazla preform üretebiliyoruz. Bu rakamla Yunanistan pazarının yüzde 70-75’lik ihtiyacını biz karşılıyoruz. Geri kalan satışı da Avrupa’nın farklı ülkeleri karşılıyor” diye konuştu.
Polisan Hellas’ın 2019’da geri dönüştürülmüş pet granül satışlarına başladığını hatırlatan Cenk Bitlis, tesisin kapasitesini ve üretimini çeşitlendirdiklerini vurguladı. Bitlis, “2021’de r-Pet preform üretimine geçtik. Bu yıl 4 milyon Euro yani yaklaşık 90 milyon liralık yatırım yapmaya karar verdik. Bu yatırım çalışmalarıyla pet pazarının stratejik oyuncularından biri haline gelmeyi amaçlıyoruz. Çünkü AB Yeşil Mutabakat çerçevesinde 2025 yılına kadar yüzde 25, 2030’a kadar yüzde 30 olacak şekilde r-pet kullanımını zorunlu hale getirdi. Ürettiğimiz ürünler, bu açıdan Polisan Hellas’a yeni fırsat kapıları açıyor” dedi.
Küresel pazar 9.4 milyar dolar
Pandemi süreci ve Çin’in kapanma kararı Avrupa’da pet ihtiyacında Polisan’ın yatırım kararının bölge için önemine sahne oldu. Bitlis, “Aynı ürünü Çin’den 2 ayda temin edebilecek olan Avrupa ülkeleri Polisan’dan ise 2 günde temin edebiliyoruz. Yunan pazarına ise bir gün içerisinde teslim ediliyor” diye konuştu. Bitlis’in verdiği bilgilere göre geçen yıl Avrupa’da 1,8 milyon ton pet kullanıldı. Bu rakamın 2025’te 2,78 milyon tona, 2029’ta ise 3,23 milyon tona çıkması bekleniyor. 2021’de 9,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan global geri dönüştürülmüş pet pazarının 2030’a kadar yıllık ortalama yüzde 7,4 büyümesinin beklendiğini hatırlatan Bitlis, geri dönüştürülmüş pet granül alanında bölgesel iş ortaklıkları kurma hedeflerinin de bulunduğunu söyledi. Coca-Cola, Nestle, Alpla, Resilux gibi şirketlerin aralarında bulunduğu güçlü bir müşteri portföyüne sahip olduklarını anlatan Bitlis, özellikle r-Pet ile preform tabanlı ürünleri sayesinde Avrupa ve Balkanların en önemli tedarikçisi olmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.
Deprem sonra için 35 bin ton boya talebi
Polisan Holding CEO’su Mehmet Hacıkamiloğlu, şirketlerinin kimya, boya, liman işletmeciliği ve gayrimenkul alanlarında da faaliyet gösterdiğini dile getirdi. 6 Şubat’ta yaşanan deprem sonrası TOKİ’nin kendileri gibi alanında önde olan firmalarla toplantılar yaptığını belirten Hacıkamiloğlu, özellikle boyaya yönelik görüşmeler olduğunu vurguladı. Hacıkamiloğlu, ‘‘TOKİ’nin yapacağı konutlar için ihtiyaç duyulan 35 bin ton boyanın karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Türkiye’de yıllık 600 bin ton boya tüketiliyor. 35 bin tonu çok rahat karşılarız’’ diye konuştu. 35 bin tonun sadece TOKİ’nin yapacağı konutlar için olduğunu, bunun yanı sıra özel sektörün yapacağı konutlar da bulunduğunu ifade eden Hacıkamiloğlu, “Öte yandan büyük şehirlere yapılan göç dalgası ve kentsel dönüşüm var. Bu nedenle inşaat sektörüne yönelik üretim yapan firmaların satışları 2 yıl iyi olacak” dedi.