Politika faizi önemsizleşti piyasalar FED’i fiyatlıyor

TCMB’nin faiz kararı perşembe günü açıklandı. Yılın üçüncü faiz toplantısında, Merkez Bankası politika faizini %14'te sabit tuttu. Piyasa beklentisi TCMB'nin değişikliğe gitmeyerek politika faizini sabit tutması yönündeydi. Nitekim öyle oldu ve piyasa yeni bir sürpriz yaşamadı.

TÜFE+TEFE ORTALAMASI %80, FAİZ %14

Tüketici fiyatlarındaki artış %54,44, Üretici fiyatlarındaki artış %105,01, politika faizi ise %14. Ortalama %80’in bulunduğu bir enflasyon ortamında %14 olan politika faizi; TL enstrümanlar dışındaki tüm varlıkları değerli kılıyor. Piyasa artık TCMB’ye değil FED’e bakıyor.

DÜNYADA PARA SIKILAŞIYOR

Kürede salgın döneminde yayılan paralar şimdi toplanıyor. FED 6 yıl aradan sonra ilk kez faiz arttırdı ve 25 baz puan tırmandırdı. Ancak bunu gerçekleştirmeden önce yaklaşık 1,5 yıl boyunca bunun iletişimini yaptı. Piyasaları hazırladı. Politika faizini 0,25-0,50 aralığına yükselten FED yılın geri kalanı için de 6 faiz artışı yönünde sinyal verdi.

İKİ SORU İKİ CEVAP

TCMB’nin faiz kararı yatırımcılar için ne ifade ediyor?

Negatif reel faiz döneminde yatırımcıların korunma önlemlerine devam etmesi gerektiğini gösteriyor. Hemen her kesimde verimlilik artmak zorunda… Birikimler güvenli limanlarda toplanacaktır. Öte yandan döviz getirici adımlar atılmalı.

Dolar kuru hangi aralıkta hareket eder?

Dolar kuru TCMB’nin %14’lük faiz oranı ile 13-14 bandında hareket ediyordu. Şimdi FED 0,25 faiz artırdı ve faiz artış mesajı verdi. Kur bir üst banda dengelenmeye çalışacaktır. Bu da yeni tabanın 15’ler olmasına neden olacaktır.

NOT

ÜLKEMİZİN DÖVİZ KAYNAKLARINI CANLANDIRMALI

Salgın süreci ve ardından savaş… Kâbuslar birer birer üzerimize gelirken seçim süreci ve enflasyon da cabası… Bir yanda negatif faiz, bir yanda yüksek enflasyon... Ülkemizin döviz kaynaklarını artırıcı faaliyetleri desteklemeli, katma değeri her alanda yükseltmeliyiz.

Evet; sorunlar var. Evet; riskler var. Ancak bununla mücadele üzerine yoğunlaşıldığının mesajı dahi döviz kaynaklarının güçlenmesi için bir adımdır. Sorunlar vardır. Çözülmezse birikirler. En kötüsü de sorunu kabul etmemek, görmezden gelmek, inkâr etmek ve başkasını suçlamak. Oysa çare, sorunu kabul edip, kapsayıcı çözüm üretmektir. İnsan beyni bunun için tasarlanmıştır. Yeter ki aklını kullan…