Politika faizi ve piyasa faizi arasındaki uyumsuzluk

Ekonomik veriler açısından sade bir hafta olsa da; piyasalardaki hareketlilik anlamında hiç yaşanmamış bir dönemden geçtik. Geçen haftanın anormal hareketliliğinin ardından daha sakin bir haftaya başlıyoruz. Bu hafta da dalga boyu küçülerek volatilitenin devam ettiğini göreceğiz.

Dövize müdahale, kur korumalı TL mevduatı uygulaması ve yüzde 40’a yakın düşen döviz kurları gündemi doldururken, gözden kaçmış olabileceğini düşündüğüm bir durumu sizle paylaşmak istedim.

Biliyorsunuz 23 Eylül’den beri Merkez Bankası, politika faizinde indirim yapıyor. Politika faizi yüzde 19’dan yüzde 14’e indi. 5 puanlık indirime rağmen, 17 Aralık tarihli TCMB verilerine göre, mevduat faizi 2,5 puan geriledi. Konut kredisi faizleri 0,6 puan, ticari kredi faizleri 0,7 puan düştü. İhtiyaç ve taşıt kredi faizlerinde ise sırayla 2 ve 1,1 puanlık artış yaşandı. Aşağıdaki grafikte görmediğiniz devlet tahvili faizlerinde ise vadeye göre değişen 3-4 puanlık artışlar var. Yani piyasa faizleri ile politika faizi arasında henüz bir uyum göremiyoruz. Hatta terse hareket edenler var.

Dikkat ederseniz grafikte, kurlarda ani düşüş yaşanan geçen haftaki veriler (henüz açıklanmadığı için) yok. Ancak pek çok banka mevduat faizlerinde artış yapmaya başladı. 32 gün vadeye yüzde 21’e ulaşan mevduat faizi teklifleri var. Yani mevduat faizinde de yön yukarı döndü.

Geçen haftanın en önemli verisi tüketici güveniydi. Rekor düşük seviyede olan endeks, aralıkta beklendiği gibi daha da gerileyerek 68,9’a indi. Alt endeksler bazında durum ise şöyle: Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Aralık ayında %3,6 azalarak 54,1’e, Gelecek 12 aylık hanenin maddi durum beklentisi yüzde 5,3 azalarak 65,2’ye Gelecek 12 aylık genel ekonomik durum beklentisi yüzde 2,2 azalarak 66,7’ye,

Dayanıklı tüketim malı alma düşüncesi yüzde 1,9 azalarak 89,6’ya indi. Veri takviminde bu hafta sektörel güven, reel kesim güven ve ekonomik güven endeksleri var. Genel olarak bunlarda da yukarı yönlü hareketler beklemek zor. Dışarıda Noel tatili nedeniyle önemli bir gelişme beklenmiyor.

2021’i bu verilerle tamamlıyoruz. Hakikaten zor bir yıldı. 2022’nin daha iyi bir ekonomik ortam getirmesini dilerim.