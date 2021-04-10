Zafer ÖZCİVAN

Bankalar, para ihtiyaçları olduğu zaman Merkez Bankası’ndan para alırlar ve bunun karşılığında bir bedel öderler. İşte bu aldıkları paranın geri ödemesinin bedeli nominal faiz olarak adlandırılır. Bankalar, Merkez Bankası’ndan aldıkları parayı çeşitli sektörlere kredi vererek, kazanç elde edeceklerdir.

İşte ülkedeki kredi faiz oranı da sektörlere verilen kredim maliyetidir. Türkiye’de politika faiz oranı %19 ile Avrupa’da birinci dünyada ise yedinci sırada bulunuyor. Merkez Bankası Başkanlığı’nın değiştirilmesiyle başlayan dövizin tırmanışı da bir nebze olsun duraklamış gözüküyor. Ancak yeni merkez bankası başkanı da faizlerin düşeceği yönünde bir açıklaması yok. Avrupa’da faiz oranları 0,1 seviyelerinde seyrediyor.

Faizlerin yüksek olmasına rağmen ülkemizde kredi kullanımı da çoğalmaktadır. Merkez Bankası’nın 200 baz puanlık faiz artırımından sonra ihtiyaç kredisi ortalama %22.32den 23,55 e yükselmesine rağmen ihtiyaç kredisi kullanımında 2,933 milyon TL artış görülmüştür. Taşıt kredisi ise %18.90 dan %20.11 e çıkmış ancak kredi kullanımı gene artmıştır.

Anlatmak istediğim konu, politika faizi %19 olarak belirlendiğinde tüketiciye veya üreticiye söz konusu kredi maliyeti %22 civarında olmaktadır. Bunun nedeni yukarıda anlatmaya çalıştığım gibi kamu veya özel bankaların merkez bankasından ihtiyaçları oranında aldıkları parayı kar elde edebilmek amacıyla daha yüksek oranlı faiz uygulamak suretiyle piyasaya satmaktadırlar.

İşin bir başka tarafı da kredi kullanımında meydana gelen artışlardır. Vatandaşlarımız veya işletmelerimizin ekonomik sıkıntı içinde olduğu gerçeğini yüksek faizle para kullanmaları gösteriyor.

Mevduat faizleri de %18.5 seviyesindedir. Faiz ve doların ikisinin birden yüksek olduğu ekonomide çok nadir görülen bir dönem yaşıyoruz. Bu arada Türkiye’nin risk primi de olumsuz gelişmelerden sonra yükseldi.5 yıllık kredi temerrüt takası (Credit Default Swap CDS kasım 2020 den sonra en yüksek değer olan 466 puana çıktı.

Ekonomide güven de azalmış olmalı ki yabancı yatırımcılar ülkemizden çıkmaya, yeni yatırımcı gelmemeye başladı.

Diğer yandan özellikle gıda fiyatlarında yaşanan enflasyonun önü kesilmiş değil. Halk arasında yapılan anketlerde %40 olduğu söyleniyor.

Peki, bu karmaşık ekonomiden nasıl çıkacağız? Faizleri nasıl düşüreceğiz? Enflasyonun önüne nasıl geçeceğiz? Bu soruların cevabını aramaya başlayalım.

Öncelikle ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ülkemizde artarak devam ediyor. Ekonomik sıkıntılarımızın esas sebebi de bu pandemi olayı olduğu bir gerçektir. Eve kapanan vatandaşlar, kapanan veya çok az kapasiteyle çalışan işyerleri, üretimlerini azaltmak zorunda kalan fabrikalar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle yapılamayan uçak ve otobüs seferleri vd. bunların hepsi devlet gelirlerinin azalmasına sebep olmuş, devlet bütçesinde bulunan vergi gelirleri azalmıştır. Daha da ötesi devlet salgından olumsuz etkilenen esnafını, sanayicisini korumak ve kollamak amacıyla bir takım destek kredileri, kira yardımı, ek ödemeler gibi giderlerle sorunları en aza indirgemeyi planlamıştır. Avrupa ülkelerinde bu yardımların bizden çok daha fazla olduğunu yazılı ve görsel basında izlemekteyiz. Tabii ki çok olacak onların milli gelirleri bizde fazla ve rezervlerinde bulunan para yardım yapmaya çok uygun. Bizde bu konular daha olumsuz olduğu için yardımlar da şartlara göre belirlenmektedir. Tabii ki buralara da maddi kaynak aktarmasıyla para dengemiz bozulmuş olabilir. En basitinden devletimiz aşıyı bizlere para almadan uygulamaktadır ama o aşıların ülkemize bedava gelmediği aşikardır. Bir başka gider konusu da terörle mücadele için harcanan rakamlardır. Bunlar da bütçeyi önemli etkilemiştir.

Vatandaşlar olarak bizler bu günleri atlatacağımıza inanmalı ve kurallara harfiyen uyum göstermeliyiz. Ekonomik olarak da dövize yönelmeden kendi paramız ile tasarruf eğilimine girmeliyiz ve ihtiyaç harici harcama yapmamaya özen göstermeliyiz.

Ekonomi yönetimi ise eski merkez bankası başkanı Naci Ağbal’ın uygulamaya soktuğu sıkı ve sürdürülebilir para politikasını hedef olan %5 oranına ulaşıncaya kadar devam edilmelidir. Sıkı para politikası tedavüldeki para miktarını kontrol altına almak yani piyasada dönen para miktarını belirlenen limitin üzerine çıkarmamaktır. Böylece halk belli bir süre için ihtiyaç dışı harcama yapmayacak koşullar oluşturularak enflasyonun yükselmesine engel olunacaktır.

Politika faizleri, bu şekilde yüksek seyretmeyecektir. Yukarıda yazdığım koşullar oluşuncaya kadar kredi kullanımı azaltılarak üretim kredisi kullanamayan sanayici, üretim miktarını azaltacak ve zaten talep düşmüş olacağı için üretilen miktar düşecektir. Talep az olunca da doğal olarak fiyatlar düşecek ve bu durum da enflasyona yansıyacaktır.