Politika metnini geçersiz kılan o cümle

Merkez Bankası faizi 100 baz puan indirdi. Gerekçesine baktığımızda; Küresel büyümeye yönelik belirsizlikler ve jeopolitik risklerin artması... Bu dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin sürmesi gerektiği, üretim ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi için “finansal koşulların destekleyici olması gerektiği” belirtildi. Yani sanayi üretimi ve istihdamı desteklemek için TCMB faizi 100 baz puan indirmiş görünüyor.

Politika metninde en fazla dikkat çeken nokta ise metni adeta geçersiz kılan o cümlenin yer alması. “Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.”

Enflasyon %80 ve TCMB metni hala %5 üzerinden yürüyor. Bu bile ne kadar gerçeklerden uzak bir Para Politikası metni olduğunu gösteriyor. Bari tamamen kaldırın. Sadece indiriyoruz, çıkarıyoruz deyin. Böylesi inandırıcılıktan uzak bahane ve üzerinde az düşünülmüş cümleler kurmayın

İKİ SORU İKİ CEVAP

Dünya işsizlik, durgunluk, küçülmeye rağmen enflasyonla neden mücadele veriyor?

ABD Merkez Bankası Fed, 75 baz puanlık bir faiz artışına gitti. Hemen ardından İngiltere Merkez Bankası’nın 50 puanlık artışı geldi. Tüm kürede ekonomik durgunluk ve işsizlik pahasına enflasyonla mücadele ediyor. Fed, atılan onca agresif adıma rağmen %2 enflasyon hedefine varmanın yıllar alacağını dillendiriyor. Tüm ülkeler enflasyonun ekonomide yarattığı yüksek tahribatın farkında ve önlem alma telaşında.

Türkiye faizi üretim ve istihdamı desteklemek için mi yapıyor? Dünyadan bu konuda neden ayrışıyor?

Türkiye sadece seçim sandığı için büyüme ivmesini koruma telaşında. Bununla beraber enflasyonu %80 gibi rekor bir düzeyde. Faiz kararı enflasyonun daha da yükseleceğine işaret ediyor. Tüketim canlansın da ne olursa olsun. Alım gücü düşürülerek gerçekleşen büyüme değildir.

NOT

İNDİRİMLİ ÜRÜNLER BİLE TALEP GÖRMÜYOR

Hayat öylesine pahalı hale geldi ki indirimli ürünler bile talep görmüyor. Muzun kilosu 24,5’ten 17,90’a iniyor. Muza yaklaşan yok. Muzlar tezgâhta çürüyor. Ayakkabı fiyatları, sezon yeni başlamasına rağmen aşağı çekiliyor, yabancı dışında alan yok. Halkın alım gücü diplere gerilerken ülke yabancının açık büfesi.

Yakın bölgelerin ucuzluk pazarı olduk. Gelip alıp gidiyorlar. Biz yine hayat pahalılığı ile kalıyoruz. Dünyanın bir milyoncusu olmuşuz da haberimiz yok. Kendi ülkende sığınmacı haline düşmek, bu olsa gerek…