Polonya Dışişleri Bakani uyardı: Elon Musk’a sipariş tehdidi

ABD’de Trump’ın vergi kılıcını çekmesi, destekçisi Elon Musk’ın yaptığı açıklamalar dünyanın en zengin adamına pahalıya mal oluyor. Tesla’nın dip yapan satışları, borsada hızla kan kaybetmesinin ardından bu kez Starlink gündeme geldi. Kanada’nın Musk ile anlaşmasını iptal etmesinin ardından bu kez Polonya sıraya girdi. Polonya Dışişleri Bakanı, Musk’a “anlaşmayı iptal ederim” açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 Ocak’ta görevine başlamasıyla birlikte, küresel dünyada farklı bir değişim rüzgarı esiyor. Meksika ve Kanada’ya gümrük vergilerini artırması, Panama ve Grönland’ı işgal sözleri, Avrupa Birliği ile siyasi ve ekonomik bağların zayıflamasına yönelik açıklamalar, Ukrayna-Rusya savaşında Moskova’ya olumlu yaklaşım ve Kiev ile köprüleri atma ve son olarak NATO’yu üstü kapalı tehdit…

Washington’dan peş peşe gelen açıklamalar ve alınan kararlar en fazla Trump’ın beyin takımında yer alan, kimilerine göre “gölge başkan” olarak nitelenen Elon Musk’a dokunmaya başladı. X, Tesla, SpaceX gibi şirketlerin patronu Elon Musk’ın siyasi konularda yaptığı açıklamalar ebedi müttefikler yani Avrupa’yı rahatsız etmeye devam ediyor. Elon Musk’ın son açıklamaları Avrupa’da tepkinin büyüyeceğini gösteriyor.

Elon Musk’ın X üzerinden yaptığı açıklamada, “Ukrayna’daki Starlink uydularını kapatırım” tehdidine, Polonya’dan tepki geldi. Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Musk’ın bu paylaşımını alıntılayarak, “Ukrayna'ya yönelik Starlink'lerin maliyeti Polonya Dijitalleşme Bakanlığı tarafından yıllık yaklaşık 50 milyon dolar olarak karşılanıyor. Saldırganlık mağdurunu tehdit etmenin etiği bir yana, eğer SpaceX'in güvenilmez bir tedarikçi olduğu ortaya çıkarsa başka tedarikçiler aramak zorunda kalacağız” yanıtını verdi.

Kanada iptal etti, İtalya sırada

Elon Musk’a karşı bu tutum ilk değil. Kanada, Musk ile anlaşmayı iptal eden ilk ülke oldu. Geçtiğimiz ay vergileri gündeme getiren Musk’ın bu tavrına karşı Ontario Başbakanı Doug Ford, Elon Musk’ın uydu şirketi Starlink ile olan 68 milyon dolarlık anlaşmasını feshetti. Ardından gözler İtalya’ya çevrildi.

ABD'nin Avrupa güvenliğine ilişkin taahhütlerinden geri çekmesi nedeniyle İtalyan hükümetinin Elon Musk'ın Starlink şirketi ile 1.5 milyar Euro’luk anlaşmayı iptal etmesi gündeme geldi. İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni, jeopolitik değişimin uygulanabilir SpaceX'in alternatiflerini aramayı gerektirdiğini söyledi. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella farklı seçeneklerin değerlendirilmesini güçlü bir şekilde destekleyenler arasında. Reuters daha önce Eutelsat'ın İtalyan hükümetiyle güvenli iletişim sağlamak için görüşmelerde bulunan şirketler arasında olduğunu bildirmişti. Ancak Musk’ın Starlink’i tek sorun yaşayan şirket değil.

Tesla’nın satışları Avrupa’da dip yaptı

Tesla’nın da hisseleri 2 ayda yüzde 35’lik düşüşle 400 milyar dolardan fazla değer kaybetti. Bu durum Elon Musk’ın servetinde de bu düşüşün faturası 102 milyar dolar oldu ve 330 milyar dolara kadar geriledi. Son olarak buna Tesla’nın araç satışlarındaki dramatik azalma eklendi. Almanya'da satışları sadece Şubat ayında yüzde 70.6'lık bir düşüş yaşadı. Elektrikli araç satışlarının şubatta yüzde 53 arttığı Norveç’te ise Tesla’nın kaybı yüzde 44.4 oldu. Avustralya’da Tesla satışında düşüş yüzde 72 oranıyla rekor kırarken, Çin’de yüzde 50’lik azalma yaşandı.