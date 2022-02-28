‘Popülizm’ demokrasiyi nasıl dönüştürür?

“Popülizmin demokrasiyi kemirmesi nasıl önlenir?” ABD’de Columbia Üniversitesi öğretim üyesi, siyaset bilimci Profesör Nadia Urbinati’nin son çalışması ‘’Ben Halkım” bu soruyu yanıtlıyor.

Profesör Nadia Urbinati, ABD’de Columbia Üniversitesi’nde siyaset bilimci. Son çalışması ‘’Ben Halkım: Popülizm Demokrasiyi Nasıl Dönüştürüyor?" başlıklı eserde ‘’Popülizm yeni bir şey değildir. Ama ilgilendiğim 21. yy. popülizmidir. Bu kitap sadece bir araştırma metni değildir; siyasi önemi vardır’’ demesiyle, okura temel bir ‘’bir derdi‘’ olduğu mesajını veriyor.

Prof. Urbinati‘nin temel kaygısı, popülizmi bir faşizm ön odası olduğu kaygısından çıkarmak.

Yazar popülizmin nasıl esneyebileceğini ‘’popülizmi anayasal demokrasiyi sınırlarına kadar zorladığını da iddia ediyorum. Bu sınırların ötesinde başka bir rejim pekala oluşabilir: otoriter, diktatoryel ya da faşist bir rejim‘’ diyerek, açıklık getiriyor.

Bu popülizm fenomeninin kuşkusuz bir senaryosu var. Ama senaryonun en önemli halkası ‘’popülizm, demokrasiyi radikal çoğunlukçuluk olarak yeniden yorumlar. Hizipçilik, popülizmin uyguladığı siyasetin karakterini oluşturur. Uzun süre iktidarda kalmayı planlayacak bir çoğunluluk arayışında olan bir harekettir. Onun sağcı ya da solcu yön alması tamamen tesadüfidir.’’

Profesör Urbinati‘nin popülizmin şafağı ile ekonomik eşitsizliğin artması arasında ilinti kurması beklenen bir yargı ve çok önemli. Çünkü ‘’kilit taşı’’ bu çıkmaz sokaklar. Geleneksel sosyal demokrat ve sol partilerin toplumsal reformları sürdürmedeki yetersizliği, popülizmin yükseliş dönemini oluşturuyor.

Evet ‘’demokrasi ve popülizm birlikte yaşar ve ölürler; bu nedenle de popülizme, anayasal demokrasinin arkasından diktatoryel rejimlerin ortaya çıkmaya hazır olduğu uç sınırı demek mantıklıdır‘’ diyen yazar Prof. Urbinati, demokrasiyi savunmanın aynı zamanda her türden popülist eylemi de savuşturmayı zorunlu kıldığını açıklıkla anlatıyor. Çünkü popülizm, demokrasiyi hem dönüştürüyor, hem de kemirerek yok edip meydanı ‘’tek ve yek‘’ lidere/führer’in iradesine bırakıyor.

Bu nedenle popülizmin önlenemez yükselişlerine set çekmenin yolu ‘’temsili demokrasiyi yeniden tasarlama’’dan geçiyor.

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