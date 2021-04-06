Portakal Çiçeği, dünyaya ekrandan da ulaştı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, salgın tedbirlerine uyumla dikkat çeken Portakal Çiçeği Karnavalı’nın ve diğer festivallerin, kente gelen turist sayısını iki kat büyüteceğini söylüyor. Zeydan Karalar, kadın emeğine katkı sunan projelerine devam ediyor.

Medeniyetler kenti Adana, Portakal Çiçeği Karnavalı’nın 9’uncusunu düzenledi. Geçen yıl COVID-19 salgınının ilk günlerine denk geldiğinden balkonlardan kutlanan karnaval, bu kez sanal ortamda milyonlarca insanı ekran başına topladı. DÜNYA’da şehirlerin markalaşma yolculuklarına ilişkin değer yaratan yazılar kaleme alan Muhterem İlgüner’in sıklıkla konu yaptığı festival ve karnavallar, kentlerin tanıtımında kilit rol alabiliyor. Adana’da büyükşehir sınırları içinde 4, ilçelerle 20’nin üzerinde festival etkinliği var. Bunlardan olan Portakal Çiçeği Karnavalı’na valiliğinden büyükşehir belediyesine, ilçe belediyelerine, odalarına, otellerine, restoranlarına, market işletmecisine, otomobil markasına kadar birçok kurum sahip çıkıyor.

Rio Karnavalı’nın hafızalarda yer eden geçit töreninin topu topu birkaç yüz metre uzunlukta bir alanda gerçekleştiği düşünüldüğünde, Adana’nın tüm sokaklarının kortej alanı haline getirilmesinin değeri daha iyi anlaşılır. Adana’nın festivaller kenti unvanıyla önünün açık olduğunu düşünüyoruz. Festivallere uzun yıllardır destek veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, etkinliklerin gücüyle turist sayısının iki katına çıkacağını vurguluyor. Festival için düzenlenen basın toplantısının hemen ardından makamında ziyaret ettiğimiz Karalar’ı, masasında kalabalık dosya kümesiyle yoğun mesaide yakalıyoruz. Söze, resmi kurumlardan gelen istihkaklarla başlıyor, “İstihkaklarımızda kesinti büyük. Örneğin şubatta, hak edişlere gelen kesinti 58 milyon lira, belediyeye 37 milyon lira kaldı. Yeniden yapılandırmamıza karşın geçmiş dönem borçlarına binaen, bankalara ödediğimiz tutar yalnızca 20 milyon lirayı buluyor” diyor. Karalar’dan, Seyhan’da başlattığı kadın emeğine dayalı projelerin, Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde de çok kültürlü yapı eşliğinde gücü artırılarak devam ettirildiğini öğreniyoruz.

Etkinliklere sahip çıkmak yalnızca fiziki katılımla sağlanmaz. Hele ki bugünlerde... Portakal Çiçeği Parkı açılışı gibi birkaç fiziki etkinliği, ekran başından izlemeyi tercih ederek, salgın tedbirlerine riayet eden Adana insanı, bu yönü ile de örnek davranış sergiliyor.

Gazetemiz Haber Koordinatörü Mustafa Kemal Çolak’ın kısa Adana ziyaretine ilişkin izlenimlerini sizlerle paylaşmak istedim...

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