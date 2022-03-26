Portakal Çiçeği Karnavalı’nda Çukurova Çağdaş Sanatlar Müzesi’ne 7 eser kazandırılıyor

Hasan ŞEMSİ

Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı

Tarsus'ta Çukurova merkezli uluslararası bir çağdaş sanatlar müzesi kurulması amacıyla bir araya gelen Tarsus Kültür Girişimi İnisiyatifi ve Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı, müze koleksiyonuna bağış eser kazandırma kampanyası çalışmalarının ilkini, Adana'da 25 Mart tarihinde başlayan ve yarın sona erecek olan 10’uncu Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında oluşturulan iki ayrı atölyede gerçekleştiriyor.

Söz konusu karnaval kapsamında Mersin, Tarsus, Adana, Kahramanmaraş, Hatay/Antakya, İstanbul ve Ankara'dan 25 sanatçı, 7 ayrı grup oluşturarak atölye kurdu. Adana Atatürk Parkı’nda kurulu karnaval çadırı ile Gündoğdu Vakfı Koleji Sanat Galerisi'nde üç gün boyunca üretilen 7 ayrı koleksiyon eseri yarın saat 17.00’de Gündoğdu Vakfı Sanat Galerisi’nde düzenlenecek bir kabul sözleşmesi töreniyle Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı yetkilileri tarafından teslim alınacak. Eser kabul sözleşmesi töreni bütün Çukurova Bölgesi halkı ve sanat kültür çevrelerine açık olarak gerçekleştirilecek.

Çukurova Çağdaş Sanatlar Müzesi için ayrıca ulusal ve uluslararası alandan sözü alınan yaklaşık 200-300 bağış sanat eseri Tarsus'ta Berdan Cıvata Fabrikası’nda özel olarak hazırlanan koleksiyon deposunda bir araya getiriliyor. Tarsus Kültür Girişimi İnisiyatifi ile 153 kurucular kurulu üyesi tarafından kurulan Çukurova Çağdaş Sanat Kültür ve Eğitim Vakfı gerek bizzat sanatçılardan gerekse koleksiyon sahiplerinden bölgemiz adına şimdiden yaklaşık 300 bağış sanat eseri sözü almış ve bu eserlerin toplanmasına başlanılmıştır.

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına denk gelen 2023 yılında bölgemizde aynı zamanda Çukurova Bienali başlıklı bir sanat/kültür bienali yapılması da planlanmıştır. Bu bağlamda hem müze koleksiyonu hem de bölgesel olarak çağdaş sanat başta olmak üzere Tarsus'ta ulusal ve uluslararası Konuk Sanatçı Atölyesi kurulup bir yıl boyunca düzenli olarak açık tutulacaktır.

Çukurova Çağdaş Sanatlar Müzesi’nin uluslararası bir müze olması hedefiyle başlatılan sanat kültür girişimlerinin, umut verici bir işaret fişeği olarak değerlendiren sanat-kültür çevreleri, duyarlı kamuoyu, iş insanları ve siyasi çevreler Yakın Doğu ve diğer Akdeniz Kültür vahalarında her anlamda yepyeni bir turistik, ekonomik, kültürel gelişmeye yol açacağı düşüncesinde birleşiyorlar.