Portekiz’in ‘rahatlık tercihi’ Nazar’dan

Pandeminin etkisiyle evlerinde rahat giyim tarzını tercih edenler, penye kumaşı için üretilen ipliğe yoğun ilgi yaşanmasına sebep oldu. Özellikle Avrupa’ya ihracat yapan Nazar Tekstil’in önümüzdeki aylar için siparişleri doldu. Portekiz başta olmak üzere, İtalya, Macaristan ve Çekya’nın evde rahat giyim nedeniyle artan penye giyim talebi Nazar’a yaradı.

Nazar Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Balduk, kompakt adı verilen yüzde 100 pamuk ipliği ürettiklerini anlatarak, “Pandemi ilk başladığında gözümüzü korkutmuştu. Ancak rahat giyim tarzına artan talep bu alanda ipliğin de daha çok satılmasına neden oldu. Günlük 33 bin tonluk kapasite ile çalışan fabrikamızın iki aylık üretimi satılmış durumda. Diğer anlaşmalara da ağırlık veriyoruz” diyor.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl hazırlanan Türkiye’nin 500 Büyük Firması Listesi’nde 257’nci sırada yer alan Nazar Tekstil’in geçen yıl 277 milyon lira ciro yaptığını, ihracat gelirlerinin de bunun yüzde 30’unu oluşturduğunu kaydediyor Balduk şunları söylüyor: “Biz pandemide üretime hiç ara vermedik. 320 çalışanımız var. Onlar arasında bir anket yaptık. ‘Kısa çalışmadan yararlanalım mı, çalışalım mı’ dedik. ‘Çalışalım’ sonucu çıkınca hızla bekleyen ihracat siparişlerimize odaklandık. Evden çalışan insanlar rahat giyim tercih ediyor. Bu da bizim penye üretilen ipliğimize yoğun sipariş gelmesine neden oldu. Elbette daha sonra pamuk fiyatları arttı, konteyner sıkıntıları yaşandı ama biz Portekiz, İtalya, Macaristan ve Çekya’ya ‘rahat’ iplik satmaya devam ettik. Hatta Portekiz’den gelen organik pamuk ipliği talebini de karşıladık” şeklinde konuşuyor.

Yüzde 12 kapasite artıracak

Emre Balduk, insanların kısıtlamalarda AVM’ye gidemediğini ancak Avrupa’da online satışların arttığını belirtiyor ve “Korkulan olmadı. Hatta biz bir yatırım da planlıyoruz” diyor. Balduk, yüzde 12’lik kapasite artışı planladıklarını, eylül ayı gibi makinelerin montajının gerçekleşeceğini de söylüyor.

Tüketimin iki katı ‘yeşil’ üretim

Nazar Tekstil, iplik üretiminde kullandığı enerjinin iki katını yenilenebilir enerjiden üretip sisteme veriyor. Emre Balduk, iştirakleri ile yenilenebilir enerji üretimi yaptıklarını anımsatıyor. Balduk, “2020’de üretimde 35 milyon kilovatsaat enerji tükettik. Yeşil enerji üretimimiz 75 milyon kilovatsaat. Tükettiğimiz enerjinin iki katını yeşil enerjiden üretip sisteme veriyoruz” diyor. Balduk, Kahramanmaraş Türkoğlu OSB’de bulunan fabrika çatılarının da tamamen güneş enerjisi olduğunu anımsatıyor ve “Kayseri’de de 12 megavatlık bir RES’imiz var, şimdi orada hibrit bir yönteme geçiyoruz. 5 megavatlık da GES kuruyoruz. Böylece rüzgar olmadığında kapasiteyi güneşle dolduracağız” şeklinde konuşuyor.

PAMUK TELEFLERİ PARA OLDU!

“Pamuk çok bereketli, sıkıp yağından bile faydalanılıyor” diyor Emre Balduk ve penye teleflerini paraya çeviren bir şirkete ihraç ettiklerini anlatıyor. Balduk, şöyle konuşuyor: “Para, pasaport gibi şeyler tekstil teleflerinden üretilir. Buna ‘security paper’ yani güvenlik kağıdı deniliyor. Teleflerimizi sattık, yurtdışında para oldular.”