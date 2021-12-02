Powell, daha hızlı tapering sinyali verdi

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları ve kısıtlama adımları, arz kısıtları, enflasyon endişeleri ve merkez bankaları politikaları takip edilen ana konu başlıkları olmaya devam ediyor. Geçen hafta yeni varyant Omicron haberleri, riskten kaçış fiyatlamasını tetikledi. Volatiliteler yükselirken, riskli varlık sınıfında yer alan hisse senetlerinde ve petrol fiyatlarında sert satış baskısı etkili olmuştu. Tahvillere olan ilgi artmış, faiz artışı beklentilerinin zayıfladığını takip etmiştik. Ekim-Kasım rallisinde tepe oluşumu sinyalleri üreten ve kısa vadeli düzeltme potansiyeline işaret ettiğimiz küresel risk barometresi olarak da izlenen S&P 500 endeksi, Kasım zirvesinden bu yana yüzde 2.6 civarı geri çekilmiş durumda ve elli günlük ortalaması üzerinde tutunma çabası hâkim. Kasım ayında sert yükselişlerle yılın en yüksek seviyesini gören dolar endeksinde düzeltme süreci korunurken, FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ile birlikte faiz artışı beklentileri ise yeniden güçlenmiş durumda.

Yeni varyant Omicron ardından FED Başkanı Powell’ın şahince açıklamalarının da soru işaretlerine neden olduğunu görüyoruz. FED Başkanı Powell, bu hafta ABD senatosundaki sunumunda “geçici enflasyon” söylemine son vererek daha hızlı tapering sinyali verdiğini söyleyebiliriz. Daha hızlı varlık alım azaltımına açık olduğunu belirten Powell, enflasyon için yapılan “geçici” tanımlaması hakkında “Bu tanımlamaya son vermek ve ne anlatmak istediğimizi daha net açıklamak için iyi bir zaman” ifadelerini kullandı. Powell, ayrıca Omikron varyantının ekonomik görünüme aşağı yönlü risk oluşturabileceğini de söyledi.

Önümüzdeki dönemde varyant ile ilgili gelişmeler piyasaların gündeminde kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Varyantın mevcut aşılara karşı dirençli olup olmadığı ve küresel iyileşme çabasını yavaşlatabileceğine dair endişeler gündemde. Örneğin Moderna, mevcut aşıların Omicron varyantına karşı daha az etkili olmasını beklediğini açıkladı. Buna karşın bazı aşı ve ilaç firmalarından, varyanta karşı etkinlik konusunda nispeten iyimser açıklamalar da geliyor. Avrupa Birliği yetkilileri şimdiye kadar Omikron vakalarının belirtisiz ya da düşük seviyede belirtiler ile geçtiğini aktardı. BioNTech CEO’su Uğur Şahin’e göre mevcut aşı muhtemelen Omikron varyantının ağır vakalarla sonuçlanmasını engelleyebilir. Merck & Co. yöneticileri ise antiviral ilaç molnupiravirin varyanta karşı etkili olmasını beklediklerini vurguladı.

Bilindiği üzere ABD’de son açıklanan güçlü makro veriler tapering’de hızlanma ve daha erken faiz artışı beklentilerini gündeme taşımıştı. Hem Omicron varyantına yönelik belirsizlik hem de FED Başkanı Powell’ın “geçici enflasyon” söylemine son vererek daha hızlı tapering sinyali vermesi Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisini daha da önemli hale getirdi. Daha önce de sıkça dile getirdiğimiz gibi enflasyonda riskler yukarı yönlü olmaya devam ediyor ve güçlenen istihdam piyasası da bu görünüme destek oluyor. Enerji fiyatları, düşük stoklar ve konut maliyetlerinin enflasyonu daha uzun süre yüksek tutabileceğine dair öngörüler göz ardı edilmemeli diye düşünüyoruz. ABD’de çekirdek TÜFE endeksinin üçte birinden fazlasını oluşturan ve hızlanmaya başlaması beklenen barınma grubunun orta vadede enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacak ana kalemlerden biri olması bekleniyor. Ayrıca artan enerji fiyatlarıyla birlikte ücret enflasyonunun da önümüzdeki dönemde yeni bir yükseliş dalgasına yol açabileceğini ve ikinci el otomobil fiyatlarının tekrar yükselmeye başladığını da vurgulamak istiyoruz. Tüketim harcamalarına yönelik sinyallerin takip edildiği perakende satışlar verisinde harcamalardaki geniş tabanlı yükseliş, yüksek tasarruflar ve artan ücretlerin tüketimin güçlü şekilde sürdüğüne ve desteklediğine işaret ediyor. Ayrıca yeni kısıtlamalar, hizmet sektörlerindeki fiyat baskılarını hafifletmeye yardımcı olabilirse de ürün fiyatlarındaki baskıları şiddetlendirebilir. Enflasyon temasının önümüzdeki birkaç çeyrekte gündemde kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla Cuma günü açıklanacak ve güçlü gelebilecek istihdam verilerinin riskli varlıklar açısından önemli olabileceğini, FED’in 16 Aralık toplantısında Omicron varyantına rağmen daha etkili bir tutum sergileyebileceğini düşünüyoruz.