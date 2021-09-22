PPK, 2 toplantı 3 kararla paranın yönünü değiştirir

Paranın yönü ve yarınki toplantı; piyasanın ilgi odağında… Merkez Bankası’nın atacağı adım ve yayımlayacağı metin; ekonomik konjonktürün de sesi olacak. Piyasalar, reel sektör, sanayici, çiftçi, halk; enflasyon düşsün, istihdam artsın, kur istikrar kazansın beklentisinde… En büyük sorun; yüksek oynaklık, “bir kenara koyduk” denilen fiyat istikrarı…

PPK’DAN BEKLENEN 3 ADIM

Para Politikası Kurulu’ndan (PPK) gelecek 3 adımda rota değişebilir; 1-Fiyat istikrarı odağında orta vadeli, öngörülebilir, hesap verebilir, söylem ve eylem tutarlılığı… 2-Faiz seviyesi, patikası ve yönü anlaşılabilir, riskleri esas alan, fiyatlama davranışları ve enflasyon beklentilerini çıpalayacak şekilde oluşturulması, güçlü iletişimle yönetilmeli…

Ve 3- Para politikası piyasa beklentilerinin arkasından giderse alacağı kararların ekonomik maliyetleri olması gerekenden daha yüksek olur. Bu nedenle, piyasanın önünden giden, piyasalardaki beklentileri “yönlendiren” olmalıdır.

UZUN VADELİ FAİZ BEKLENTİSİ AŞAĞI ÇEKİLMELİ

PPK, riskleri önceden görüp kararlarını önden alırsa, piyasanın buna olumlu reaksiyonu, geç almasından daha yüksek ihtimaldir. Bunu yaşadık… Para politikası faiz kararı 1 haftalık repo faizidir, ancak etkileşim alanı uzun vadeli faizlerdir. Uzun vadeli faiz beklentilerini aşağı çekebiliyorsanız faiz politikanız doğrudur.

İKİ SORU İKİ CEVAP

1-Piyasalar neden çok sert tepkiler veriyor?

Faiz kararlarında belirsizlikler varsa her zaman piyasa faizi yönlendirir.

2-Bu toplantıda faiz ne olur?

Faizi belirleyen enflasyon, o da faiz artırım rotasına girdiğimizi gösteriyor.

ENFLASYON ÜLKENİN BEKA SORUNU

Para politikası tek başına enflasyon problemini çözemez, ama işlemeyen bir para politikası söz konusu ise diğer alanları çözseniz de enflasyonu çözemezsiniz. Para politikası etkin çalıştığı bir yerde arz-talep dengesini sağlayacak reformlar, yatırım, üretim, piyasa mekanizmaları para politikasının yükünü aşağı çeker.

Enflasyon, ahlaki çözülmeyi tetikleyen, toplumu çürüten olgudur. Hele ki yüksek enflasyon, bir ulusa, hezimetle biten meydan savaşından daha büyük zarar verir. Ülkenin beka sorunudur.